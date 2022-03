Dem Handwerk gewidmet: Geschichten mit Toshiba TV

HONGKONG, 29. März 2022 /PRNewswire/ -- An der Schnittstelle zwischen Tradition und Innovation schreiben einige nicht nur Geschichte, sondern gestalten auch die Zukunft. Seit dem Moment, in dem der erste Bildschirm zum Leben erweckt wurde, hat Toshiba TV immer Innovation und Authentizität in seine DNA geschrieben. Um mehr über die Werte zu erfahren, die diesem Engagement zugrunde liegen, und um den Geist der Handwerkskunst in allen Bereichen des Lebens zu zeigen, hat Toshiba TV die Kampagne #BeRealCraftsmanship ins Leben gerufen.