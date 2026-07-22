DEMETRA KÜNDIGT EINE STRATEGISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT MASMEC BIOMED AN

Von der Führungsposition bei Technologien für die Wirbelsäulenchirurgie bis hin zur Schaffung eines europäischen Innovationsökosystems, das auf KI, Daten, Navigation und Robotik basiert

MAILAND, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Demetra Holding gibt eine strategische Zusammenarbeit mit Masmec Biomed bekannt, einem italienischen Unternehmen, das auf die Entwicklung fortschrittlicher chirurgischer Navigationssysteme, KI und hochkomplexer Medizintechnologien spezialisiert ist.

Michele Perrino, CEO, Demetra Masmec Logo

Die Zusammenarbeit beruht auf den sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen. Demetra bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Orthopädie, Wirbelsäule und Neurologie, eine internationale Präsenz sowie ein tiefgreifendes Verständnis der Marktbedürfnisse mit. Masmec steuert hochentwickelte Kompetenzen in den Bereichen Biomedizintechnik, chirurgische Navigation, künstliche Intelligenz und Technologien aus hochinnovativen Branchen bei und legt damit den Grundstein für eine beschleunigte Einführung immer ausgefeilterer Lösungen für Chirurgen, Gesundheitseinrichtungen und Patienten.

„Die Geschichte von Demetra begann in Operationssälen, an der Seite von Chirurgen. Dort suchen wir auch heute noch nach Einblicken in die Zukunft. Eine neue Generation von Technologien – aufstrebende Technologien – wird die Chirurgie präziser, vorhersagbarer und zunehmend personalisiert machen. Ein solcher Wandel erfordert ein neues industrielles Modell, das in der Lage ist, klinisches Fachwissen, künstliche Intelligenz, Navigation, Robotik und Daten miteinander zu verknüpfen. Unser Ziel ist es nicht nur, an diesem Wandel teilzuhaben, sondern ihn mitzugestalten und damit einen Wandel widerzuspiegeln, der die MedTech-Branche neu definieren wird", sagte Michele Perrino, CEO von Demetra Holding

Die Zusammenarbeit zwischen Demetra und Masmec bestärkt uns in der Überzeugung, dass die Zukunft nicht allein von neuen Implantaten, neuen Materialien oder neuen Operationstechniken bestimmt wird, sondern von der Fähigkeit, klinisches Wissen, Daten, Software, KI und fortschrittliche Technologien in ein Ökosystem zu integrieren, das jede Phase des Behandlungsverlaufs verbessern kann.

In den letzten Jahren hat Demetra seine Position in den Bereichen Orthopädie, Neurologie und Wirbelsäulenchirurgie gestärkt, ein immer umfassenderes Portfolio aufgebaut und seine internationale Präsenz ausgebaut. Heute blickt die Gruppe über die traditionellen Grenzen der Medizintechnik hinaus und investiert in Technologien, die das Konzept der Chirurgie selbst neu definieren.

Marktanalysen zufolge stellen Anwendungen auf der Grundlage chirurgischer Navigation und künstlicher Intelligenz eines der am schnellsten wachsenden Segmente der gesamten Branche dar, mit erheblichem Potenzial für den Einsatz in zahlreichen chirurgischen Fachgebieten und großem Raum für Weiterentwicklung in den kommenden Jahren.

Vor diesem Hintergrund strebt Demetra an, sich als europäische Plattform für klinische und technologische Innovation zu etablieren, die in der Lage ist, das beste Fachwissen der Branche zu identifizieren, zu vernetzen und zu fördern und gleichzeitig die Einführung fortschrittlicher Lösungen zu beschleunigen.

„Von Demetra ausgewählt zu werden, erfüllt uns mit großem Stolz und bestätigt den Wert der Arbeit, die wir im Laufe der Jahre geleistet haben", sagte Daniela Vinci, CEO von Masmec. „Wir teilen dieselbe Vision und denselben Ehrgeiz: eine zunehmend personalisierte Versorgung, ermöglicht durch Technologie, die eine genaue Diagnose, minimalinvasive Eingriffe und einen Ansatz gewährleistet, bei dem der Respekt vor dem Patienten und die Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems im Mittelpunkt stehen. Demetra bietet die Solidität und Autorität eines etablierten Marktteilnehmers, während Masmec kontinuierliche Innovation und ein unermüdliches Streben nach Qualität einbringt. Hier finden wir den Raum, um weiterhin innovativ zu sein – mit einem Partner, der unserer Arbeit Größe und Perspektive verleihen kann."

„Die bedeutendsten Unternehmen des nächsten Jahrzehnts werden nicht diejenigen sein, die einfach nur bessere Technologien produzieren, sondern diejenigen, die in der Lage sind, Ökosysteme zu schaffen, in denen Innovation, Wissen und Fachkompetenz zusammenwirken, um Mehrwert zu generieren. Das ist die Zukunft, die wir gestalten: „Es geht nicht um ein einzelnes Produkt, sondern um die Schaffung einer neuen Generation von Lösungen für die Chirurgie", schloss Michele Perrino, CEO von Demetra Holding.

Durch diese Zusammenarbeit setzt Demetra seine Entwicklung vom Marktführer im Wirbelsäulenbereich hin zu einem Vorreiter eines neuen Paradigmas für die europäische Medizintechnik fort, in dem Chirurgie, Daten, künstliche Intelligenz und Innovation zusammenfließen, um die nächste Generation der Gesundheitsversorgung zu gestalten.