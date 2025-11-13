Delta reconnue par Frost & Sullivan comme « Entreprise de l'année » pour les solutions énergétiques intégrées en Europe

HOOFDDORP, Pays-Bas, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial dans la gestion de l'énergie et les solutions intelligentes et écologiques, a annoncé aujourd'hui avoir été désignée Entreprise de l'année 2025 dans le secteur européen des solutions énergétiques intégrées par Frost & Sullivan. Cette prestigieuse distinction reconnaît la capacité d'innovation de Delta, ses performances de premier plan sur le marché et son service client exceptionnel, consolidant ainsi sa position d'acteur clé dans la transition énergétique européenne.

Delta Electronics receives Frost & Sullivan’s 2025 Award for European Integrated Energy Solutions Company of the Year. Eton Lee, Senior Vice President & General Manager of Delta’s Power & Energy Solutions Business Group, Kelly Shiu, Deputy General Manager, Power & Energy Solutions Business Group, Rakesh Mukhija, Head of Power & Energy Solutions Delta EMEA and Dalip Sharma, President & General Manager, Delta Electronics EMEA.

Eton Lee, vice-président principal et directeur général du groupe Power and Energy Solutions de Delta, a souligné : « Être reconnue par Frost & Sullivan comme Entreprise mondiale de l'année illustre l'engagement de Delta en faveur d'un avenir durable à travers des infrastructures énergétiques intégrées. Delta continue de proposer des solutions intelligentes et fiables qui renforcent l'efficacité énergétique et la résilience dans la région EMEA et au-delà. »

Cette prestigieuse récompense met en avant le succès de Delta dans la mise en place d'un écosystème complet et tourné vers l'avenir de solutions énergétiques intégrées. En combinant de manière fluide la production d'énergie renouvelable, le stockage d'énergie, la recharge de véhicules électriques (VE) et des plateformes de gestion intelligentes, Delta permet aux organisations de bâtir des opérations plus efficaces, résilientes et durables.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus par Frost & Sullivan pour cette réussite », a déclaré Rakesh Mukhija, responsable Power & Energy Solutions chez Delta EMEA. « Ce prix témoigne du dévouement sans relâche de notre équipe ainsi que de la confiance que nos clients et partenaires accordent à nos solutions. Il valide notre engagement à long terme envers le développement d'infrastructures d'énergie propre et le soutien aux ambitieux objectifs de décarbonation de l'Europe. »

Un partenaire de premier plan dans la transformation énergétique

Le rigoureux processus d'évaluation de Frost & Sullivan a salué la stratégie disciplinée et tournée vers l'avenir de Delta. Les principaux facteurs ayant contribué à cette reconnaissance incluent :

Un portefeuille holistique : La gamme de solutions modulaires et évolutives de Delta — comprenant l'énergie solaire photovoltaïque, les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques — est conçue pour répondre à des besoins variés, allant des micro-réseaux commerciaux et industriels aux infrastructures publiques.

Gestion intelligente de l'énergie : Au cœur des offres de Delta se trouve sa plateforme DeltaGrid® alimentée par l'intelligence artificielle, offrant orchestration intelligente, contrôle dynamique de la charge et optimisation énergétique avancée.

Approche centrée sur le client : Delta se distingue en agissant comme un partenaire de conseil, accompagnant ses clients tout au long de leur transition énergétique grâce à des services complets, du design système à la mise en œuvre et à la maintenance.

Leadership en matière de durabilité : Les propres initiatives de durabilité de l'entreprise, y compris son engagement à atteindre 100 % d'électricité renouvelable et la neutralité carbone d'ici 2030, en font un exemple fort. En 2024, les produits de Delta ont permis à leurs clients d'économiser au total 6,58 milliards de kWh d'électricité par an et d'éviter environ 15,23 millions de tonnes métriques de CO₂ pendant la phase d'utilisation.

« La plateforme DeltaGrid® activée par l'IA illustre l'approche proactive de l'entreprise sur le marché », a déclaré Rabin Dhakal, analyste de recherche en meilleures pratiques chez Frost & Sullivan.

« Elle permet une utilisation efficace de l'énergie et améliore les services au réseau, tels que la réponse à la demande et le soutien de tension. »

« Delta établit une référence mondiale en matière de solutions énergétiques intégrées », a ajouté Neha Tatikota, analyste principale de l'industrie chez Frost & Sullivan. « Son accent sur les systèmes intelligents, la valeur client et la durabilité renforce sa position de partenaire majeur dans la transformation vers une énergie propre. »

Pour en savoir plus sur le prix Entreprise de l'année de Frost & Sullivan et consulter le rapport complet, veuillez visiter: https://filecenter.deltaww.com/news/download/news-202511062011153657.pdf

À propos de Delta

Fondée en 1971 et cotée à la Bourse de Taïwan (code : 2308), Delta est un leader mondial des alimentations électriques à découpage et des produits de gestion thermique. Son portefeuille en pleine expansion comprend des systèmes et solutions intelligents basés sur l'IoT pour l'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation du bâtiment, de l'alimentation pour télécommunications, de l'infrastructure de centres de données, de la recharge de véhicules électriques, des énergies renouvelables, du stockage d'énergie et de l'affichage, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables.

Entreprise citoyenne exemplaire, guidée par sa mission « Fournir des solutions innovantes, propres et économes en énergie pour un avenir meilleur », Delta met à profit sa compétence clé en électronique de puissance à haut rendement et son modèle d'entreprise intégrant les critères ESG pour répondre aux enjeux environnementaux majeurs tels que le changement climatique. Delta dessert ses clients à travers ses bureaux de vente, ses centres de R&D et ses usines de production répartis sur près de 200 sites dans 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et reconnaissances mondiaux pour ses réussites commerciales, ses technologies innovantes et son engagement envers l'ESG. Depuis 2011, Delta figure dans l'indice mondial Dow Jones Sustainability™ (anciennement DJSI World Index) depuis 14 années consécutives. Delta a également obtenu à quatre reprises la double note A du CDP pour sa contribution significative à la lutte contre le changement climatique et à la préservation des ressources en eau, et a été nommée Supplier Engagement Leader pour le développement continu d'une chaîne de valeur durable pendant 8 années consécutives.

