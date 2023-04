Sistema Híbrido Toyota de quinta generación con mayor rendimiento + eficiencia

Disponible en las nuevas versiones deportivas S, SE y XSE

Tracción total estándar, 196 caballos de fuerza y rendimiento combinado estimado por la EPA de 42 MPG para todas las versiones

PLANO, Texas, 8 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La eficiencia del Toyota Corolla Cross Hybrid no solo contribuye a promover el compromiso de Toyota con un futuro neutro en carbono, sino que también lo hace con estilo. Con un precio asequible y repleto de características que normalmente no se encuentran en un crossover pequeño, el Corolla Cross da en el clavo con la atractiva experiencia de conducción de un automóvil pequeño y la funcionalidad de un crossover más grande. Al llegar a los concesionarios en junio, el Corolla Cross Hybrid tendrá un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) inicial de $27,970.

Deportivo y eficiente: el Toyota Corolla Cross Hybrid llegará a los concesionarios este verano

El Corolla Cross Hybrid totalmente nuevo es deportivo por naturaleza y representa el paso siguiente ideal para esta línea de modelos. Desde una perspectiva de diseño, ofrece un exterior accesible y una línea de visión más alta gracias a la plataforma TNGA-C perfeccionada. Para las tres versiones deportivas, el Corolla Cross Hybrid ofrece detalles atractivos que lo diferencian de su hermano a gasolina, como un estilo delantero y trasero único. Incluso hay pintura de dos tonos disponible y llantas de aleación de 18 pulgadas con aspecto deportivo que están destinadas a destacar.

"El Corolla Cross es un vehículo con equipamientos increíbles y agregar el tren de potencia híbrido a la línea es realmente la cereza del pastel", comentó Michael Tripp, vicepresidente de marketing de Toyota. "En general, el Corolla Cross Hybrid está repleto de características y especificaciones a un excelente precio que sabemos que a los clientes les encantará".

El Corolla Cross Hybrid 2023, junto con el modelo a gasolina que se lanzó en el año modelo 2022, se ensamblará en los Estados Unidos en la nueva planta de producción Mazda Toyota Manufacturing en Huntsville, Alabama. Como parte del enfoque diverso de Toyota hacia su objetivo de neutralidad de carbono, el Corolla Cross Hybrid es otro vehículo más que apoya la iniciativa "beyond zero". Beyond Zero representa la visión de Toyota de llegar más allá de cero emisiones a través de nuestros productos, servicios y operaciones que generan un impacto neto positivo en nuestro planeta y nuestra sociedad. No es coincidencia que Toyota ofrezca la gama más amplia de trenes de potencia con cero y bajas emisiones en el mercado. Esto les ofrece a los clientes una forma en que pueden reducir el carbono tanto como es posible, a la vez que siguen satisfaciendo sus necesidades actuales de estilo de vida y movilidad.

Toyota está comprometida a ayudar a reducir las emisiones de carbono al ofrecer a los clientes 15 vehículos eléctricos para elegir, incluidos 11 modelos híbridos, dos modelos híbridos enchufables, el vehículo eléctrico a batería bZ4X totalmente eléctrico y el Mirai eléctrico de celdas de combustible de hidrógeno con cero emisiones (actualmente disponible en California).

Rendimiento y eficiencia

El Corolla Cross Hybrid es divertido de conducir. Disponible exclusivamente en tracción total (AWD), la plataforma TNGA-C y el combo de trenes de potencia híbridos permiten que el Corolla Cross Hybrid logre un rendimiento y eficiencia de alta calidad, a la vez que ofrece una conducción cómoda con una extraordinaria amplitud de espacio.

Con el nuevo Sistema Híbrido Toyota de quinta generación bajo el capó, junto con el sistema electrónico de tracción total que es nuevo para la línea Corolla, el nuevo Corolla Cross Hybrid ofrece mayor potencia y un impresionante rendimiento de combustible estimado por la EPA. Con 196 caballos de fuerza y un tiempo de 8 segundos para acelerar de 0 a 60, el Corolla Cross Hybrid es divertido de conducir. También ofrece un impresionante rendimiento combinado de 42 millas por galón estimado por la EPA para todas las versiones. El Corolla Cross Hybrid está equipado con una batería de iones de litio, que es más compacta y liviana sin perjudicar la potencia. Además, se optimizaron las vías de enfriamiento para reducir el ruido del ventilador en la cabina. Lo que es mejor: la batería que alimenta el Sistema Híbrido de quinta generación está ubicada bajo los asientos traseros, lo que maximiza en mayor medida la capacidad de carga y ofrece un centro de gravedad agradable y bajo.

Versión por versión

El Corolla Cross Hybrid 2023 estará disponible en tres nuevas versiones: S, SE y XSE. Las versiones S y SE vienen de manera estándar con llantas de aleación de 17 pulgadas, pantalla táctil de 8 pulgadas, suspensión deportiva, faros delanteros LED y acceso con llave inteligente. La versión SE incorpora vidrio de privacidad, rieles de techo y levas de cambio, además de características de comodidad como Monitor de punto ciego (BSM) y Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA). Al avanzar a la versión XSE, la opción más deportiva del Corolla Cross Hybrid se basa en las características del SE y añade de forma estándar llantas de aleación de 18 pulgadas, faros delanteros LED, luces traseras y luces antiniebla prémium, asientos tapizados en SofTex® con la adición de asientos delanteros con calefacción y asiento eléctrico para el conductor.

En versiones SE y XSE, el Corolla Cross Hybrid 2023 estará disponible con combinaciones especiales de dos tonos (colores con costo adicional): Sonic Silver/ Black Roof, Barcelona Red/ Black Roof, Blue Crush Metallic/ Black Roof y Acidic Blast/ Black Roof (color totalmente nuevo). Además, todas las versiones del Corolla Cross Hybrid estarán disponibles en los colores:

Sonic Silver Metallic

Jet Black Mica

Barcelona Red Metallic

Cypress

Blue Crush Metallic

Celestite

Wind Chill Pearl ( $425 de costo extra por color)

Por dentro, el espacioso interior del Corolla Cross ofrece muchas de las mismas características deseables que sus hermanos sedán y hatchback. En versiones superiores, el modelo totalmente nuevo se puede equipar con techo corredizo eléctrico y control automático del clima de una o dos zonas. Todas las versiones presentan rejillas de ventilación estándar de calefacción y aire acondicionado para los pasajeros de los asientos traseros.

Para las opciones de color en el interior, el Corolla Cross Hybrid 2023 se ofrece con asientos tapizados en tela en negro/gris para la versión S, asientos tapizados en tela en negro/gris o negro/azul para la versión SE y asientos tapizados en SofTex® en negro o negro/azul para la versión XSE.

Estándar en todas las versiones: sistema Toyota Audio Multimedia

En todas las versiones del Corolla Cross 2023 se incorporan de manera estándar el nuevo sistema Toyota Audio Multimedia, con Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos y puertos de carga USB-C añadidos para mantener todos sus dispositivos listos para el uso.

Gracias al sistema Toyota Audio Multimedia, diseñado y elaborado por el equipo de Tecnologías Conectadas de Toyota con sede en Texas, los conductores del Corolla Cross estarán listos gracias a una amplia gama de características mejoradas de conectividad y comodidad, incluida la capacidad de actualización inalámbrica (OTA). Los usuarios pueden interactuar con el sistema mediante controles intuitivos de activación táctil y por voz. Con la prueba o suscripción disponible al Servicio Conectado Drive Connect, los usuarios y los pasajeros tienen acceso a los sistemas Intelligent Assistant, Cloud Navigation y Destination Assist. Con Intelligent Assistant, frases simples como "Hey Toyota" despiertan el sistema para que los comandos activados por voz busquen direcciones, encuentren puntos de interés (POI), ajusten los controles de audio, cambien la temperatura de la cabina y más. El sistema Cloud Navigation, la solución de navegación a bordo disponible, utiliza la nube para descargar la información más reciente de mapas, tráfico y rutas. Para garantizar que los usuarios dispongan de las capacidades de búsqueda más actualizadas, la búsqueda de POI se proporciona a través de datos de Puntos de Interés de Google®. Destination Assist también brinda acceso a asistencia de agentes en vivo 24/7 para localizar el próximo destino.

El nuevo sistema Toyota Audio Multimedia permite la conectividad telefónica dual con Bluetooth® y es compatible con la función inalámbrica estándar de Apple CarPlay® y Android Auto™. Con conectividad adicional, el Corolla Cross cuenta con una suscripción disponible a Wi-Fi Connect que ofrece conectividad 4G para un máximo de cinco dispositivos, lo que convierte al Corolla Cross en un Hotspot de AT&T. Además de la ya robusta oferta de capacidad de reproducción de audio con HD Radio®, datos USB y una suscripción de prueba de 3 meses al Plan Platinum de SiriusXM®, Wi-Fi Connect también permite la nueva función Integrated Streaming, que les brinda a los clientes la capacidad de vincular sus suscripciones independientes de Apple Music® y Amazon Music al vehículo para su control a bordo.

Toyota Safety Sense 3.0 estándar

Además de la protección contra colisiones que ofrece la plataforma TNGA-C, todos los modelos Corolla Cross 2023 incorporan de serie Toyota Safety Sense 3.0, el conjunto de sistemas de seguridad activa de Toyota que incluye mejoras posibilitadas gracias a la mejor capacidad de detección de los sensores del sistema. Este paquete de características de seguridad incluye:

Sistema de precolisión con detección de peatones

El Sistema de precolisión con detección de peatones (PCS w/PD) está diseñado para ayudar a detectar un vehículo o peatón y proporcionar una advertencia de colisión frontal auditiva/visual bajo ciertas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para proporcionar frenado automático de emergencia. Dependiendo del sistema, un ciclista y un motociclista también pueden ser detectados bajo ciertas circunstancias.

Alerta de salida del carril con asistencia de dirección

Cuando se detectan marcas de carril blancas/amarillas o ciertas líneas del borde de la carretera a velocidades dentro del rango operativo del sistema, la Alerta de salida del carril con asistencia de dirección (LDA w/SA)* está diseñada para emitir una advertencia auditiva/visual de salida del carril si se detecta una salida involuntaria del mismo. Si el conductor no toma medidas correctivas, el sistema está diseñado para proporcionar además una dirección correctiva suave para brindar asistencia de mantenimiento en el carril.

Control crucero con radar dinámico

Concebidos para uso en carretera, el Control de crucero por radar dinámico (DRCC) y el DRCC de rango completo de velocidad son sistemas adaptativos de control de crucero diseñados para activarse a velocidades superiores a 20 mph y utilizar el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia predeterminada con el vehículo ubicado adelante.

Asistencia de detección de carril

Cuando está habilitado el Control de crucero con radar dinámico (DRCC) y los marcadores del carril son visibles, la Asistencia de detección de carril (LTA) utiliza las líneas en la carretera y/o los vehículos adelante para brindar asistencia activa en la conducción y ayudar a mantener el vehículo centrado en su carril.

Asistencia de señales de tránsito

Utilizando una cámara inteligente, el sistema de Asistencia de señales de tránsito (RSA) está diseñado para detectar señales de límite de velocidad, señales de Stop, señales de Do Not Enter y señales de ceda el paso, así como para mostrar un ícono de la señal en la pantalla multiinformativa (MID).

Luces altas automáticas

Las Luces altas automáticas (AHB) están diseñadas para ayudarle a ver con mayor claridad de noche a velocidades superiores a 21 mph. El sistema AHB está concebido para detectar los faros delanteros de los vehículos que se aproximan en dirección contraria y las luces traseras de los vehículos adelante, y luego alternar automáticamente entre luces altas y bajas, según corresponda.

Las características de Toyota Safety Sense se mejoraron para TSS 3.0:

El Sistema de precolisión con detección de peatones ha mejorado las capacidades de detección gracias a los nuevos sensores del sistema. Incorpora un mejor apoyo en intersecciones con una mayor capacidad de detección en determinadas circunstancias. También agrega la capacidad de detectar a un motociclista, además de un ciclista y un peatón.

La Alerta de salida del carril con asistencia de dirección ha mejorado el reconocimiento del carril e incluye la detección de ciertos objetos 3D, como las barandillas, que pueden utilizarse para definir el carril.

salida del carril con asistencia de dirección ha mejorado el reconocimiento del carril e incluye la detección de ciertos objetos 3D, como las barandillas, que pueden utilizarse para definir el carril. El Control de crucero con radar dinámico agrega una cuarta función de distancia de seguimiento a las tres disponibles anteriormente. La detección vehicular mejorada permite detectar más de un vehículo adelante, así como en los carriles adyacentes. Esto ayuda al sistema a ofrecer ajustes de velocidad más suaves y naturales, especialmente cuando el conductor cambia de carril.

Al igual que la Alerta de salida del carril, se mejoró el reconocimiento del carril para la Asistencia de detección del carril. Este sistema ahora también ayuda a proporcionar más espacio entre los vehículos que están siendo adelantados en carriles adyacentes. Funciona compensando la ruta de conducción de los vehículos con leves ajustes de dirección mientras mantiene el vehículo dentro de su carril.

salida del carril, se mejoró el reconocimiento del carril para la Asistencia de detección del carril. Este sistema ahora también ayuda a proporcionar más espacio entre los vehículos que están siendo adelantados en carriles adyacentes. Funciona compensando la ruta de conducción de los vehículos con leves ajustes de dirección mientras mantiene el vehículo dentro de su carril. Se agregó un Sistema de frenado de emergencia a la Asistencia de detección del carril. Está diseñado para monitorear las acciones del conductor, como el control de la dirección, a fin de determinar si está desatento o no responde, como sucedería durante una emergencia médica. Esta función puede detener el vehículo si el conductor no responde a las alertas para tomar el control.

La Asistencia de señales de tránsito cuenta con capacidades ampliadas de detección de señales que ahora incluyen ciertos signos de intersección y advertencia, como los cruces de peatones.

Además del sistema TSS 3.0, otras características de seguridad estándar incluyen el Monitor de Punto Ciego (BSM), diseñado para ayudar a detectar y advertir sobre vehículos que se acercan o se posicionan en los carriles adyacentes, y la Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) para brindar mayor tranquilidad al ayudar a detectar vehículos que se acercan desde ambos laterales mientras se da marcha atrás y alerta con una advertencia visual y auditiva. El Control de asistencia de arranque en pendiente (HAC) también viene incorporado de manera estándar.

Precios

Versión Transmisión *MSRP MY23 S AWD $27,970 SE AWD $29,290 XSE AWD $31,065 * El MSRP no incluye entrega, procesamiento ni manipulación (DPH).

Opción S AWD SE AWD XSE AWD Paquete Convenience -- -- $1,250 Audio Plus con JBL -- $800 $800 Faros delanteros adaptables -- -- $615 Paquete Moonroof -- $940 -- Techo de dos tonos -- $500 $500 Color opcional $425 $425 $425

Garantía limitada

La garantía básica de 36 meses/36,000 millas de los vehículos nuevos de Toyota aplica para todos los componentes exceptuando los aspectos de desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses cubren el tren de potencia por 60,000 millas y contra la perforación por corrosión durante 60 meses sin limitación de millaje. Los componentes relacionados con el híbrido que requieren reparaciones necesarias para corregir defectos en materiales o mano de obra están cubiertos por 8 años/100,000 millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha original de primer uso cuando se vende como nuevo. La batería híbrida cuenta con cobertura por 10 años/150,000 millas, lo que ocurra primero, y se puede transferir entre propietarios.

El Corolla Cross 2023 también incorpora ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento normal programado de fábrica durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, y 2 años de asistencia en carretera sin límite de millaje.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 65 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 39,000 personas en los Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 33 millones de automóviles y camionetas en sus nueve plantas de fabricación. En 2025, la 10.ª planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 22 opciones eléctricas.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación a seguir carreras en campos basados en STEM, incluido el de la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com, que ofrece una experiencia inmersiva y la oportunidad de visitar muchas de sus plantas de producción en los Estados Unidos de manera virtual. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio gratuitos basados en STEM, impartidos a través de los socios de la Fundación Toyota USA, así como excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

