Delta Force | Offizieller Global Open Beta Anthem Teaser

LOS ANGELES, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Team Jade, eine namhafte Sparte der TiMi Studio Group, freut sich, den Official Global Open Beta Anthem Teaser für Delta Force vorzustellen. Dieser Teaser präsentiert „Fight" – ein neues Stück des gefeierten Komponistenduos 2WEI (Warriors, Still Here, Survivor), sowie eine Vorschau auf den mit Spannung erwarteten Warfare-Modus.

Warfare ist ein bahnbrechender Modus in Delta Force, der massive PvP-Schlachten liefert und die Spieler in Kriegssimulationen mit weitläufigen Karten und einer Reihe von Transportmitteln zu Land, zu Wasser und in der Luft eintauchen lässt. Die Liste der Karten wird weiter ergänzt und so den Spielern ein Schlachtfelderlebnis bieten, das sich stetig weiterentwickelt.

Delta Force PC Open Beta startet am 5. Dezember und wird kostenlos auf PC, Steam und Epic Games Store verfügbar sein. Die vollständige Hymne, „Fight", wird am selben Tag veröffentlicht.

Informationen zu Delta Force

Delta Force ist der kommende Free-to-Play-Taktik-Shooter, der nächste Teil der beliebten Delta Force-Reihe, der neben umfangreichen Mehrspielermodi auch eine actionreiche Einzelspieler-/Koop-Kampagne, ein umfangreiches Waffenarsenal zum Anpassen und vieles mehr bieten wird. Die offene Betaversion von Delta Force für den PC wird am 5. Dezember herausgegeben. Die Spieler können dabei sein, indem sie sich das Spiel kostenlos über die Website, Steam oder Epic Games Store besorgen.

Informationen zu Team Jade

Team Jade ist ein bedeutender Zweig der TiMi Studio Group, die für Call of Duty: Mobile und Assault Fire bekannt ist. Letzteres ist das beliebteste chinesische PC-Shooter-Spiel der letzten zehn Jahre. Das Team aus Hunderten von Branchenveteranen hat zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, darunter BAFTA- und TGA-Awards.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=D6vkSA6SIMo