Delta met en avant ses solutions d'usine intelligente pilotée par l'IA et d'infrastructures énergétiques comme moteurs clés de la transformation industrielle à la Hannover Messe 2026

HANNOVER, Allemagne, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial des solutions de gestion de l'énergie et des technologies vertes intelligentes, met en lumière à la Hannover Messe 2026 ses innovations au service de l'usine du futur. À travers ses solutions de fabrication intelligente pilotées par l'IA, ses technologies de jumeaux numériques et ses infrastructures énergétiques intégrées, Delta accompagne les industriels vers des opérations plus performantes, durables et résilientes.

Press Conference Group Picture from left: Pei-Chun Lin, General Director DRIC, Delta Electronics, Joe Wu, Industrial Automation Deputy BG Head, Delta Electronics, Lisa Kao, General Manager Industrial Automation, Delta Electronics EMEA, Dalip Sharma, President and General Manager of Delta Electronics EMEA, Michael Mayer-Rosa, Senior Director of Industrial Automation, Delta Electronics EMEA, Denise Futterer, Communications Manager,Delta Electronics EMEA Hannover Messe Delta Booth – Hall 13, C02 Delta Group Picture at the Hannover Messe 2026

Lors de sa conférence de presse, Delta a démontré l'intégration avancée de son système DIATwin, basé sur NVIDIA Omniverse™, au cœur de ses lignes de production intelligentes. Cette approche permet de connecter en temps réel les données de production à des modèles numériques physiques, ouvrant la voie à une optimisation continue en boucle fermée et à une amélioration significative des performances industrielles.

Dalip Sharma, Président et Directeur Général de Delta Electronics EMEA, déclare :

« Delta évolue pour proposer des solutions globales répondant aux exigences croissantes des industries modernes. En combinant fabrication intelligente, électrification avancée et infrastructures pour centres de données IA à haute efficacité énergétique, nous aidons nos clients à relever leurs défis tout en accélérant leurs objectifs ESG. Les synergies entre nos jumeaux numériques et NVIDIA Omniverse™ illustrent pleinement le potentiel de l'IA pour transformer l'industrie et les bâtiments intelligents. »

Co-simulation pilotée par l'IA avec DIATwin et NVIDIA Omniverse

Parmi les points forts de l'exposition de Delta figure une ligne de production intelligente en démonstration, intégrant des systèmes avancés d'insertion de circuits imprimés (PCB). Cette ligne est synchronisée avec un jumeau numérique temps réel, permettant des scénarios de co-simulation avancée et de validation des processus industriels.

Au cœur de cette démonstration, la plateforme DIATwin s'appuie sur NVIDIA Omniverse ainsi que sur les bibliothèques PhysX pour générer automatiquement des recettes d'insertion PCB via des simulations physiques haute précision. Cet environnement de nouvelle génération met en œuvre une boucle fermée de type « Sim-to-Real », autorisant la validation et l'optimisation des paramètres de production en amont de leur déploiement sur l'équipement réel.

Au sein de DIATwin, les recettes générées sont soumises à des mécanismes de détection de collisions haute fidélité afin de valider les outillages, les cinématiques et les logiques de mouvement. Les retours issus de la simulation permettent ensuite un raffinement itératif des trajectoires, contribuant à l'amélioration du débit (UPH) et à la réduction des temps de mise en service. L'architecture est également conçue pour être extensible, ouvrant la voie à une optimisation globale des performances à l'échelle de la ligne ou de l'usine.

Dans le prolongement de cette approche vers les opérations terrain, Delta met en avant l'essor des systèmes intralogistiques automatisés. À travers son portefeuille MOOV, le groupe a contribué à la recharge de plus d'un million de véhicules industriels à l'échelle mondiale, illustrant la robustesse et la capacité de montée en charge de ses solutions dans des environnements logistiques continus et contraints. Ce jalon met en évidence la convergence entre production intelligente et automatisation des flux internes, permettant d'orchestrer des opérations industrielles plus efficientes, flexibles et durables.

Renforcer la résilience des infrastructures grâce à des solutions énergétiques intégrées et à la recharge des véhicules électriques

Delta déploie un portefeuille complet de solutions énergétiques conçues pour répondre aux enjeux croissants de résilience et de performance des sites industriels et commerciaux. Sa gamme de systèmes PCS, dédiée aux applications de stockage d'énergie, se distingue par sa flexibilité et sa capacité d'adaptation à divers environnements.

Pour valoriser les excédents d'énergies renouvelables, notamment dans la production d'hydrogène, Delta propose des solutions d'alimentation couvrant des puissances unitaires de 5 MW à 8,4 MW. Celles-ci offrent une réponse dynamique, une haute fiabilité ainsi qu'une alimentation en courant continu refroidie par liquide, parfaitement adaptée aux exigences des électrolyseurs.

Dans les environnements industriels à forte intensité énergétique, Delta intègre des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) afin de garantir une production d'énergie locale, stable et faiblement carbonée. Cette approche permet de limiter l'exposition aux fluctuations du réseau tout en assurant la continuité des opérations.

Face à la décentralisation des systèmes énergétiques et à la hausse de la demande, Delta propose une solution intégrée de gestion de l'énergie destinée aux applications commerciales et industrielles. Au cœur de cette offre, le système ESS tout-en-un C-Series (125 kW / 261 kWh) combine, dans une seule armoire, un PCS, des modules de batteries et un contrôleur, facilitant ainsi un déploiement rapide et des configurations flexibles.

Delta met également en avant une approche globale centrée sur la recharge des véhicules électriques, en combinant recharge, stockage d'énergie, production solaire et gestion intelligente au sein d'une infrastructure résiliente. Grâce à des solutions de recharge haute puissance telles que l'UFC500, associées au système ESS C-Series, l'entreprise répond aux besoins de recharge publique, des dépôts de flotte et des sites industriels.

Enfin, grâce à des fonctionnalités avancées de gestion énergétique, telles que le peak shaving et le load balancing, les opérateurs peuvent optimiser l'utilisation des ressources tout en maîtrisant les contraintes liées au réseau électrique.

Vers une industrie plus intelligente et durable

Présent sur le stand C02, Hall 13, Delta démontre comment l'IA, l'électronique de puissance et les infrastructures énergétiques convergent pour relever les défis de la digitalisation et de la transition énergétique.

En connectant production intelligente, mobilité électrifiée et gestion énergétique, Delta s'impose comme un partenaire clé pour construire des industries plus efficaces, résilientes et tournées vers l'avenir.

Pour en savoir plus : https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

About Delta

Delta est un leader mondial des alimentations à découpage et des solutions de gestion thermique. Fondée en 1971, Delta est cotée à la Bourse de Taïwan sous le code 2308. L'entreprise propose un large portefeuille de systèmes et solutions intelligents d'économie d'énergie basés sur l'IoT, couvrant des domaines tels que l'automatisation industrielle, l'automatisation des bâtiments, l'alimentation des télécommunications, les infrastructures de centres de données, la recharge de véhicules électriques, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et les solutions d'affichage. L'objectif de Delta est de promouvoir des villes durables et une production intelligente.

En tant qu'entreprise mondialement reconnue, Delta s'appuie sur sa mission : « Fournir des solutions innovantes, propres et écoénergétiques pour un avenir meilleur ». Grâce à son expertise clé en électronique de puissance à haut rendement et à son modèle d'entreprise intégrant les principes ESG (environnement, social et gouvernance), Delta contribue activement à relever les grands défis environnementaux, notamment le changement climatique. L'entreprise sert ses clients via ses bureaux de vente, centres de R&D et sites de production répartis sur près de 200 sites à travers cinq continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreuses distinctions internationales pour ses performances économiques, ses innovations technologiques et son engagement en matière d'ESG. Depuis 2011, Delta figure dans le Dow Jones Best-in-Class World Index (anciennement DJSI World Index des indices Dow Jones Sustainability™) depuis 14 années consécutives. Delta a également été classée à trois reprises dans la « double A list » du CDP pour sa contribution significative à la lutte contre le changement climatique et à la sécurité de l'eau. Par ailleurs, elle a été reconnue Supplier Engagement Leader pendant huit années consécutives pour ses efforts continus en faveur du développement d'une chaîne de valeur durable.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter : www.delta-emea.com

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