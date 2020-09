LyondellBasell y Bora ponen en marcha una nueva instalación conjunta

Las dos partes están planeando la colaboración a medio y largo plazo en proyectos petroquímicos adicionales que podrían desplegarse en múltiples fases en los próximos 10 años.

"El Noreste está a la vanguardia de la próxima ronda de revitalización regional de China. Es un destino cada vez más atractivo para la inversión, que cuenta con abundantes recursos naturales, infraestructura mejorada y un entorno empresarial que mejora rápidamente, apoyado por la visión de desarrollo a largo plazo del gobierno", dijo Qu Baoxue, el accionista de control de Bora. "Estamos entusiasmados de trabajar con LyondellBasell a través de BLYB para atender mejor las necesidades de nuestros clientes, apoyar el desarrollo de la industria petroquímica de China y contribuir a la revitalización del noreste de China."

El complejo BLYB es uno de los sitios de producción de poliolefinas más avanzados del mundo y es uno de los más grandes de su tipo en China. La instalación incluye una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas métricas al año de galletas de nafta/GLP flexibles y polietileno asociado de 800.000 toneladas métricas anuales y 600.000 toneladas métricas anuales de polipropileno. El complejo BLYB utiliza las tecnologías de polipropileno Spheripol y Spherizone líderes en la industria de LyondellBasell junto con la tecnología de polietileno Hostalen ACP de la compañía. Los materiales producidos en la instalación se venderán para su uso dentro de China.

"Estamos muy orgullosos de la nueva empresa conjunta y de esta instalación. Desempeñará un papel fundamental en el suministro eficiente de materiales de alto rendimiento a clientes existentes y nuevos a través de nuestros cuatro centros en toda China", dijo Limin Fu, Presidente de la Junta de BLYB. "El complejo suministrará productos de poliolefina para varias industrias en China, incluyendo el embalaje, el transporte, la construcción y la atención sanitaria y la higiene."

Acerca de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las mayores empresas de plásticos, productos químicos y de refinería del mundo. Impulsada por sus empleados de todo el mundo, LyondellBasell produce materiales y productos que son clave para avanzar en soluciones a desafíos modernos como mejorar la seguridad alimentaria a través de envases ligeros y flexibles, proteger la pureza de los suministros de agua a través de tuberías más fuertes y versátiles, mejorar la seguridad, comodidad y eficiencia de combustible de muchos de los coches y camiones en la carretera, y garantizar la funcionalidad segura y eficaz en electrónica y electrodomésticos. LyondellBasell vende productos en más de 100 países y es el mayor productor mundial de compuestos de polipropileno y el mayor licenciatario de tecnologías de poliolefina. En 2020, LyondellBasell fue nombrada en la lista de Fortune Magazine de las "Empresas más admiradas del mundo" por tercer año consecutivo.

Acerca de Bora

Liaoning Bora Enterprise Group es una de las mayores empresas petroquímicas privadas del noreste de China, con activos totales de más de 100.000 millones de RMB. PNAF, una filial principal de Bora Enterprise Group, tiene derecho a utilizar 7 millones de toneladas métricas al año de petróleo crudo importado, la licencia para el comercio no estatal de petróleo crudo de importación y la calificación para la venta al por mayor de productos petrolíferos refinados. En 2019, PNAF ocupó el puesto 299 entre las "500 principales empresas chinas".

Declaraciones Prospectivas

Las declaraciones de este comunicado relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos de gestión que se cree que son razonables en el momento en que son hechos y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir materialmente de las proyecciones, los resultados previstos u otras expectativas expresadas en este comunicado, incluyendo, pero no limitado a, el funcionamiento con éxito del complejo descrito; demanda futura y el crecimiento del mercado mundial de poliolefinas y en las regiones descritas; y condiciones económicas generales en regiones geográficas o mercados servidos por LyondellBasell y sus filiales, o donde se encuentran las operaciones de la empresa y sus filiales. Si bien estas declaraciones y proyecciones se hacen de buena fe, LyondellBasell y su dirección no pueden garantizar que se logren los resultados futuros previstos. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de Riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, y nuestro Formulario 10-Q para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2020 que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con Inversores y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración prospectiva hecha en el presente documento o cualquier otra declaración prospectiva hecha, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246807/LyondellBasell_CEO_Bob_Patel_Speech.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246808/LyondellBasell_Bora_Leadership_Teams.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1245856/LyondellBasell_BLYB_Factsheet.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

Related Links

http://www.lyondellbasell.com



SOURCE LyondellBasell