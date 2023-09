D'éminents experts du secteur se réunissent à l'occasion de la conférence Fintech Forward 2023 de Bahreïn

MANAMA, Bahreïn, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Bahreïn se prépare à accueillir la première édition de la conférence Fintech Forward 2023 (FF23). La première journée, qui aura lieu le 11 octobre 2023, sera organisée par Economist Impact. L'événement se tiendra au sein du centre de convention Exhibition World et sera parrainé par la Central Bank of Bahrain (CBB), en partenariat stratégique avec le Conseil de développement économique de Bahreïn (EDB), avec le soutien de Bahrain Fintech Bay (BFB). Les leaders du secteur des services financiers et de la fintech se réuniront pendant les deux jours clés de la convention FF23 pour partager leurs idées, échanger des stratégies et débattre sur les défis, et les opportunités, que les perturbateurs du secteur pourraient apporter à leurs entreprises. Sur fond d'expériences numériques immersives, les conversations s'articuleront autour des trois thèmes clés de la conférence inaugurale : la réglementation, l'investissement et l'innovation.

La convention FF23 vise à promouvoir davantage Bahreïn comme une destination idéale pour tout ce qui concerne la fintech, en encourageant les idées et en favorisant les opportunités d'investissement étranger par le biais de conversations et de sessions percutantes, et en présentant les avantages pour les entreprises internationales qui envisagent de s'implanter à Bahreïn, où la croissance économique est actuellement impressionnante et où l'inflation est faible. Les entreprises opérant à Bahreïn bénéficient d'une main-d'œuvre composée de ressortissants bahreïniens hautement qualifiés, bilingues et motivés, ainsi que d'un vivier de talents diversifiés offrant une perspective mondiale, ce qui se traduit par une amélioration des résultats et une croissance durable.

Fort de ses 75 ans d'expérience en matière de politiques fondées sur des données probantes dans 205 pays, Economist Impact utilisera son expertise de premier plan en matière d'analyse éclairée pour animer des débats cruciaux. Economist Impact réunira sur scène des cadres influents et des leaders d'opinion et d'entreprise de renommée mondiale pour discuter d'une série de questions commerciales mondiales et s'attaquer aux problèmes les plus urgents du paysage financier d'aujourd'hui.

Plus de 250 participants ont déjà confirmé leur présence à la première journée de la convention FF23, qui sera précédée d'une session de réseautage de haut niveau de deux heures. Les discussions animées par Economist Impact réuniront 15 experts de premier plan originaire du monde entier, notamment d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. La liste des intervenants comprend un certain nombre d'acteurs de la fintech et du conseil en services financiers, y compris des noms connus comme Onyx by J.P.Morgan, Volt, MIT et Visa. La table ronde de la mi-journée, intitulée « Banking on talent: a future-ready financial services workforce » (« Miser sur les talents : une main-d'œuvre prête pour l'avenir dans le secteur des services financiers » en français), abordera la question de savoir comment le secteur mondial des services financiers doit s'adapter pour répondre à la demande croissante de talents qualifiés dans un contexte d'avancées technologiques et d'incertitude en matière de main-d'œuvre.

Joshua Roberts, correspondant de The Economist pour les marchés des capitaux, a révélé ce qui suit : « Même si les nouvelles technologies refaçonnent le secteur des services financiers, au fond, il s'agit d'une activité humaine et il en sera toujours ainsi. La course pour attirer et former des personnes brillantes et talentueuses ayant les compétences nécessaires pour conduire l'innovation dans le secteur de la fintech définira les entreprises qui en profiteront le plus. J'ai hâte d'entendre comment notre panel s'en sort dans cette course ».

D'autres sessions organisées par Economist Impact aborderont l'avenir de la finance et l'évolution du rôle des banques centrales, le potentiel des super-apps et des plateformes de paiement instantané qui dominent l'Asie pour supplanter les systèmes traditionnels, ainsi que des discussions examinant le paysage au Moyen-Orient, en mettant l'accent sur les opportunités et les défis pour les sociétés d'investissement étrangères.

Le 12 octobre, la convention FF23 poursuivra sur sa lancée en encourageant le dialogue et l'innovation dans le domaine de la fintech lors de la deuxième journée de l'événement, avec un large éventail de tables rondes.

Le deuxième jour de la conférence FF23 sera marqué par la présence d'une délégation exceptionnelle de personnalités pionnières du secteur. Paulo Goulao, associé chez Bring, et Tariq Sanad, directeur financier de Tarabut Gateway, exploreront le potentiel de transformation de l'open banking et de la finance intégrée, en mettant l'accent sur l'inclusion financière. Dania Al Showaikh, cofondatrice de Daleel, guidera la discussion. En outre, Yanal Jallad, directeur général du Reboot Coding Institute, et Bruno Martins, partenaire associé du cabinet de conseil en technologie de KPMG, partageront des stratégies de développement des talents technologiques dans le cadre du panel « Developing the Next Generation of Tech Talent » (« Développer la prochaine génération de talents technologiques »).

Ahmed Fouad Radhi, directeur général de SNIC Insurance, et Frederik Bisbjerg, représentant de Beyon Digital, se pencheront sur l'utilisation de la technologie et des approches axées sur le retour d'information pour redéfinir et améliorer l'ensemble du parcours de l'assuré. Leurs points de vue offriront des perspectives précieuses aux participants désireux de comprendre le paradigme évolutif de l'assurance centrée sur le client.

Pour en savoir plus sur le programme passionnant des événements et des sessions de la convention FF23, ou pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : www.fintechforward.bh .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2217877/Fintech_Forward_Logo.jpg

SOURCE Fintech Forward