Delta mettra en avant ses solutions intelligentes pilotées par l'IA, de mobilité électrique et d'énergie industrielle à la Hannover Messe 2026

HANNOVER, Germany, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial des solutions de gestion de l'énergie et des technologies durables, présentera ses dernières innovations lors de la Hannover Messe 2026 (Hall 13, Stand C02). Sous le thème « Delta Sustainable Factory », l'entreprise montrera comment l'intégration de l'intelligence artificielle, des jumeaux numériques et de solutions énergétiques à haute efficacité permet d'accélérer la transformation vers une industrie plus intelligente, électrifiée et durable. Parmi les temps forts, Delta proposera une démonstration en direct de production assistée par IA, dévoilera sa nouvelle gamme d'alimentations industrielles Chameleon et présentera sa solution de stockage d'énergie tout-en-un de la série C.

Delta will exhibit at Hannover Messe 2026 from 20 to 24 April in Hall 13, Stand C02.

Automatisation intelligente et flexibilité industrielle

Delta mettra en avant ses solutions d'automatisation avancée, notamment une démonstration cyber-physique intégrant des systèmes d'insertion PCB, ainsi que des applications innovantes de robotique collaborative, dont un système de palettisation automatisé basé sur le cobot DC16. La série Compact Multi-Drive MX300 sera également présentée, offrant une architecture modulaire multi-axes permettant une flexibilité accrue et une optimisation de l'espace dans les environnements industriels modernes.

Nouvelle alimentation industrielle Chameleon

Delta lancera officiellement sa série Chameleon, une alimentation AC/DC robuste (48V) conçue pour les environnements exigeants.

Avec une puissance de 1000 W, un rendement jusqu'à 95 %, un fonctionnement sans ventilateur et une plage de température étendue (-40°C à +85°C), cette solution garantit performance et fiabilité. Elle intègre également des fonctions avancées telles que le réglage numérique de la sortie, la communication PMBus et la signalisation d'état, facilitant l'intégration système et les stratégies de maintenance prédictive.

Solutions énergétiques et recharge EV

Delta présentera ses solutions complètes d'infrastructure énergétique pour les applications C&I, combinant recharge de véhicules électriques, stockage d'énergie et systèmes de gestion de l'énergie (EMS).

Parmi les produits phares :

Le chargeur rapide DC UFC 500, adapté aux besoins intensifs et aux flottes

La solution de stockage tout-en-un série C (125 kW / 261 kWh), intégrant batteries, PCS, refroidissement liquide et contrôleur dans une seule armoire compacte (1,42 m²)

Grâce à leur conception modulaire, ces solutions permettent des déploiements à l'échelle MW et répondent à des usages tels que le peak shaving, le load balancing et l'optimisation énergétique globale.

Vers une industrie plus durable

À travers son offre couvrant l'automatisation, la mobilité et l'énergie, Delta démontre sa capacité à accompagner les industriels dans leur transformation digitale et leur transition énergétique.

En combinant robotique, électronique de puissance et solutions énergétiques intelligentes, Delta propose un un écosystème complet au service d'opérations industrielles plus efficaces, résilientes et durables.

Delta sera présent à la Hannover Messe 2026 du 20 au 24 avril (Hall 13, Stand C02)

Pour plus d'informations, veuillez consulter :https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

About Delta

Delta est un leader mondial des alimentations à découpage et des solutions de gestion thermique. Fondée en 1971, Delta est cotée à la Bourse de Taïwan sous le code 2308. L'entreprise propose un large portefeuille de systèmes et solutions intelligents d'économie d'énergie basés sur l'IoT, couvrant des domaines tels que l'automatisation industrielle, l'automatisation des bâtiments, l'alimentation des télécommunications, les infrastructures de centres de données, la recharge de véhicules électriques, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et les solutions d'affichage. L'objectif de Delta est de promouvoir des villes durables et une production intelligente.

En tant qu'entreprise mondialement reconnue, Delta s'appuie sur sa mission : « Fournir des solutions innovantes, propres et écoénergétiques pour un avenir meilleur ». Grâce à son expertise clé en électronique de puissance à haut rendement et à son modèle d'entreprise intégrant les principes ESG (environnement, social et gouvernance), Delta contribue activement à relever les grands défis environnementaux, notamment le changement climatique. L'entreprise sert ses clients via ses bureaux de vente, centres de R&D et sites de production répartis sur près de 200 sites à travers cinq continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreuses distinctions internationales pour ses performances économiques, ses innovations technologiques et son engagement en matière d'ESG. Depuis 2011, Delta figure dans le Dow Jones Best-in-Class World Index (anciennement DJSI World Index des indices Dow Jones Sustainability™) depuis 14 années consécutives. Delta a également été classée à trois reprises dans la « double A list » du CDP pour sa contribution significative à la lutte contre le changement climatique et à la sécurité de l'eau. Par ailleurs, elle a été reconnue Supplier Engagement Leader pendant huit années consécutives pour ses efforts continus en faveur du développement d'une chaîne de valeur durable.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter : www.delta-emea.com

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