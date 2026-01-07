Toyota Motor North America publica los resultados de ventas en EE. UU. para 2025

News provided byToyota Motor North America
Jan 07, 2026, 06:38 ET
- Las ventas de TMNA en 2025 aumentan un 8,0 por ciento
- Las ventas de vehículos eléctricos de Toyota y Lexus al cierre del ejercicio representan el 47 por ciento del volumen total de ventas
- 30 opciones de vehículos eléctricos disponibles entre las marcas Toyota y Lexus
- Lexus registra su mejor resultado de ventas anual
PLANO, Texas, 7 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America (TMNA) informó hoy que sus ventas en EE. UU. al cierre del ejercicio 2025 fueron de 2,518,071 vehículos, lo que supone un aumento del 8.0 % en volumen y del 8.3 % en la tasa de venta diaria (DSR) en comparación con 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el año ascendieron a 1,183,248, lo que supone un aumento del 17.6 % en volumen y del 17.9 % en la DSR, lo que representa el 47,0% del volumen total de ventas.
Para el cuarto trimestre, TMNA informó unas ventas de 652,195 vehículos, lo que supone un aumento del 8.1 % en volumen y del 8.1 % en la DSR con respecto al cuarto trimestre de 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el cuarto trimestre ascendieron a 290,840, lo que supone un descenso del 1.9 % en volumen y del 1.9 % en la DSR, lo que representa el 44,6 % del volumen total de ventas.
TMNA informó ventas en diciembre de 2025 de 231,513 vehículos, lo que supone un aumento del 10.3 % en volumen y del 6.0 % en la DSR con respecto a diciembre de 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 104,088, lo que supone un aumento del 0.2 % en volumen y un 3.7 % menos en la DSR, lo que representa el 45.0 % del volumen total de ventas.
La división Toyota registró unas ventas de 2,147,811 vehículos a finales de 2025, lo que supone un aumento del 8.1 % en volumen y del 8.4 % en la DSR. Durante el trimestre, la división Toyota registró ventas de 552,510 vehículos, lo que supone un aumento del 9.3 % en volumen y del 9.3 % en la DSR. La división Toyota registró ventas en diciembre de 193,280 vehículos, lo que supone un aumento del 11.8 % en volumen y del 7.5 % en la DSR.
La división Lexus registró ventas a finales de 2025 de 370,260 vehículos, lo que supone un aumento del 7.1 % en volumen y del 7.5 % en la DSR. En el trimestre, la división Lexus registró unas ventas de 99,685 vehículos, lo que supone un aumento del 2.3 % en volumen y del 2.3 % en la DSR. La división Lexus registró unas ventas en diciembre de 38,233 vehículos, lo que supone un aumento del 3.2 % en volumen y una disminución del 0.8 % en la DSR.
"Estamos muy agradecidos por la gran respuesta que han tenido nuestros clientes de Toyota en 2025, lo que refleja nuestro profundo compromiso con la asequibilidad y la variedad", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automovilísticas de Toyota Motor North America. "El éxito de modelos emblemáticos y superventas como el Camry y el Corolla, junto con una amplia variedad de vehículos con precios a partir de $30,000, demuestra que los clientes valoran tener opciones accesibles. Esta dinámica también se vio impulsada por nuestros populares vehículos eléctricos, el siempre popular RAV4 y el emocionante Tacoma rediseñado".
"También tuvimos un año excepcional en Lexus", continuó Gilleland. "Fue alentador ver que más clientes eligieron nuestros vehículos en el mercado de lujo. Captamos a muchos nuevos compradores atraídos por nuestra tecnología avanzada y nuestra creciente oferta de vehículos eléctricos. Para ambas marcas, seguimos centrados en ofrecer vehículos que se adapten a una amplia variedad de estilos de vida durante el próximo año.
Aspectos destacados (por volumen, salvo que se indique lo contrario)
TMNA:
- Aumento de las ventas en 2025 del 8.0 %.
- Ventas de vehículos eléctricos en 2025 de 1,183,248, lo que supone un aumento del 17.6 % y representa el 47.0 % del volumen total de ventas.
- Aumento de las ventas en el cuarto trimestre del 8.1 %.
- Las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre alcanzaron las 290,840 unidades, un descenso del 1.9 %.
- Las ventas de diciembre aumentaron un 10.3 %.
- Las ventas de vehículos eléctricos en diciembre alcanzaron las 104,088 unidades, un aumento del 0.2 %.
- Actualmente tenemos un total de 30 vehículos eléctricos disponibles en los concesionarios de las marcas Toyota y Lexus.
- Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa
- En 2025, Toyota inauguró su primera planta de baterías en Estados Unidos, en Carolina del Norte, con una inversión de casi $14.000 millones que generó hasta 5,100 puestos de trabajo en el país, e invirtió $912 millones en cinco plantas de fabricación, lo que generó 252 nuevos puestos de trabajo, como parte de su compromiso de invertir $10.000 millones en Estados Unidos durante los próximos cinco años.
División Toyota:
- Tuvimos el cuarto mejor año de ventas de la historia y el mejor desde 2017.
- Ventas de vehículos eléctricos en 2025 de 1,051,397, un aumento del 19.0 %; representan el 49.0 % del volumen total de ventas.
- Aumento de las ventas a final de año del 8.1 %.
- Las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 9.3 %.
- Las ventas de vehículos eléctricos del cuarto trimestre fueron de 257,867, lo que supone un descenso del 1.9 %.
- Las ventas de diciembre aumentaron un 11,8 %.
- Las ventas de vehículos eléctricos de diciembre fueron de 90,097, lo que supone un descenso del 1.2 %.
- El mejor año de la historia para:
- GR Corolla
- Corolla Híbrido
- Camry Híbrido
- 4Runner Híbrido
- Corolla Cross
- Crown Signia
- Grand Highlander
- Land Cruiser Híbrido
- RAV4
- Sequoia
- Tacoma
División Lexus:
- La división registra su mejor resultado de ventas anual de la historia.
- Las ventas de vehículos eléctricos en 2025 alcanzaron las 131,851 unidades, un récord histórico, con un aumento del 7.2 %; esto representa el 35.6 % del volumen total de ventas.
- Las ventas de fin de año aumentaron un 7.1 %.
- Las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 2.3 %.
- Las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre alcanzan las 32,973 unidades, un descenso del 1.6 %.
- Las ventas de diciembre aumentan un 3.2 %.
- Las ventas de vehículos eléctricos en diciembre alcanzan las 13,991 unidades, un aumento del 9.9 %.
- El mejor año de la historia para:
- NX Híbrido
- NX Híbrido enchufable
- GX
- RX Híbrido enchufable
- TX
- TX Híbrido
- TX Híbrido enchufable
Acerca de Toyota
Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.
Toyota emplea directamente a más de 64,000 personas en América del Norte que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de casi 49 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías de automóvil para vehículos eléctricos.
Para más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com .
Contacto para los medios:
Derrick Brown
[email protected]
|
RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU.
|
Diciembre de 2025
|
-- MES ACTUAL --
|
-- AÑO CALENDARIO HASTA LA FECHA --
|
2025
|
2024
|
Tasa de venta diaria (%)
|
VOLUMEN EN %
|
2025
|
2024
|
Tasa de venta diaria (%)
|
VOLUMEN EN %
|
TOTAL TMNA
|
231,513
|
209,953
|
6.0
|
10.3
|
2,518,071
|
2,332,623
|
8.3
|
8.0
|
TOTAL DIVISIÓN TOYOTA
|
193,280
|
172,909
|
7.5
|
11.8
|
2,147,811
|
1,986,954
|
8.4
|
8.1
|
TOTAL DIVISIÓN LEXUS
|
38,233
|
37,044
|
-0.8
|
3.2
|
370,260
|
345,669
|
7.5
|
7.1
|
COROLLA
|
23,517
|
17,720
|
27.6
|
32.7
|
248,088
|
232,908
|
6.9
|
6.5
|
SUPRA
|
277
|
70
|
280.5
|
295.7
|
2,953
|
2,615
|
13.3
|
12.9
|
GR86 (INCL FR-S)
|
576
|
579
|
-4.3
|
-0.5
|
9,940
|
11,426
|
-12.7
|
-13.0
|
MIRAI
|
26
|
35
|
-28.6
|
-25.7
|
210
|
499
|
-57.8
|
-57.9
|
CROWN
|
1,219
|
810
|
44.7
|
50.5
|
12,309
|
19,648
|
-37.1
|
-37.4
|
PRIUS
|
4,042
|
5,211
|
-25.4
|
-22.4
|
56,488
|
44,711
|
26.8
|
26.3
|
CAMRY
|
28,512
|
26,811
|
2.3
|
6.3
|
316,185
|
309,876
|
2.4
|
2.0
|
TOTAL DIVISIÓN TOYOTA AUTOS
|
58,169
|
51,236
|
9.2
|
13.5
|
646,176
|
621,696
|
4.3
|
3.9
|
IS
|
1,836
|
1,458
|
21.1
|
25.9
|
19,714
|
18,946
|
4.4
|
4.1
|
RC
|
94
|
175
|
-48.4
|
-46.3
|
1,349
|
1,854
|
-27.0
|
-27.2
|
ES
|
3,646
|
5,005
|
-30.0
|
-27.2
|
39,926
|
43,156
|
-7.2
|
-7.5
|
LS
|
86
|
158
|
-47.7
|
-45.6
|
1,082
|
2,163
|
-49.8
|
-50.0
|
LC
|
98
|
72
|
30.9
|
36.1
|
1,286
|
1,464
|
-11.9
|
-12.2
|
TOTAL DIVISIÓN LEXUS AUTOS
|
5,760
|
6,868
|
-19.4
|
-16.1
|
63,357
|
67,587
|
-6.0
|
-6.3
|
TOTAL AUTOS TMNA
|
63,929
|
58,104
|
5.8
|
10.0
|
709,533
|
689,283
|
3.3
|
2.9
|
BZ
|
2,054
|
1,854
|
6.5
|
10.8
|
15,609
|
18,570
|
-15.7
|
-15.9
|
RAV4
|
42,028
|
44,296
|
-8.8
|
-5.1
|
479,288
|
475,193
|
1.2
|
0.9
|
COROLLA CROSS
|
8,851
|
7,448
|
14.3
|
18.8
|
99,798
|
93,021
|
7.6
|
7.3
|
CROWN SIGNIA
|
1,726
|
2,794
|
-40.6
|
-38.2
|
20,550
|
10,263
|
100.9
|
100.2
|
VENZA
|
1
|
1,315
|
-99.9
|
-99.9
|
707
|
32,086
|
-97.8
|
-97.8
|
HIGHLANDER
|
4,426
|
3,252
|
30.9
|
36.1
|
56,208
|
89,658
|
-37.1
|
-37.3
|
GRAND HIGHLANDER
|
11,620
|
8,429
|
32.6
|
37.9
|
136,801
|
71,721
|
91.4
|
90.7
|
4RUNNER
|
11,132
|
60
|
17,739.6
|
18,453.3
|
98,805
|
92,156
|
7.2
|
7.6
|
SEQUOIA
|
2,634
|
2,105
|
20.3
|
25.1
|
26,186
|
26,097
|
0.7
|
0.3
|
LAND CRUISER
|
3,174
|
5,399
|
-43.5
|
-41.2
|
43,946
|
29,113
|
51.4
|
50.9
|
TOTAL DIVISIÓN TOYOTA TODOTERRENOS (SUV)
|
87,646
|
76,953
|
9.5
|
13.9
|
977,901
|
937,880
|
4.6
|
4.3
|
SIENNA
|
8,747
|
7,032
|
19.6
|
24.4
|
101,486
|
75,037
|
35.7
|
35.2
|
TACOMA
|
25,075
|
22,715
|
6.1
|
10.4
|
274,638
|
192,813
|
42.9
|
42.4
|
TUNDRA
|
13,643
|
14,973
|
-12.4
|
-8.9
|
147,610
|
159,528
|
-7.2
|
-7.5
|
TOTAL DIVISIÓN TOYOTA CAMIONETAS PICKUP
|
38,718
|
37,688
|
-1.2
|
2.7
|
422,248
|
352,341
|
20.2
|
19.8
|
TOTAL DIVISIÓN TOYOTA CAMIONETAS
|
135,111
|
121,673
|
6.8
|
11.0
|
1,501,635
|
1,365,258
|
10.3
|
10.0
|
UX
|
635
|
948
|
-35.6
|
-33.0
|
8,421
|
8,877
|
-4.8
|
-5.1
|
NX
|
7,913
|
8,120
|
-6.3
|
-2.5
|
76,836
|
74,488
|
3.5
|
3.2
|
RZ
|
895
|
397
|
116.8
|
125.4
|
6,400
|
9,697
|
-33.8
|
-34.0
|
RX
|
12,463
|
13,027
|
-8.0
|
-4.3
|
113,256
|
118,636
|
-4.2
|
-4.5
|
TX
|
6,913
|
3,462
|
92.0
|
99.7
|
57,346
|
28,640
|
100.9
|
100.2
|
GX
|
2,692
|
3,468
|
-25.4
|
-22.4
|
37,180
|
30,914
|
20.7
|
20.3
|
LX
|
962
|
754
|
22.7
|
27.6
|
7,464
|
6,830
|
9.6
|
9.3
|
TOTAL DIVISIÓN LEXUS CAMIONETAS
|
32,473
|
30,176
|
3.5
|
7.6
|
306,903
|
278,082
|
10.7
|
10.4
|
TOTAL CAMIONETAS TMNA
|
167,584
|
151,849
|
6.1
|
10.4
|
1,808,538
|
1,643,340
|
10.4
|
10.1
|
Jornadas de venta
|
26
|
25
|
307
|
308
|
DSR = Tasa de venta diaria
|
RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE TOYOTA EN EE. UU.
|
Diciembre de 2025
|
-- MES ACTUAL --
|
-- AÑO CALENDARIO HASTA LA FECHA --
|
2025
|
2024
|
Tasa de venta diaria (%)
|
VOLUMEN EN PORCENTAJE (%)
|
2025
|
2024
|
Tasa de venta diaria (%)
|
VOLUMEN EN PORCENTAJE (%)
|
TOYOTA PRIUS HÍBRIDO
|
2,989
|
3,716
|
-22.7
|
-19.6
|
40,985
|
32,039
|
28.3
|
27.9
|
TOYOTA PRIUS HÍBRIDO ENCHUFABLE
|
1,053
|
1,495
|
-32.3
|
-29.6
|
15,503
|
12,672
|
22.7
|
22.3
|
TOYOTA COROLLA HÍBRIDO
|
4,520
|
3,737
|
16.3
|
21.0
|
50,245
|
50,190
|
0.4
|
0.1
|
TOYOTA CAMRY HÍBRIDO
|
28,506
|
26,789
|
2.3
|
6.4
|
316,115
|
205,156
|
54.6
|
54.1
|
TOYOTA MIRAI
|
26
|
35
|
-28.6
|
-25.7
|
210
|
499
|
-57.8
|
-57.9
|
TOYOTA CROWN
|
1,219
|
810
|
44.7
|
50.5
|
12,309
|
19,648
|
-37.1
|
-37.4
|
TOYOTA SIENNA HÍBRIDO
|
8,747
|
7,031
|
19.6
|
24.4
|
101,476
|
75,008
|
35.7
|
35.3
|
TOYOTA 4RUNNER HÍBRIDO
|
2,844
|
0
|
0.0
|
0.0
|
21,456
|
0
|
0.0
|
0.0
|
TOYOTA HIGHLANDER HÍBRIDO
|
1,434
|
2,487
|
-44.6
|
-42.3
|
24,720
|
24,777
|
0.1
|
-0.2
|
TOYOTA GRAND HIGHLANDER HÍBRIDO
|
7,031
|
2,999
|
125.4
|
134.4
|
69,210
|
26,119
|
165.8
|
165.0
|
TOYOTA SEQUOIA HÍBRIDO
|
2,634
|
2,104
|
20.4
|
25.2
|
26,186
|
26,091
|
0.7
|
0.4
|
TOYOTA LAND CRUISER HÍBRIDO
|
3,174
|
5,399
|
-43.5
|
-41.2
|
43,946
|
29,113
|
51.4
|
50.9
|
TOYOTA BZ BEV
|
2,054
|
1,854
|
6.5
|
10.8
|
15,609
|
18,570
|
-15.7
|
-15.9
|
TOYOTA RAV4 HÍBRIDO
|
13,765
|
20,612
|
-35.8
|
-33.2
|
181,433
|
208,356
|
-12.6
|
-12.9
|
TOYOTA RAV4 HÍBRIDO ENCHUFABLE
|
1,271
|
2,147
|
-43.1
|
-40.8
|
20,272
|
31,093
|
-34.6
|
-34.8
|
TOYOTA COROLLA CROSS HÍBRIDO
|
1,553
|
2,803
|
-46.7
|
-44.6
|
29,422
|
35,289
|
-16.4
|
-16.6
|
TOYOTA CROWN SIGNIA
|
1,726
|
2,794
|
-40.6
|
-38.2
|
20,550
|
10,263
|
100.9
|
100.2
|
TOYOTA VENZA HÍBRIDO
|
1
|
1,315
|
-99.9
|
-99.9
|
707
|
32,086
|
-97.8
|
-97.8
|
TOYOTA TACOMA HÍBRIDO
|
2,754
|
1,720
|
54.0
|
60.1
|
30,493
|
9,444
|
223.9
|
222.9
|
TOYOTA TUNDRA HÍBRIDO
|
2,796
|
1,358
|
98.0
|
105.9
|
30,549
|
37,010
|
-17.2
|
-17.5
|
LEXUS ES HÍBRIDO
|
358
|
1,816
|
-81.0
|
-80.3
|
16,063
|
18,481
|
-12.8
|
-13.1
|
LEXUS UX HÍBRIDO
|
635
|
948
|
-35.6
|
-33.0
|
8,421
|
8,877
|
-4.8
|
-5.1
|
LEXUS LX HÍBRIDO
|
413
|
0
|
0.0
|
0.0
|
2,883
|
0
|
0.0
|
0.0
|
LEXUS NX HÍBRIDO
|
3,078
|
2,832
|
4.5
|
8.7
|
30,203
|
27,129
|
11.7
|
11.3
|
LEXUS NX HÍBRIDO ENCHUFABLE
|
699
|
832
|
-19.2
|
-16.0
|
7,008
|
6,301
|
11.6
|
11.2
|
LEXUS RZ BEV
|
895
|
397
|
116.8
|
125.4
|
6,400
|
9,697
|
-33.8
|
-34.0
|
LEXUS RX HÍBRIDO
|
5,974
|
4,618
|
24.4
|
29.4
|
43,259
|
42,876
|
1.2
|
0.9
|
LEXUS RX HÍBRIDO ENCHUFABLE
|
526
|
569
|
-11.1
|
-7.6
|
5,873
|
4,248
|
38.7
|
38.3
|
LEXUS TX HÍBRIDO
|
1,328
|
634
|
101.4
|
109.5
|
10,740
|
4,812
|
123.9
|
123.2
|
LEXUS TX HÍBRIDO ENCHUFABLE
|
84
|
70
|
15.4
|
20.0
|
953
|
502
|
90.5
|
89.8
|
LEXUS LS HÍBRIDO
|
0
|
9
|
-100.0
|
-100.0
|
38
|
94
|
-59.4
|
-59.6
|
LEXUS LC HÍBRIDO
|
1
|
1
|
-3.8
|
0.0
|
10
|
18
|
-44.3
|
-44.4
|
TOTAL vehículos eléctricos TMNA
|
104,088
|
103,931
|
-3.7
|
0.2
|
1,183,248
|
1,006,461
|
17.9
|
17.6
|
TOTAL vehículos eléctricos TOYOTA
|
90,097
|
91,205
|
-5.0
|
-1.2
|
1,051,397
|
883,426
|
19.4
|
19.0
|
TOTAL vehículos eléctricos LEXUS
|
13,991
|
12,726
|
5.7
|
9.9
|
131,851
|
123,035
|
7.5
|
7.2
|
RATIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA
|
45.0 %
|
49.5 %
|
47.0 %
|
43.1 %
|
Jornadas de venta
|
26
|
25
|
307
|
308
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854486/Toyota_2025_YE_Q4_Sales.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/439685/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg
FUENTE Toyota Motor North America
