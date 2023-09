Führende Branchenexperten kommen auf Fintech Forward 2023 in Bahrain zusammen

MANAMA, Bahrain, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Bahrain bereitet sich darauf vor, Gastgeber der ersten Fintech Forward 2023 (FF23) zu sein, die am ersten Tag, dem 11. Oktober 2023, mit Programmen von Economist Impact aufwarten wird. Unter der Schirmherrschaft der Zentralbank von Bahrain (Central Bank of Bahrain, CBB) und in strategischer Partnerschaft mit dem Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) sowie mit Unterstützung von Bahrain Fintech Bay (BFB) werden an den beiden Haupttagen der FF23 führende Vertreter der Finanzdienstleistungs- und Fintech-Branche in der Exhibition World in Sakhir zusammenkommen, um Erkenntnisse auszutauschen, Strategien zu diskutieren und über die Herausforderungen - und Chancen - zu debattieren, die Branchen-Disruptors mit sich bringen könnten. Die Gespräche werden sich vor dem Hintergrund umfassender digitaler Erfahrungen um die drei Hauptthemen der Auftaktkonferenz drehen: Regulierung, Investition und Innovation.

Die FF23 zielt darauf ab, Bahrain als Zielort für Fintech zu fördern und die Entwicklung von Ideen und ausländischen Investitionsmöglichkeiten durch wirkungsvolle Gespräche und Sitzungen anzuregen und die Vorteile für internationale Unternehmen aufzuzeigen, die eine Niederlassung in Bahrain in Erwägung ziehen, das derzeit ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Inflation verzeichnet. Unternehmen, die in Bahrain tätig sind, profitieren von hochqualifizierten, zweisprachigen und engagierten bahrainischen Arbeitskräften sowie von einem breit gefächerten Talentpool, der eine globale Perspektive bietet, was unterm Strich ein besseres und nachhaltiges Wachstum mit sich bringt.

Mit seiner 75-jährigen Erfolgsgeschichte in faktengestützter Politikgestaltung in 205 Ländern nutzt Economist Impact seine marktführende Expertise in der fundierten Analyse, um kritische Debatten mit Leben zu füllen. Economist Impact wird einflussreiche Führungskräfte und erstklassige Vordenker und Geschäftsleute auf der Bühne versammeln, um eine Reihe globaler Wirtschaftsthemen zu erörtern und die drängendsten Probleme der heutigen Finanzlandschaft anzugehen.

Für den ersten Tag der FF23, dem eine zweistündige Networking-Sitzung auf hohem Niveau vorausgeht, haben bereits über 250 Teilnehmer zugesagt. An den von Economist Impact geleiteten Diskussionen werden 15 führende Experten aus der ganzen Welt, einschließlich Asien, Europa und Nordamerika, teilnehmen. Das Programm umfasst eine Reihe von Fintech- und Finanzdienstleistungsunternehmen, darunter bekannte Namen wie Onyx by J.P.Morgan, Volt, MIT und Visa. Die halbtägige Podiumsdiskussion mit dem Titel „Banking on talent: a future-ready financial services workforce" wird sich mit der Frage befassen, wie sich die globale Finanzdienstleistungsbranche anpassen muss, um die steigende Nachfrage nach qualifizierten Talenten inmitten von technischen und personellen Unsicherheiten zu befriedigen.

Joshua Roberts, Kapitalmarktkorrespondent bei The Economist, erklärte: „Auch wenn neue Technologien die Finanzdienstleistungsbranche umkrempeln, ist und bleibt sie im Kern ein Geschäft, bei dem Menschen im Mittelpunkt stehen. Der Wettlauf um die Anwerbung und Ausbildung kluger, talentierter Menschen mit den erforderlichen Fähigkeiten, um Fintech-Innovationen voranzutreiben, wird bestimmen, welche Unternehmen am meisten von dieser Innovation profitieren. Ich freue mich sehr darauf zu erfahren, wie sich unsere Diskussionsrunde in diesem Rennen entwickelt."

Weitere von Economist Impact kuratierte Sitzungen befassen sich mit der Zukunft des Finanzwesens und der sich wandelnden Rolle der Zentralbanken, mit dem Potenzial von Super-Apps und Instant Payment-Plattformen, die in Asien dominieren und die traditionellen Systeme ablösen werden, sowie mit Diskussionen, die die Landschaft im gesamten Nahen Osten untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf den Chancen und Herausforderungen für ausländische Investmentgesellschaften liegt.

Wie schon am 12. Oktober werden auf der FF23 auch am zweiten Tag der Konferenz eine Vielzahl von interessanten Podiumsdiskussionen den Dialog und die Innovation im Bereich Fintech weiter voranbringen.

An der zweiten Ausgabe der FF23-Konferenz wird ein außergewöhnliches Aufgebot an Branchenvorreitern teilnehmen. Paulo Goulao, ein Partner bei Bring, und Tariq Sanad, Finanzchef von Tarabut Gateway, werden das transformative Potenzial des Open Banking und Embedded Finance erkunden und dabei den Schwerpunkt auf die finanzielle Inklusivität legen. Dania Al Showaikh, Mitbegründerin von Daleel, wird die Diskussion leiten. Darüber hinaus werden Yanal Jallad, geschäftsführender Direktor des Reboot Coding Institute, und Bruno Martins, Partner bei der Technologieberatung KPMG, im Rahmen der Diskussionsrunde „Developing the Next Generation of Tech Talent"-Strategien zur Förderung von Tech-Talenten vorstellen.

Ahmed Fouad Radhi, Geschäftsleiter von SNIC Insurance, und Frederik Bisbjerg, der Beyon Digital vertritt, werden sich mit der Nutzung von Technologie und Feedback-gesteuerten Ansätzen befassen, um die gesamte Kundenreise der Versicherungsnehmer neu zu bestimmen und zu verbessern. Ihre Erkenntnisse werden den Teilnehmern, die das sich entwickelnde Paradigma der kundenorientierten Versicherung verstehen wollen, wertvolle Perspektiven bieten.

Wenn Sie mehr über das spannende Programm der FF23 erfahren oder sich für eine Teilnahme registrieren möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: www.fintechforward.bh.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2217877/Fintech_Forward_Logo.jpg

