Detección del cáncer de mama mediante un análisis de sangre: resultados de Syantra

- Detección del cáncer de mama mediante un análisis de sangre: Syantra presentará los primeros datos del estudio International Identify Breast Cancer (IDBC) en la 13ª Conferencia Europea sobre el Cáncer de Mama

CALGARY, AB, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Syantra, una empresa de atención sanitaria de precisión que está cambiando la forma de detectar y tratar el cáncer, presentará los resultados del estudio IDBC en la 13ª Conferencia Europea sobre el Cáncer de Mama, que se celebrará en Barcelona, España, del 16 al 18 de noviembre de 2022.

Syantra Company Logo

"Estamos muy contentos de haber sido seleccionados por el Comité Científico de la 13ª EBCC para una sesión de pósteres. Nuestros resultados contribuirán a la comprensión del campo de cómo el análisis de sangre completo puede aplicarse en la detección y el tratamiento del cáncer", dijo Kristina Rinker, PhD. "Estamos deseando discutir los últimos resultados y comprometernos con las partes interesadas en el avance de la detección y el tratamiento del cáncer".

El profesor Nigel Bundred, oncólogo quirúrgico del Manchester University NHS Foundation Trust, Wythenshawe Hospital, presentará los datos del estudio durante la sesión de presentación de pósteres.

"Los resultados del estudio son muy prometedores. Aunque el cribado del cáncer de mama salva vidas, muchos cánceres de mama de mujeres no se detectan. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres jóvenes con tejido mamario denso, que puede hacer que el cáncer de mama sea difícil de ver en una mamografía", dijo el profesor Bundred. "Se necesitan pruebas más sensibles para detectar el cáncer antes, cuando puede ser más fácil de tratar. Nos complace compartir los datos, que respaldan el papel del análisis de sangre como complemento de los actuales métodos de imagen para la detección del cáncer de mama."

Por favor, únase a Syantra en el stand #A1 del 16 al 18 de noviembre de 2022 en el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona (CCIB), Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019, Barcelona, España.

Además de pasar por nuestro stand de expositor, asista a la presentación de nuestro ponente y examine nuestro póster científico.

Detalles de la Presentación

Tipo de sesión: Sesión de pósteres

Fecha/hora: 16 de noviembre de 2022, 13:30pm – 14:20pm CET (GMT+1)

Localización: Dedicated Poster Exhibition Area

Ponente: Profesor Nigel Bundred, MD, FRCS

Resumen: Breast Cancer Whole Blood Screening: Analytical and Clinical Performance from Early Analysis of the IDBC Study

Acerca de Syantra

Syantra es una empresa de atención sanitaria de precisión que está cambiando la forma de detectar y tratar el cáncer. Su producto estrella, Syantra DXTM Breast Cancer, es un análisis de sangre mínimamente invasivo y de alto rendimiento para la detección del cáncer de mama.

Para más información, visite: www.syantra.com

Consultas para Medios: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1940875/Syantra_Inc__Breast_Cancer_Detection_Using_a_Blood_Test__Syantra.jpg

SOURCE Syantra Inc.