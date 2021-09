Dentsu stellt dentsu gaming vor: Eine neue globale Lösung für Marken zur besseren Ansprache von 3 Milliarden Gamern weltweit

LONDON, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- Die dentsu group bringt heute dentsu gaming auf den Markt - eine integrierte Lösung, die das umfangreiche Gaming-Erbe und die Expertise des japanischen dentsu-Netzwerks mit der globalen Reichweite und den Spezialfähigkeiten von dentsu international verbindet.

Die dentsu Gaming-Lösung wird über die Produktions-, Kreativ-, CXM- und Medienagenturen weltweit zugänglich sein, darunter Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle und das Content Business Design Centre (CBDC) innerhalb von dentsu Inc. Als neue globale Lösung bietet dentsu gaming Zugang zu spezialisierter Strategie, Aktivierung und Entwicklung von geistigem Eigentum (IP) für Marken, die sich mit dem Gaming-Ökosystem verbinden und darin navigieren wollen.

Keiichi Yoshizaki, Executive Officer, Dentsu Inc., leitet die weltweite Einführung von dentsu gaming: „Unsere Philosophie ist, dass Gaming mehr als nur Werbung ist - es geht darum, die Kultur und die Industrie als Ganzes zu erschaffen, zu verstärken und in Schwung zu bringen. Bei dentsu gaming tun wir dies durch unsere eigenen Spiele-Studios, innovative Business Ventures, Investitionen in Spiele-Start-ups und durch strategische Partnerschaften auf globaler Ebene, was uns von allen anderen unterscheidet."

Über sein weltweites Netzwerk von Agenturen und Teams bietet dentsu Gaming nun maßgeschneiderte Spiele- und IP-Entwicklung, In-Game-Werbung, Handel, Verbraucherwerbung, native Spielintegrationen, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Talentaktivierung, Esports und Experiential als Kernkompetenzen an.

Peter Huijboom, Global CEO, Media and Global Clients, dentsu international, und einer der Hauptsponsoren von dentsu gaming, fügt hinzu: „Diese neue globale Lösung vereint die außergewöhnlichen Talente und die umfassende Gaming-Expertise der gesamten Gruppe und macht es für Kunden und Partner einfacher, das Potenzial von Gaming für das Geschäftswachstum zu nutzen, und zwar über die lokalen Marken der Dentsu-Agenturen, die sie bereits kennen und denen sie vertrauen."

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Spiele- und Unterhaltungsbranche arbeitet dentsu seit den Anfängen der Spieleindustrie mit bahnbrechenden Marken und Entwicklern zusammen und setzt auch weiterhin auf Innovationen und neue Wege. Angetrieben von Tausenden von leidenschaftlichen Menschen weltweit, wird dentsu gaming von seinem Leitprinzip des authentischen und respektvollen Engagements innerhalb der Gaming-Community geleitet. Dentsu steht den Entwicklern und Spielern zur Seite, um die Zukunft der Spiele repräsentativ, inklusiv und für alle zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.dentsu.com/gaming .

3 Mrd. Gamer weltweit (Newzoo, Juni 2021)

Zentrales Dienstleistungsangebot von dentsu gaming:

- Strategie : dentsu gaming ergänzt bestehende Teams, um als strategischer Berater zu agieren und Fachwissen und Navigation durch komplexe Gaming- und Kunden-Ökosysteme zu bieten.

- Aktivierung : dentsu gaming verbindet eine Reihe von professionellen Dienstleistungen, die Medien, Kreativität und CXM (Customer Experience) in Märkten und Regionen umfassen, um Kunden einen flexiblen, modularen Ansatz auf der Grundlage der Projektanforderungen zu bieten

Durch strategische Investitionen bietet dentsu gaming die Möglichkeit, geistiges Eigentum (IP) wie Spiele, Inhalte und Veranstaltungen zu produzieren, zu entwickeln und zu vermarkten Partnerschaften: dentsu gaming vermittelt den Zugang zu Kunden und Partnern durch Vorteile wie First Looks, exklusive Forschung, IP-Integration und DE&I-Initiativen

Informationen zu Dentsu Group (dentsu)

Angeführt von der Dentsu Group Inc. (Tokyo: 4324) (ISIN: JP3551520004), einer reinen Holdinggesellschaft, die am 1. Januar 2020 gegründet wurde, umfasst die Dentsu-Gruppe zwei operative Netzwerke: dentsu japan network, das die Agenturtätigkeit von dentsu in Japan beaufsichtigt, und dentsu international, die internationale Geschäftszentrale in London, die die Agenturtätigkeit von dentsu außerhalb Japans betreut.

Mit einer starken Präsenz in über 145 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten und mit mehr als 64.000 engagierten Fachleuten bietet die Dentsu Group ein umfassendes Angebot an kundenorientierten integrierten Kommunikations-, Medien- und digitalen Dienstleistungen über ihre sechs führenden Marken - Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen und Merkle - sowie über die dentsu japan network companies, einschließlich Dentsu Inc. Die Gruppe ist auch in der Produktion und Vermarktung von Sport- und Unterhaltungsinhalten auf globaler Ebene tätig. Website der Dentsu Group Inc: https://www.group.dentsu.com/en/

