Dentsu lança dentsu gaming: uma nova solução global para as marcas interagirem melhor com três bilhões de gamers em todo o mundo

LONDRES, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O dentsu group lançou hoje a dentsu gaming , uma solução integrada que combina o extenso patrimônio de jogos e a experiência da rede dentsu japan com os recursos especializados de escala mundial da dentsu international.

A solução dentsu gaming poderá ser acessada por meio de suas agências de produção, criatividade, gestão da experiência do cliente e mídia localizadas no mundo todo, como Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle e o Content Business Design Centre (CBDC) dentro da dentsu Inc. Como uma nova solução global, a dentsu gaming oferece acesso ao desenvolvimento de estratégias especializadas, ativação e propriedade intelectual (PI) original para marcas que buscam se conectar e navegar no ecossistema de gaming.

Liderando o lançamento mundial da dentsu gaming, Keiichi Yoshizaki, CEO da Dentsu Inc, comentou: "Nossa filosofia é que gaming é mais do que apenas publicidade; trata-se de criar, ampliar e dar impulso à cultura e ao setor em geral. Com a dentsu gaming, fazemos isso por meio de nossos próprios estúdios de gaming internos, empreendimentos comerciais inovadores, investimentos em startups de gaming e por meio de parcerias estratégicas em escala mundial. Isso nos diferencia de todas as outras."

Por meio de sua rede de agências e equipes no mundo todo, a dentsu agora oferece desenvolvimento personalizado de games e PI, publicidade dentro do jogo, comércio, promoções para consumidores, integrações nativas do jogo, realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV), ativação de talentos, esports e experiências como seus principais recursos por meio da dentsu gaming.

Peter Huijboom, CEO global de mídia e clientes globais da dentsu international e um dos patrocinadores executivos da dentsu gaming, acrescentou: "Reunindo o talento excepcional e a profunda experiência em gaming de todo o grupo, essa nova solução global torna mais fácil para os clientes e parceiros alavancarem o potencial de gaming para o crescimento dos negócios por meio de marcas de agências locais da dentsu que eles já conhecem e nas quais confiam."

Com uma história de mais de 35 anos na área de gaming e entretenimento, a dentsu trabalha com marcas e desenvolvedores pioneiros desde a infância do setor de gaming e continua a inovar e a abrir novos caminhos. Impulsionada por milhares de pessoas apaixonadas em todo o mundo, a dentsu gaming se orienta por seu princípio de envolvimento autêntico e respeitoso na comunidade de gaming. A dentsu trabalha lado a lado com criadores e jogadores para tornar o futuro do gaming representativo, inclusivo e acessível para todos.

Para mais informações, acesse www.dentsu.com/gaming.

Oferta de serviço central da dentsu gaming:

· Estratégia: A dentsu gaming aumenta as equipes existentes para que atuem como consultores estratégicos e ofereçam experiência e navegação pelos ecossistemas complexos de gaming e clientes.

· Ativação: A dentsu gaming conecta uma série de serviços profissionais que abrangem mídia, criação e CXM (experiência do cliente) em mercados e regiões para oferecer aos clientes uma abordagem flexível e modular com base nas necessidades do projeto

· Desenvolvimento de PI: Por meio de investimentos estratégicos, a dentsu gaming oferece os meios de produzir, desenvolver e monetizar propriedade intelectual (PI), como games, conteúdo e eventos originais

· Parcerias: Acesso a clientes e parceiros de agentes da dentsu gaming por meio de vantagens como ser o primeiro a olhar, pesquisas exclusivas, iniciativas de integração de PI e DE&I

Sobre o Dentsu Group (dentsu)

Liderado pelo Dentsu Group Inc. (Tóquio: 4324) (ISIN: JP3551520004), uma holding pura fundada em 1º de janeiro de 2020, o Dentsu Group abrange duas redes operacionais: a rede dentsu japan, que supervisiona as operações das agências da dentsu no Japão, e a dentsu international, sua sede comercial internacional em Londres, que supervisiona as operações das agências da dentsu fora do Japão.

Com forte presença em mais de 145 países e regiões em cinco continentes e com mais de 64 mil profissionais dedicados, o Dentsu Group oferece uma série abrangente de serviços integrados centrados no cliente nas áreas de comunicações e serviços de mídia e digitais por meio de suas seis marcas de liderança – Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen e Merkle – e também por meio das empresas da rede dentsu japan, que incluem a Dentsu Inc., a maior agência de marca única do mundo com um histórico de inovação. O grupo também atua na produção e no marketing de conteúdo esportivo e de entretenimento em escala mundial. Site do Dentsu Group Inc.: https://www.group.dentsu.com/en/

