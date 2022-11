Dépistage du cancer du sein grâce à un test sanguin : Syantra présentera les premières données de l'étude International Identify Breast Cancer (IDBC) lors de la 13e Conférence européenne sur le cancer du sein

CALGARY, Alberta, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ — Syantra, une entreprise de soins de santé de précision qui modifie la façon dont le cancer est détecté et traité, présentera les résultats de l'étude IDBC lors de la 13e Conférence européenne sur le cancer du sein (EBCC), qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 16 au 18 novembre 2022.

Syantra Company Logo

« Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par le 13e Comité scientifique de l'EBCC pour une séance d'affiches. Nos résultats aideront le milieu à mieux comprendre comment l'analyse du sang total peut être appliquée à la détection et au traitement du cancer », a déclaré Kristina Rinker, Ph.D. « Nous avons hâte de discuter des derniers résultats et de collaborer avec les intervenants pour faire progresser la détection et le traitement du cancer ».

Le professeur Nigel Bundred, oncologue chirurgical au sein du Manchester University NHS Foundation Trust, Wythenshawe Hospital, présentera les données de l'étude au cours de la séance d'affiches.

« Les résultats de l'étude sont extrêmement prometteurs. Même si le dépistage du cancer du sein sauve des vies, les cancers du sein de nombreuses femmes ne sont pas dépistés. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes femmes ayant un tissu mammaire dense qui peut rendre le cancer du sein difficile à voir sur une mammographie », a déclaré le professeur Bundred. « Des tests plus sensibles sont nécessaires pour détecter le cancer plus tôt lorsqu'il peut être plus facile à traiter. Nous sommes heureux de partager les données, qui appuient le rôle du test sanguin en complément des approches d'imagerie actuelles pour la détection du cancer du sein ».

Veuillez rejoindre Syantra au stand nºA1 du 16 au 18 novembre 2022 au Parc des expositions internationales de Barcelone (Plaça Willy Brandt, 11-14, 08019, Barcelone, Espagne).

En plus de vous arrêter à notre stand d'exposants, n'hésitez pas à assister à notre présentation et à lire notre affiche scientifique.

Informations sur la présentation

Type de session : Session par affichage

Date et heure : 16 novembre 2022, de 13 h 30 à 14 h 20, heure de Paris (GMT+1)

Lieu : Aire d'exposition dédiée aux affiches

Conférencier : Professeur Nigel Bundred, MD, FRCS

Résumé : Dépistage du cancer du sein dans le sang entier :Performance analytique et clinique de l'analyse précoce de l'étude de l'IDBC

À propos de Syantra

Syantra est une entreprise de soins de santé de précision qui change la façon dont le cancer est détecté et traité. Son produit phare, Syantra DXTM Breast Cancer, est un test sanguin peu invasif et très performant pour la détection du cancer du sein.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.syantra.com .

Renseignements pour les médias : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1940875/Syantra_Inc__Breast_Cancer_Detection_Using_a_Blood_Test__Syantra.jpg

SOURCE Syantra Inc.