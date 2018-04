La délégation de Miss Culture&Tourism Of The World en visite en Autriche

Le comité de MCTW a invité le Premier ministre à la finale de MCTW, qui aura lieu le 20 avril. Dans le même temps, plusieurs cadeaux ont été offerts à M. Sebastian Kurtz, parmi lesquels une bouteille de Moutai et une peinture à l'encre traditionnelle chinoise. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au MCTW en Autriche, et espère que cet événement contribuera à renforcer les relations entre la Chine et l'Autriche. Invité par M. Markus Lange Swarovski, PDG du fabricant de cristal internationalement célèbre Swarovski, le comité de MCTW a également visité le siège social de Swarovski à Kristallwelten, et a été chaleureusement accueilli par le PDG M. Thomas Steiner.

À Schloss Leopoldskron, qui a été le principal lieu de tournage du célèbre film « La Mélodie du bonheur », le comité de MCTW a organisé un bal sur le thème de la valse. Les champions des MCTW issus de nombreux pays ont réalisé ensemble un spectacle d'ouverture extraordinaire pour les invités, parmi lesquels des représentants officiels autrichiens, des artistes chinois et autrichiens de renom, ainsi que plusieurs entrepreneurs célèbres. À l'issue du spectacle, l'ambassadeur d'Autriche a prononcé un discours passionnant, en souhaitant à l'événement le plus grand des succès.

En tant qu'événement célèbre à travers le monde, le MCTW a reçu le soutien des départements touristiques de nombreux pays, ainsi que de plusieurs anciens et actuels représentants officiels. « La culture, le tourisme, la mode et l'art » de différents pays ont été activement promus lors de l'événement. En tant que présidente exécutive du MCTW, Mme Lu, qui est également Secrétaire générale de l'Asia-Pacific Youth Financial Elites Association et fondatrice d'Euro-Asian Celebrity, entend accélérer le développement du tourisme dans la région Asie-Pacifique, ainsi que favoriser les jeunes leaders de renom et les modèles de réussite.

La finale 2017-2018 et la cérémonie d'ouverture de la saison 2018-2019 de World Miss Culture & Tourism se tiendront le 20 avril à Salzbourg, en Autriche. Cette compétition suscite une importante attention de la part de centaines de médias, médias sociaux, magazines de mode et émissions télévisées de renom. La télévision nationale autrichienne diffusera l'intégralité de l'événement. Les champions issus de plus de 30 pays et régions rivaliseront et, plus important encore, présenteront au monde entier les caractéristiques culturelles et touristiques uniques de chaque pays, afin d'établir une passerelle d'échange de la culture touristique, et de promotion du développement du tourisme international, ainsi que d'étendre les négociations commerciales, les investissements dans l'immobilier et d'autres domaines, et la prospérité du tourisme international et de l'économie.

