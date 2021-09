Dentsu dévoile le Dentsu Gaming : Une nouvelle solution globale pour que les marques puissent mieux s'engager auprès de 3 milliards de gamers dans le monde entier

LONDRES, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le groupe Dentsu lance Dentsu Gaming – une solution intégrée qui réunit le vaste patrimoine et l'expertise du réseau japonais Dentsu avec l'échelle mondiale et des capacités spécialisées au sein de Dentsu International.

La solution de Dentsu Gaming sera accessible grâce à ses agences de production, de création, de CXM et de médias dans le monde entier, y compris Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle et le Content Business Design Centre (CBDC) de Dentsu Inc. En tant que nouvelle solution mondiale, Le Dentsu Gaming donne accès à une stratégie spécialisée, à l'activation et au développement de la propriété intellectuelle (PI) originale pour les marques qui cherchent à se connecter et à naviguer dans l'écosystème du jeu.

Keiichi Yoshizaki, Executive Officer de Dentsu Inc, dirige le lancement mondial du Dentsu Gaming. « Notre philosophie est que le jeu est plus qu'une simple activité publicitaire - il s'agit de créer, d'amplifier et de donner de l'élan à la culture et à l'industrie en général. Avec le Dentsu Gaming, nous y parvenons grâce à nos propres studios de jeux internes, à des projets commerciaux innovants, à des investissements dans de jeunes entreprises de jeux et à des partenariats stratégiques à l'échelle mondiale, ce qui nous distingue de tous les autres. »

Grâce à son réseau d'agences et d'équipes dans le monde entier, dentsu offre désormais un développement de jeux et d'IP sur mesure, de la publicité dans le jeu, du commerce, des promotions auprès des consommateurs, des intégrations de jeux natifs, de la réalité augmentée (RA), de la réalité virtuelle (RV), l'activation des talents, l'esports et l'expérientiel comme ses capacités de base à travers le Dentsu Gaming.

Peter Huijboom, Global CEO, Media and Global Clients, dentsu international, et l'un des commanditaires exécutifs du Dentsu Gaming, ajoute : « En réunissant les talents exceptionnels et l'expertise approfondie en matière de jeux de tout le groupe, cette nouvelle solution mondiale permet aux clients et aux partenaires d'exploiter plus facilement le potentiel des jeux pour la croissance de l'entreprise par le biais des marques de l'agence Dentu qu'ils connaissent déjà et auxquelles ils font confiance. »

Avec plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des jeux et du divertissement, Dentu travaille avec des marques et des développeurs pionniers depuis les débuts de l'industrie du jeu et continue d'innover et d'ouvrir de nouvelles voies. Alimenté par des milliers de personnes passionnées dans le monde, Dentsu Gaming est animé par son principe directeur d'engagement authentique et respectueux au sein de la communauté des gamers. Dentsu se tient aux côtés des créateurs et des joueurs pour rendre l'avenir du jeu représentatif, inclusif et accessible à tous.

Pour en savoir plus, visitez www.dentsu.com/gaming .

· 3 milliards de gamers dans le monde (Newzoo, juin 2021)

· Offre de services de base du Dentsu Gaming :

· Stratégie : Le Dentsu Gaming s'ajoute aux équipes existantes pour agir à titre de conseillers stratégiques afin de fournir une expertise en la matière et une navigation dans des écosystèmes complexes de jeux et de clients

· Activation : Le Dentsu Gaming relie une gamme de services professionnels, couvrant les médias, la création et l'expérience client (CXM) dans les marchés et les régions pour fournir aux clients une approche flexible et modulaire basée sur les besoins du projet

· · Développement de la PI : Grâce à des investissements stratégiques, le Dentsu Gaming offre les moyens de produire, de développer et de monétiser la propriété intellectuelle (PI) comme les jeux originaux, le contenu et les événements

· · Partenariats : Les courtiers en jeux de Dentu ont accès aux clients et aux partenaires grâce à des avantages tels que les accès directs, les recherches exclusives, l'intégration de la propriété intellectuelle et les initiatives DE&I

