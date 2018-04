El viaje de la delegación de Miss Culture&Tourism Of The World a Austria

VIENA, 23 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- El 18 de abril de 2018, la Sra. Lu Lu, presidenta ejecutiva mundial de Miss Culture&Tourism Of The World (Miss Cultura y Turismo del Mundo o MCTW por sus siglas en inglés); la Sra. Meiying Kalteis, presidenta en Europa de Miss Culture&Tourism Of The World; la Sra. Xian Dandan, campeona de la copa de salto de hípica Longines FEI Jumping World Cup; la Sra. Yu Shui, embajadora del Turismo de Serbia; la Sra. Lu Yihong, nombrada Miss Culture&Tourism Of The World 2017-2018 de China; el Sr. WeiPeng, consejero delegado de Dongao Asia Pictures Co. Ltd, y otros miembros destacados del comité de MCTW visitaron al primer ministro más joven de Austria, el Sr. Sebastian Kurtz.