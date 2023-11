Delta dévoile le Système Redresseur Outdoor Compact IPack65 pour alimenter les sites cellulaires 5G

HOOFDDORP, Pays-Bas, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial des solutions de gestion de l'énergie et de la thermique, présente son nouveau IPack65, le Système Redresseur Outdoor Compact commercialisé sous la marque Eltek, une marque de Delta. Avec sa conception étanche à la poussière et à l'eau, le système atteint le niveau de protection IP65. Affichant un impressionnant rendement de 97,7 %, cette solution modulaire et polyvalente est conçue pour alimenter les systèmes de télécommunications. Son format compact garantit un déploiement et une intégration aisés dans des réseaux intelligemment contrôlés et des environnements cloud. Avec une flexibilité d'application exceptionnelle, l'IPack65 se révèle particulièrement compétent dans l'alimentation des antennes 5G et d'autres applications allant de 2 à 8 kW.

Delta Releases IPack65 Compact Outdoor Rectifier System for Powering 5G Cell Sites

Andreas Grewing, vice-président des solutions d'alimentation pour télécommunications chez Delta Electronics région EMEA, explique : « Le déploiement de la 5G a considérablement augmenté la quantité d'équipements radio dans le réseau de télécommunications. Notre nouveau produit IPack65 répond aux exigences énergétiques intensifiées près des antennes avec son système de redressement extérieur spécialement conçu. Ce n'est pas seulement une solution énergétique ; c'est une réponse stratégique aux demandes évolutives des réseaux de télécommunications de nouvelle génération. »

Une solution idéale pour les systèmes d'antennes extérieures 5G

Conçu pour répondre aux demandes énergétiques de la technologie 5G et au-delà, l'IPack65 offre une alimentation flexible et efficace pour les réseaux de communication à grande échelle. Ce redresseur compact et rentable, conçu pour une installation facile, assure une alimentation en tension fiable pour les équipements de télécommunications. Le système, doté de deux modules de 2 kW chacun, peut être étendu sans problème à une sortie maximale de 48 V et 8 kW, grâce à sa conception modulaire permettant de connecter jusqu'à quatre modules à différentes positions. Étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP65, l'IPack65 est spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, avec des coûts opérationnels bas attribués à son impressionnant rendement de 97,7 % et à son refroidissement par convection, éliminant le besoin de ventilateurs ou de filtres et minimisant les maintenances régulières. L'absence de refroidissement actif réduit non seulement le PUE du système, mais contribue également à réduire l'empreinte carbone. Équipé du contrôleur intelligent Smartpack S, l'IPack65 prend en charge l'intégration avec des réseaux intelligents basés sur le cloud, offrant des aperçus rapides et permettant une maintenance à distance pour une amélioration efficace des configurations.

Flexibilité et adaptabilité

En plus de son design compact et de son boîtier garanti pour sa robustesse, l'IPack65 offre une suite de fonctionnalités adaptables permettant la prise en compte de spécifications personnalisées. Prend en charge une large gamme de tensions d'entrée (85–275 VAC ou 85–410 VDC) et compatible avec 400 VDC ou AC, il offre des options de déploiement polyvalentes. Le système comprend une fonction de sauvegarde avec des batteries classées IP65 et une armoire extérieure de type T2 équipée de batteries lithium-ion, assurant la continuité opérationnelle en cas de défaillance de l'alimentation électrique. Idéal pour les installations en tour alimentées par une alimentation ininterrompue de 400 VDC, le couvercle léger de l'IPack65 renforce son adéquation. Les caractéristiques notables incluent également un dispositif de protection contre les surtensions (SPD), deux disjoncteurs pour la distribution de batterie et 15 disjoncteurs pour la distribution de charge qui peuvent être personnalisés. Un câblage facilité par une borne d'entrée et une barre de liaison de câble, tandis qu'un indicateur LED visible du dessous fournit des informations claires sur l'état du système pour le personnel de service sur site.

L'IPack65 est disponible sur le marché mondial à partir du 29 novembre 2023. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.eltek.com/insights/IP65/

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est devenue un leader mondial dans le domaine de la conversion d'énergie et des solutions de gestion thermique. Elle bénéficie d'un portefeuille prospère de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, de l'alimentation des télécommunications, des infrastructures de centres de données, de la recharge EV, du stockage de l'énergie et de l'affichage ; son objectif est d'encourager le développement de la production intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et son modèle commercial intégrant l'ESG pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses bureaux de vente, centres de R&D et usines de production répartis sur 200 sites et 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière d'ESG. Le groupe Delta est référencé par l'indice du World Index of Dow Jones Sustainability™ (DJSI) depuis 2011, soit 12 années consécutives. En 2022, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA suite à son importante contribution à la lutte contre le changement climatique et sur les problèmes de gestion de l'eau. Le groupe a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable pour la troisième année consécutive.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter le site

