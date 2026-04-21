Delta destaca soluciones de fabricación inteligente impulsadas por IA e infraestructuras energéticas como motores clave de la transformación industrial en Hannover Messe 2026

HANNOVER, Alemania, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Delta, líder global en soluciones de gestión energética y tecnologías verdes inteligentes, ha destacado en Hannover Messe 2026 cómo sus soluciones de fabricación inteligente basadas en IA, las tecnologías de gemelo digital y las infraestructuras energéticas integradas están acelerando la transformación de las operaciones industriales.

Press Conference Group Picture from left: Pei-Chun Lin, General Director DRIC, Delta Electronics, Joe Wu, Industrial Automation Deputy BG Head, Delta Electronics, Lisa Kao, General Manager Industrial Automation, Delta Electronics EMEA, Dalip Sharma, President and General Manager of Delta Electronics EMEA, Michael Mayer-Rosa, Senior Director of Industrial Automation, Delta Electronics EMEA, Denise Futterer, Communications Manager,Delta Electronics EMEA Hannover Messe Delta Booth – Hall 13, C02 Delta Group Picture at the Hannover Messe 2026

Durante la rueda de prensa, Delta demostró la integración fluida de sus sistemas DIATwin, basados en NVIDIA Omniverse, en sus propias líneas de producción inteligentes impulsadas por IA, donde los datos reales de producción se integran directamente en modelos digitales basados en física, permitiendo una optimización en circuito cerrado y una mejora del rendimiento.

Dalip Sharma, presidente y director general de Delta Electronics EMEA, afirmó:

«En Delta hemos evolucionado para ofrecer soluciones completas y la infraestructura integrada que demandan las industrias modernas. Al escalar la fabricación inteligente digitalizada, los sistemas de electrificación altamente versátiles y resilientes, así como centros de datos de IA energéticamente eficientes, ayudamos a nuestros clientes no solo a afrontar complejos desafíos productivos y energéticos, sino también a cumplir sus compromisos ESG. Asimismo, estamos orgullosos de compartir con nuestros socios los importantes beneficios derivados de las sinergias entre los sistemas de gemelo digital de Delta y NVIDIA Omniverse™, acelerando el desarrollo de la fabricación inteligente y la automatización de edificios basada en IA.»

Co-simulación impulsada por IA con DIATwin y NVIDIA Omniverse

Uno de los aspectos más destacados de la exposición de Delta es la presentación de una línea de producción inteligente en funcionamiento que integra sistemas avanzados de inserción de placa de circuito impreso (PCB). El sistema está sincronizado con un gemelo digital en tiempo real para permitir la co-simulación avanzada y la validación de procesos.

En el núcleo de la demostración se encuentra DIATwin, que integra NVIDIA Omniverse y las bibliotecas PhysX para permitir la generación inteligente de configuraciones de inserción de PCB mediante simulaciones basadas en física. Este ecosistema de nueva generación establece un flujo de trabajo cerrado "Sim-to-Real".

Dentro de DIATwin, las configuraciones generadas se someten a detección de colisiones de alta fidelidad para verificar utillajes y la lógica de movimiento. Posteriormente, la retroalimentación de la simulación se utiliza para optimizar iterativamente las trayectorias, mejorando el rendimiento (UPH) y acelerando la puesta en marcha. La arquitectura puede ampliarse para optimizar el rendimiento en todo el flujo de producción.

Extendiendo este enfoque a las operaciones reales, Delta también destaca la creciente adopción de sistemas intralogísticos automatizados. A través de su portafolio MOOV, Delta ha respaldado la carga de más de un millón de vehículos industriales en todo el mundo, demostrando la escalabilidad y fiabilidad de sus soluciones.

Refuerzo de la resiliencia energética con soluciones integrales

Delta ofrece una amplia gama de soluciones energéticas. Los productos de la serie PCS están diseñados para aplicaciones de almacenamiento energético y proporcionan una gran adaptabilidad.

Para el uso de excedentes de energía renovable en la producción de hidrógeno, las soluciones de Delta cubren potencias de 5 MW a 8,4 MW, proporcionando una respuesta rápida, alta fiabilidad y potencia DC refrigerada por líquido necesarias para electrolizadores.

Para industrias intensivas en energía, Delta integra celdas de combustible SOFC para proporcionar generación eléctrica estable y baja en carbono in situ.

Para abordar la creciente demanda y la descentralización, Delta presenta su solución integrada de gestión energética para aplicaciones comerciales e industriales, con el sistema ESS C-Series (125 kW / 261 kWh) como elemento central.

Asimismo, Delta muestra un enfoque centrado en la recarga, integrando la carga de vehículos eléctricos, almacenamiento, energía solar y gestión energética en una infraestructura resiliente. Con sistemas como el UFC500, estas soluciones permiten optimizar el uso de la red mediante técnicas como peak shaving y balanceo de carga.

Impulsando industrias inteligentes y sostenibles

Desde el Hall 13, Stand C02, Delta demuestra cómo la fabricación inteligente basada en IA, la electrónica de potencia avanzada y las infraestructuras energéticas integradas pueden combinarse para abordar los retos de la digitalización y la descarbonización.

Al conectar la producción inteligente, la movilidad electrificada y la gestión energética, Delta continúa apoyando a las industrias en la construcción de operaciones más resilientes, eficientes y preparadas para el futuro.

Para más información, visite: https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

Acerca de Delta

Delta, fundada en 1971 y cotizada en la Bolsa de Valores de Taiwán (código: 2308), es un líder mundial en fuentes de alimentación conmutadas y productos de gestión térmica con un amplio porfolio de sistemas y soluciones de ahorro de energía inteligentes basados en IoT en los campos de la automatización industrial, la automatización de edificios, la energía para telecomunicaciones, la infraestructura de centros de datos, la carga de vehículos eléctricos, la energía renovable, el almacenamiento y la visualización de energía, para fomentar el desarrollo de la fabricación inteligente y las ciudades sostenibles. Como ciudadano corporativo de clase mundial guiado por su declaración de misión, "Ofrecer soluciones innovadoras, limpias y energéticamente eficientes para un futuro mejor", Delta aprovecha su competencia central en electrónica de potencia de alta eficiencia y su modelo de negocio integrado de ESG para abordar cuestiones ambientales clave, como el cambio climático. Delta atiende a los clientes a través de sus oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación distribuidas en cerca de 200 ubicaciones en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido varios premios y reconocimientos globales por sus logros comerciales, tecnologías innovadoras y dedicación a ESG. Desde 2011, Delta ha estado incluida en el Dow Jones Best-in-Class World Index (anteriormente el DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) durante 14 años consecutivos. Delta también ha ganado la calificación doble A de CDP 4 veces por su importante contribución a los problemas de cambio climático y seguridad hídrica y ha sido nombrada Líder en Compomiso con Proveedores por su desarrollo continuo de una cadena de valor sostenible durante 8 años consecutivos.

Para obtener información detallada sobre Delta, visite: www.delta-emea.com

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