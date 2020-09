Démarrage des nouvelles installations de la coentreprise de LyondellBasell et Bora

« Après le ralentissement économique provoqué en début d'année par la pandémie, la demande en polyoléfines a repris en Chine et les tendances à long terme sont très favorables pour ce projet, » a souligné Bob Patel, PDG de LyondellBasell. « Notre coentreprise BLYB réunit le meilleur de LyondellBasell et de Bora pour tirer parti du savoir-faire et de l'expérience des deux sociétés et ainsi contribuer à répondre à la demande croissante en produits à base de polyoléfines en Chine. Nous sommes impatients de découvrir le potentiel en opportunités futures qui nous permettront d'élargir notre empreinte locale de produits manufacturés. »

Les deux parties ont planifié une collaboration à moyen et long terme portant sur d'autres projets pétrochimiques. Ceux-ci pourraient être déployés en phases multiples au cours des dix prochaines années.

« Le nord-est est à l'avant-garde du prochain cycle du renouveau régional en Chine. Il représente une destination de plus en plus attrayante pour les investissements, favorisée par une abondance de ressources naturelles, avec des infrastructures modernisées et un environnement d'affaires en amélioration rapide et soutenu par la vision de développement à long terme du gouvernement, » a commenté Qu Baoxue, actionnaire majoritaire de Bora. « Nous sommes enthousiastes de travailler aux côtés de LyondellBasell par le biais de BLYB et ainsi mieux répondre aux besoins de nos clients en participant au développement de l'industrie pétrochimique en Chine et au renouveau du nord-est de la Chine. »

Le complexe de BLYB est l'un des sites de production de polyoléfines les plus modernes du monde et l'un des plus grands de ce genre en Chine. Ces installations permettent un craquage flexible de 1,1 million de tonnes métriques par an de naphta / gaz de pétrole liquéfié (GPL), avec en association une capacité de production de 800 000 tonnes métriques de polyéthylène par an et également de 600 000 tonnes métriques annuelles de polypropylène. Le complexe de BLYB fait appel aux technologies de polypropylène à l'avant-garde de l'industrie Spheripol et Spherizone de LyondellBasell, parallèlement à la technologie de polyéthylène Hostalen ACP (Advanced Cascade Process, 'processus en cascade avancé') de l'entreprise. Les matériaux produits dans ces installations seront vendus pour une utilisation en Chine.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle coentreprise et de ces installations. Leur rôle sera essentiel dans un approvisionnement efficace en matériaux de hautes performances destinés à une clientèle existante et à de nouveaux clients par nos quatre plaques tournantes sur l'ensemble de la Chine, » a ajouté Limin Fu, président du conseil d'administration de BLYB. « Ce complexe fournira des produits de polyoléfines à divers secteurs en Chine, notamment le conditionnement, le transport, le bâtiment, la construction, les soins de santé et l'hygiène. »

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE : LYB) est l'une des plus grandes entreprises mondiales de plasturgie, de produits chimiques et d'affinage dans le monde. Sous l'impulsion de ses employés autour du globe, LyondellBasell élabore des matériaux et des produits essentiels aux progrès de solutions destinées aux défis modernes. On peut notamment citer une meilleure sécurité sanitaire des aliments grâce à des conditionnements légers et flexibles, une pureté d'alimentation en eau préservée par des canalisations plus solides et plus polyvalentes, une amélioration de la sécurité, du confort et du rendement des carburants servant à une multitude d'automobiles et de camions sur les routes, et une garantie de fonctionnalité sûre et efficace des appareils électroniques et électroménagers. Commercialisant ses produits dans plus de 100 pays, LyondellBasell est le plus grand producteur mondial de composés de polypropylène et également le plus important concédant de licences de technologies liées aux polyoléfines. LyondellBasell a été nommée en 2020 pour la troisième année consécutive sur la liste des « Sociétés les plus admirées dans le monde » du magazine Fortune.

À propos de Bora

Liaoning Bora Enterprise Group est l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques privées dans le nord-est de la Chine, et dont les actifs représentent un total dépassant 100 milliards de renminbi. PNAF, filiale essentielle de Bora Enterprise Group, dispose du droit d'utiliser 7 millions de tonnes métriques de pétrole brut importées par an, d'une licence d'importation de pétrole brut pour commercialisation non étatique et d'une qualification pour vente en gros de produits pétroliers raffinés. PNAF s'est classée 299e parmi les « 500 premières entreprises chinoises » en 2019.

Énoncé prospectif

Les formulations dans ce communiqué concernant des faits non historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses de la direction, que l'on suppose raisonnables au moment où elles sont émises et qui sont subordonnées à des risques et des incertitudes significatifs. Les résultats réels peuvent différer matériellement des projections, résultats escomptés ou autres attentes exprimées dans ce communiqué comprenant, mais sans limitation aucune, le succès dans le fonctionnement du complexe décrit, la demande future et la croissance du marché des polyoléfines dans le monde et dans les régions décrites, et la conjoncture économique générale dans les régions géographiques ou dans les marchés desservis par LyondellBasell et ses filiales, ou là où les opérations de la Société et de ses filiales sont situées. Bien que ces formulations et projections soient faites de bonne foi, LyondellBasell et sa direction ne peuvent pas garantir que les résultats futurs attendus seront atteints. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent matériellement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs peuvent figurer dans la section « Facteurs de risques » établie sur notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur notre formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 pouvant se trouver sur www.LyondellBasell.com à la page « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs) ainsi que sur le site web de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) à www.sec.gov. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision d'un quelconque énoncé prospectif fait ici ou de tout autre énoncé prospectif fait, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quoi que ce soit d'autre.

