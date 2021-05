Delta lance l'AX-308E, son premier contrôleur de mouvement CODESYS compatible avec la série AS

"L'AX-308E de Delta est conçue pour les applications de contrôle de mouvement sur des marchés aussi divers que l'assemblage, l'emballage et le travail du bois", déclare Simone Orlandi, chef de produit du groupe Automatisation industrielle de Delta pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. "Avec la série AX-8, nous augmentons la capacité d'évolution de la gamme de produits de contrôle de mouvement Delta, offrant ainsi davantage d'options aux clients."

Les interfaces variables le rendent flexible

L'AX-308E est capable de contrôler jusqu'à huit servomoteurs EtherCAT, ainsi que des variateurs, des modules d'E/S distants et d'autres dispositifs tiers. En outre, il est possible de contrôler jusqu'à quatre variateurs par train d'impulsions à l'aide des sorties numériques rapides intégrées.

Le large éventail d'interfaces de connectivité proposées, notamment Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP et OPC UA, fait de cet automate un outil idéal pour l'industrie 4.0. Ces capacités de communication sont complétées en standard par 16 entrées numériques, 8 sorties numériques, deux ports série, deux interfaces pour codeur incrémental et un port SSI. La prise en charge d'E/S supplémentaires, de capteurs de température et de cellules de charge est assurée grâce à la compatibilité avec les modules d'extension de la série AS existante de Delta.

Une mise sur le marché plus rapide avec DIADesigner-AX

DIADesigner-AX est l'intégration de CODESYS dans la plateforme logicielle DIAStudio. L'environnement fournit une assistance depuis la phase de planification jusqu'à l'exécution et la mise en service, facilitant la mise en œuvre de la commande de mouvement que celle-ci soit simple ou complexe : mouvements à un ou plusieurs axes, reduction, ECAM et interpolation, conformément aux normes internationales, à savoir CEI 61131-3 et PLCopen. Les développeurs de logiciels peuvent également bénéficier des autres outils intégrés, tels que l'oscilloscope, le simulateur et l'éditeur de conception FAO.

L'automate de milieu de gamme AX-308E de la série AX-3 en un coup d'œil

Supporte jusqu'à 8 servos EtherCAT ainsi que des dispositifs tiers.

Protocoles pris en charge : EtherCAT, OPC UA (serveur), EtherNet/IP, MODBUS et MODBUS TCP.

Temps minimum de synchronisation EtherCAT : 2ms @ 8 axes

Temps d'exécution minimum de l'instruction de base : 5ns

Interfaces codeur intégrées : Incrémental × 2 et SSI × 1

16 DI (200 kHz × 4) et 8 DO (200 kHz × 4 ; supporte les servomoteurs à entraînement par impulsions) intégrés.

L'automate de milieu de gamme AX-308E de la série AX-3 est désormais disponible dans la région EMEA.

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est un leader mondial des alimentations à découpage et des produits de gestion thermique. Elle dispose d'un portefeuille florissant de systèmes et de solutions intelligents d'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation des bâtiments, de l'alimentation des télécommunications, de l'infrastructure des centres de données, de la recharge des véhicules électriques, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et de l'affichage, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne de classe mondiale guidée par son énoncé de mission, "Fournir des solutions innovantes, propres et à haut rendement énergétique pour un avenir meilleur", Delta s'appuie sur ses compétences fondamentales en matière d'électronique de puissance à haut rendement et sur son modèle d'entreprise intégrant la RSE pour s'attaquer aux principaux problèmes environnementaux, tels que le changement climatique. Delta sert ses clients par le biais de ses bureaux de vente, de ses centres de R&D et de ses usines de fabrication répartis sur près de 200 sites sur les 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu diverses récompenses et reconnaissances mondiales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son dévouement à la RSE. Depuis 2011, Delta fait partie de l'indice DJSI World des indices Dow Jones Sustainability™ pendant 10 années consécutives. En 2020, Delta a également été reconnue par le CDP avec deux notes de niveau de leadership " A " pour sa contribution substantielle aux problèmes de changement climatique et de sécurité de l'eau et a été nommée Supplier Engagement Leader pour son développement continu d'une chaîne de valeur durable....

Pour de plus amples informations sur Delta, veuillez consulter le site : www.delta-emea.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1518909/Delta_Electronics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1177354/Delta_Electronics_Logo.jpg

Related Links

http://www.deltaelectronicsindia.com/



SOURCE Delta Electronics