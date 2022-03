Venované remeslu: Príbehy s Toshiba TV

Toto sú ich príbehy so značkou Toshiba TV.

Dizajn: Shuhei Aoyama

Shuhei Aoyama, majster rôznych architektonických štýlov, chápe príťažlivosť prirodzenosti v dizajne.

Aoyama, ktorý je hlboko ovplyvnený japonskou estetikou a kultúrou, si myslí, že krásne veci „sú vždy jednoduché". A bez ohľadu na to, aká zložitá je základná technológia, podobne ako Toshiba TV, verí, že minimalizmus môže vždy priniesť tie najlepšie možnosti.

Vzhľad: Giuseppe Tino

Pre talianskeho šéfkuchára Giuseppa Tina je varenie umením. Verí, že dobré jedlo, okrem toho, že je vizuálne krásne, musí byť aj kreatívne.

Z rovnakých dôvodov, ktoré stoja za nekompromisným úsilím spoločnosti Toshiba TV o inovácie, je to práve použitie technológie v službách kreativity, vďaka ktorej taliansky šéfkuchár znovu a znovu ponára svojich hostí do príjemne prekvapivých, no nezabudnuteľných zážitkov.

Zvuk: Lianjun Yu

Lianjun Yu, oficiálny dedič starovekého čínskeho nástroja Xun, nesúci 7000-ročné dedičstvo, pozná svoju zodpovednosť.

Pre Yu spočíva tajomstvo transcendentálneho zvuku nástroja Xun v remesle. Sklonom oddanosti značky Toshiba TV k Takumi, maestro pripúšťa, že je to práve autenticita tohto prastarého remesla – nadčasového, neoceniteľného, ktorá tvorí našu „neprehliadnuteľnú zodpovednosť".

Zmena zmizne, no zmena inšpiruje. V dnešnom meniacom sa svete spoločnosť Toshiba TV stále pracuje, vytrvalo a verná svojej podstate. Oddanosť autenticite pre Toshiba TV znamená #BeRealCraftsmanship.

