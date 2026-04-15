Delta präsentiert auf der Hannover Messe 2026 KI-gestützte Smart Manufacturing-Lösungen, fortschrittliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und industrielle Stromversorgungssysteme

HANNOVER, Germany, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Energiemanagement und intelligenter grüner Lösungen, präsentiert auf der Hannover Messe 2026 (Halle 13, Stand C02) seine neuesten Lösungen für KI-gestützte Fertigung und digitale Zwillinge, industrielle Stromversorgung, nachhaltige Mobilität und Energie. Unter dem Motto „Delta Sustainable Factory" zeigt das Unternehmen, wie die Integration von intelligenter Automatisierung, Digital-Twin-Technologie und hocheffizienten Stromversorgungslösungen eine intelligente Produktion, elektrifizierte Mobilität und energieeffiziente Industrieprozesse ermöglicht. Zu den Highlights zählen eine Live-Demonstration einer KI-gestützten Produktion, die Einführung der neuen industriellen Stromversorgungsserie „Chameleon" sowie die All-in-One-Energiespeicherlösung der C-Serie.

Delta will exhibit at Hannover Messe 2026 from 20 to 24 April in Hall 13, Stand C02.

Intelligente Automatisierung, nahtlose Integration

Ein zentrales Highlight von Deltas Smart Factory ist eine cyber-physische, integrierte Demonstration, die moderne Leiterplatten-Bestückungssysteme nahtlos miteinander verbindet. Ein weiteres Ausstellungsbeispiel für effiziente und flexible Produktion sind innovative Anwendungen kollaborativer Roboter, darunter ein fortschrittliches Palettiersystem, das vom DC16-Cobot angetrieben wird und eine nahtlose End-of-Line-Automatisierung ermöglicht. Darüber hinaus wird die kompakte Multi-Drive-Serie MX300 vorgestellt. Sie wurde entwickelt, um in modernen Produktionsumgebungen mehr Flexibilität und Platzersparnis zu bieten. Dank ihrer modularen Mehrachs-Architektur können Anwender Antriebskonfigurationen exakt an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Einführung der industriellen Stromversorgungsserie „Chameleon"

Delta stellt offiziell die Chameleon-Serie vor – eine robuste industrielle AC/DC-Stromversorgung mit einer Nennausgangsspannung von 48 V, ausgelegt für zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.

Mit hoher Leistungsdichte und lüfterlosem Design wurde die Chameleon-Plattform speziell für industrielle Anwendungen entwickelt, die Staub, Feuchtigkeit und anderen widrigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Das 1.000-W-Netzteil erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 95 % und arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, wodurch eine stabile Stromversorgung auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet wird. Darüber hinaus unterstützt die Plattform digitale Ausgangseinstellungen, PMBus-Kommunikation sowie integrierte Statussignalisierung. Dies ermöglicht eine nahtlose Systemintegration und erweiterte Überwachungsfunktionen und unterstützt gleichzeitig Strategien für vorausschauende Wartung.

Lade- und Energieinfrastrukturlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen

Im Bereich Energieinfrastruktur präsentiert Delta Lösungen für saubere Mobilität und Energieversorgung mit Fokus auf Ladeanwendungen. Diese kombinieren Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Energiemanagementsysteme, um skalierbare und effiziente Ladelösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen zu ermöglichen.

Zum Portfolio gehören Hochleistungs-Ladesysteme wie der DC-Schnelllader UFC 500. Dieser wurde für intensive Nutzung und Flottenbetrieb entwickelt und kombiniert hohen Durchsatz mit ultraschneller Ladeleistung. Ergänzt wird er durch die All-in-One-Energiespeicherlösung der C-Serie, die auch in netzseitig eingeschränkten Umgebungen hohe Leistungsanforderungen zuverlässig erfüllt.

Die C-Serie integriert Batteriemodule, ein Power Conditioning System (PCS), ein Flüssigkühlsystem sowie eine zentrale Steuereinheit in einem einzigen Gehäuse und bietet eine Kapazität von 125 kW / 261 kWh bei einer Stellfläche von nur 1,42 m². Das System unterstützt Anwendungen im Megawattbereich dank seines modularen Designs, das Transport und Installation erleichtert. In Kombination mit Deltas Energiemanagementlösungen ermöglicht es Anwendungen wie Peak Shaving, Lastmanagement und Energieverschiebung, sodass Betreiber ihre Infrastruktur besser auslasten und die Netzstabilität sichern können.

Für intelligente und nachhaltige Industrien

Mit seiner Präsentation in den Bereichen Smart Manufacturing, Clean Mobility und Sustainable Energy zeigt Delta, wie sich intelligente Automatisierung, fortschrittliche Leistungselektronik und moderne Mobilitätslösungen nahtlos integrieren lassen, um die Herausforderungen von Digitalisierung und Dekarbonisierung zu bewältigen. Von KI-gestützter Robotik und digitalzwillingsbasierter Produktionsoptimierung bis hin zu modularen industriellen Stromversorgungssystemen, Energiespeicherlösungen und leistungsstarker Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bietet Delta ein umfassendes Portfolio für resiliente, energieeffiziente und zukunftssichere Industrieanwendungen weltweit.

Durch die Kombination moderner Fertigungstechnologien mit energieeffizienten Stromversorgungslösungen, elektrifizierter Intralogistik und intelligenten Mobilitätssystemen unterstützt Delta Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und gleichzeitig den globalen Übergang zu nachhaltigen Energiesystemen voranzutreiben.

Delta stellt vom 20. bis 24. April 2026 auf der Hannover Messe in Halle 13, Stand C02 aus.

Weitere Informationen unter: https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten", nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde acht Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader" für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Für weitere Informationen über Delta besuchen Sie bitte: www.delta-emea.com

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