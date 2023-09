Especialistas Líderes do Setor estão Preparados para se Reunir na Fintech Forward 2023 do Bahrein

MANAMA, Bahrein, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Bahrein está se preparando para sediar a Fintech Forward 2023 (FF23) inaugural, onde o primeiro dia, 11 de outubro de 2023, será programado pela Economist Impact. Previsto para ser realizado no Exhibition World, Sakhir, sob o patrocínio do Banco Central de Bahrein (CBB) e em parceria estratégica com o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (EDB Bahrein), com o apoio da Baía Fintech de Bahrein (BFB), nos dois dias principais da FF23, os líderes do setor em serviços financeiros e fintech se reunirão para compartilhar percepções, discutir estratégias e debater os desafios - e oportunidades - que os disruptores da indústria podem trazer para os seus negócios. Com um cenário de experiências digitais imersivas, as conversas serão impulsionadas em torno dos três principais temas da conferência inaugural — Regulamentação, Investimento e Inovação.

A FF23 tem como objetivo promover ainda mais o Bahrein como um destino para todas as coisas de fintech, incentivando a geração de ideias e oportunidades de investimento estrangeiro por meio de conversas e sessões impactantes, criando benefícios para empresas internacionais que consideram estabelecer raízes na Bahrein, que atualmente está vivenciando um crescimento econômico impressionante e baixa inflação. As empresas que operam no Bahrein obtêm insights de uma força de trabalho que combina cidadãos do Bahrein altamente qualificados, bilíngues e motivados, juntamente com um conjunto diversificado de talentos que oferece uma perspectiva global, levando a maiores resultados financeiros e crescimento sustentável.

Com um histórico de 75 anos de políticas baseadas em evidências abrangendo 205 países, a Economist Impact utilizará a sua experiência líder de mercado em análises informadas para dar vida a debates críticos. A Economist Impact reunirá executivos influentes e líderes de pensamento e negócios de classe mundial no palco para discutir uma série de questões de negócios globais para enfrentar as questões mais urgentes no cenário financeiro atual.

Com mais de 250 participantes já confirmados para o primeiro dia da FF23, que é precedida por uma sessão de networking de 2 horas de alto nível, as discussões da Economist Impact reunirá 15 especialistas líderes de todo o mundo, incluindo Ásia, Europa e América do Norte. A linha inclui uma série de fintechs e agentes de consultoria de serviços financeiros, incluindo nomes conhecidos como a Ônix pela JP.Morgan, Volt, MIT e Visto. O painel de discussão do meio-dia intitulado "Banking on talent: a future-ready financial services workforce" abordará como a indústria global de serviços financeiros deve se adaptar para atender à crescente demanda por talentos qualificados em meio aos avanços na tecnologia e à incerteza da força de trabalho.

Joshua Roberts, correspondente no mercado de capitais da The Economist, revelou: "Mesmo que a nova tecnologia reconecte o setor de serviços financeiros, no centro é uma empresa de pessoas e sempre será. A corrida para atrair e treinar pessoas brilhantes e talentosas com as habilidades necessárias para impulsionar a inovação de fintechs, definirá quais empresas prosperam mais com essa inovação. Estou muito ansioso para ouvir sobre como nosso painel está se saindo nesta corrida".

Outras sessões com curadoria da Economist Impact abordam o futuro das finanças e o papel em evolução dos bancos centrais, o potencial de superaplicativos e plataformas de pagamento instantâneo que dominam a Ásia para superar os sistemas tradicionais, além de discussões que examinam o cenário em todo o Oriente Médio, com foco nas oportunidades e desafios para empresas de investimento estrangeiro.

Com relação a 12 de outubro, com uma gama diversificada de painéis de discussão envolventes, a FF23 continuará sua gana em impulsionar o diálogo e a inovação Fintech no dia 2 do evento.

A FF23 está prevista para sediar uma excepcional linha de pioneiros do setor para seu segundo dia. Paulo Goulao, Parceiro da Bring, e Tariq Sanad, CFO do Portal de Tarabut, explorarão o potencial transformador do open banking e das finanças integradas, enfatizando a inclusão financeira. Dania Al Showaikh, cofundadora da Daleel, guiará a discussão. Além disso, Yanal Jallad, diretor administrativo da Reboot Coding Institute, e Bruno Martins, parceiro associado da Consultoria em Tecnologia KPMG, compartilharão estratégias para promover talentos tecnológicos no painel "Developing the Next Generation of Tech Talent".

Ahmed Fouad Radhi, Gerente Geral da Seguro SNIC, e Frederik Bisbjerg, representando a Beyon Digital, se aprofundarão na alavancagem de tecnologia e abordagens orientadas por feedback para redefinir e melhorar a jornada geral dos responsáveis pela política. Suas percepções oferecerão perspectivas valiosas para os participantes interessados em entender o paradigma em evolução do seguro centrado no cliente.

Para saber mais sobre a interessante série de eventos e sessões na FF23, ou para registrar sua participação, clique no link a seguir: www.fintechforward.bh.

