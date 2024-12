Delta Force | Teaser officiel mondial de la bêta ouverte de l'hymne

LOS ANGELES, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Team Jade, une branche renommée du TiMi Studio Group, est ravie de présenter le teaser officiel mondial de la bêta ouverte de l'hymne pour Delta Force. Ce teaser présente « Fight », un nouveau morceau du célèbre duo de compositeurs 2WEI (Warriors, Still Here, Survivor), ainsi qu'un aperçu du très attendu mode Warfare.

Warfare est un mode révolutionnaire de Delta Force qui propose des batailles PvP à grande échelle, plongeant les joueurs dans des simulations de guerre avec de vastes cartes et un éventail de véhicules sur terre, dans les airs et en mer. La liste des cartes continuera de s'étoffer, offrant aux joueurs une expérience du champ de bataille en constante évolution.

La bêta ouverte Delta Force pour ordinateur est lancée le 5 décembre et sera disponible gratuitement sur ordinateur, Steam et Epic Games Store. L'hymne complet, « Fight », sera lancé le même jour.

À propos de Delta Force

Delta Force est le prochain jeu de tir tactique free-to-play de la série Delta Force, qui proposera des modes multijoueurs à grande échelle, ainsi qu'une campagne solo/coop pleine d'action, un arsenal d'armes à personnaliser, et bien plus encore. La bêta ouverte de Delta Force sur ordinateur sera lancée le 5 décembre et les joueurs pourront se joindre à la mêlée en obtenant le jeu gratuitement via son site web, Steam et Epic Games Store .

À propos de Team Jade

Team Jade est une branche importante du groupe TiMi Studio, connu pour Call of Duty : Mobile et Assault Fire, ce dernier étant le jeu de tir chinois le plus populaire sur ordinateur au cours de la dernière décennie. Composée de centaines de vétérans de l'industrie, l'équipe a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont les prix BAFTA et TGA.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=D6vkSA6SIMo