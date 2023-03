Dentro da ação: uma oferta da Toshiba TV aos gamers

HONG KONG, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- No ano de 2022, a Toshiba TV ficou em primeiro lugar na participação de mercado no Japão e em terceiro lugar no Egito por sua inovação consistente em habilidade técnica.*

A Toshiba TV está pronta para lançar um novo produto equipado com o mais recente painel de taxa de atualização: a tela Native de 144 Hz para movimento de alto nível.

O painel de taxa de atualização, que se refere ao número de vezes que uma televisão atualiza as imagens em movimento por segundo, afeta diretamente a uniformidade e a nitidez do que é exibido na tela, em especial conteúdos com movimentos rápidos como esportes, filmes de ação e, principalmente, games.

Sem dúvida, o novo modelo Z870 da Toshiba TV, integrado com a sofisticada taxa de atualização de 144 Hz para oferecer máximo desempenho de tela, foi desenvolvido pensando nos gamers.

Para o conjunto completo de jogos de qualidade, esses novos modelos da Toshiba TV também vêm com um Game Mode Pro impressionante, prometendo um tempo de jogo totalmente imersivo.

O Game Mode Pro é uma variedade de sub-recursos que melhoram a jogabilidade, como o Auto Low Latency Mode (ALLM) para conexão contínua de dispositivos de gaming à televisão; a tecnologia AMD FreeSync para jogos ininterruptos e sem tremulação; e a taxa de atualização variável (VRR) para sincronização dinâmica da taxa de atualização. Esses recursos atendem de forma convincente às necessidades de cena a cena, oferecendo um jogo real e rápido.

Complementando uma estrutura sólida de desempenho, a Toshiba TV dá a devida atenção à qualidade de tela impecável com a inclusão da tecnologia de Mini LED, que permite retro iluminação precisa, melhora do escurecimento local, alta vibração de cores e eficiência energética aprimorada. Esses recursos são alimentados pelo chip REGZA, processador de imagens exclusivo da Toshiba TV para upconversion de resolução de imagem de primeira linha, realce das cores e otimização do contraste.

Para as pessoas que aguardam o lançamento da Toshiba TV Z870, o modelo está previsto para ser lançado em julho deste ano. Ao que tudo indica, essa nova adição ao carro-chefe da Toshiba TV deve dar continuidade ao sucesso nos mercados local e internacional.

*Fonte: BCN, GFK

Sobre a Toshiba TV

A Toshiba TV tem 71 anos de história na produção de TVs. Com seu forte DNA em invenções e ideias inovadoras, a Toshiba TV produziu muitas TVs com os primeiros recursos do mundo. A Toshiba TV oferece experiências inesquecíveis e novos estilos de visualização a muitas pessoas em todo o mundo graças a sua alta qualidade de imagem.

FONTE Toshiba TV

