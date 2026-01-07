Toyota Motor North America publica los resultados de ventas en EE. UU. para 2025

  • Las ventas de TMNA en 2025 aumentan un 8,0 por ciento
  • Las ventas de vehículos eléctricos de Toyota y Lexus al cierre del ejercicio representan el 47 por ciento del volumen total de ventas
  • 30 opciones de vehículos eléctricos disponibles entre las marcas Toyota y Lexus
  • Lexus registra su mejor resultado de ventas anual

PLANO, Texas, 7 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America (TMNA) informó hoy que sus ventas en EE. UU. al cierre del ejercicio 2025 fueron de 2,518,071 vehículos, lo que supone un aumento del 8.0 % en volumen y del 8.3 % en la tasa de venta diaria (DSR) en comparación con 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el año ascendieron a 1,183,248, lo que supone un aumento del 17.6 % en volumen y del 17.9 % en la DSR, lo que representa el 47,0% del volumen total de ventas.

Toyota Motor North America presenta los resultados de ventas en EE. UU. para 2025 (PRNewsfoto/Toyota Motor North America)
Para el cuarto trimestre, TMNA informó unas ventas de 652,195 vehículos, lo que supone un aumento del 8.1 % en volumen y del 8.1 % en la DSR con respecto al cuarto trimestre de 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el cuarto trimestre ascendieron a 290,840, lo que supone un descenso del 1.9 % en volumen y del 1.9 % en la DSR, lo que representa el 44,6 % del volumen total de ventas.

TMNA informó ventas en diciembre de 2025 de 231,513 vehículos, lo que supone un aumento del 10.3 % en volumen y del 6.0 % en la DSR con respecto a diciembre de 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 104,088, lo que supone un aumento del 0.2 % en volumen y un 3.7 % menos en la DSR, lo que representa el 45.0 % del volumen total de ventas.

La división Toyota registró unas ventas de 2,147,811 vehículos a finales de 2025, lo que supone un aumento del 8.1 % en volumen y del 8.4 % en la DSR. Durante el trimestre, la división Toyota registró ventas de 552,510 vehículos, lo que supone un aumento del 9.3 % en volumen y del 9.3 % en la DSR. La división Toyota registró ventas en diciembre de 193,280 vehículos, lo que supone un aumento del 11.8 % en volumen y del 7.5 % en la DSR. 

La división Lexus registró ventas a finales de 2025 de 370,260 vehículos, lo que supone un aumento del 7.1 % en volumen y del 7.5 % en la DSR. En el trimestre, la división Lexus registró unas ventas de 99,685 vehículos, lo que supone un aumento del 2.3 % en volumen y del 2.3 % en la DSR. La división Lexus registró unas ventas en diciembre de 38,233 vehículos, lo que supone un aumento del 3.2 % en volumen y una disminución del 0.8 % en la DSR.

"Estamos muy agradecidos por la gran respuesta que han tenido nuestros clientes de Toyota en 2025, lo que refleja nuestro profundo compromiso con la asequibilidad y la variedad", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automovilísticas de Toyota Motor North America. "El éxito de modelos emblemáticos y superventas como el Camry y el Corolla, junto con una amplia variedad de vehículos con precios a partir de $30,000, demuestra que los clientes valoran tener opciones accesibles. Esta dinámica también se vio impulsada por nuestros populares vehículos eléctricos, el siempre popular RAV4 y el emocionante Tacoma rediseñado".

"También tuvimos un año excepcional en Lexus", continuó Gilleland. "Fue alentador ver que más clientes eligieron nuestros vehículos en el mercado de lujo. Captamos a muchos nuevos compradores atraídos por nuestra tecnología avanzada y nuestra creciente oferta de vehículos eléctricos. Para ambas marcas, seguimos centrados en ofrecer vehículos que se adapten a una amplia variedad de estilos de vida durante el próximo año.

Aspectos destacados (por volumen, salvo que se indique lo contrario)

TMNA:

  • Aumento de las ventas en 2025 del 8.0 %.
  • Ventas de vehículos eléctricos en 2025 de 1,183,248, lo que supone un aumento del 17.6 % y representa el 47.0 % del volumen total de ventas.
  • Aumento de las ventas en el cuarto trimestre del 8.1 %.
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre alcanzaron las 290,840 unidades, un descenso del 1.9 %.
  • Las ventas de diciembre aumentaron un 10.3 %.
  • Las ventas de vehículos eléctricos en diciembre alcanzaron las 104,088 unidades, un aumento del 0.2 %.
  • Actualmente tenemos un total de 30 vehículos eléctricos disponibles en los concesionarios de las marcas Toyota y Lexus.
  • Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa
  • En 2025, Toyota inauguró su primera planta de baterías en Estados Unidos, en Carolina del Norte, con una inversión de casi $14.000 millones que generó hasta 5,100 puestos de trabajo en el país, e invirtió $912 millones en cinco plantas de fabricación, lo que generó 252 nuevos puestos de trabajo, como parte de su compromiso de invertir $10.000 millones en Estados Unidos durante los próximos cinco años.

División Toyota:

  • Tuvimos el cuarto mejor año de ventas de la historia y el mejor desde 2017.
  • Ventas de vehículos eléctricos en 2025 de 1,051,397, un aumento del 19.0 %; representan el 49.0 % del volumen total de ventas.
  • Aumento de las ventas a final de año del 8.1 %.
  • Las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 9.3 %.
  • Las ventas de vehículos eléctricos del cuarto trimestre fueron de 257,867, lo que supone un descenso del 1.9 %.
  • Las ventas de diciembre aumentaron un 11,8 %.
  • Las ventas de vehículos eléctricos de diciembre fueron de 90,097, lo que supone un descenso del 1.2 %.
  • El mejor año de la historia para:
    • GR Corolla
    • Corolla Híbrido
    • Camry Híbrido
    • 4Runner Híbrido
    • Corolla Cross
    • Crown Signia
    • Grand Highlander
    • Land Cruiser Híbrido
    • RAV4
    • Sequoia
    • Tacoma

División Lexus:

  • La división registra su mejor resultado de ventas anual de la historia.
  • Las ventas de vehículos eléctricos en 2025 alcanzaron las 131,851 unidades, un récord histórico, con un aumento del 7.2 %; esto representa el 35.6 % del volumen total de ventas.
  • Las ventas de fin de año aumentaron un 7.1 %.
  • Las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 2.3 %.
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre alcanzan las 32,973 unidades, un descenso del 1.6 %.
  • Las ventas de diciembre aumentan un 3.2 %.
  • Las ventas de vehículos eléctricos en diciembre alcanzan las 13,991 unidades, un aumento del 9.9 %.
  • El mejor año de la historia para:
    • NX Híbrido
    • NX Híbrido enchufable
    • GX
    • RX Híbrido enchufable
    • TX
    • TX Híbrido
    • TX Híbrido enchufable

Acerca de Toyota
Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 64,000 personas en América del Norte que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de casi 49 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías de automóvil para vehículos eléctricos.

Para más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com .

Contacto para los medios:
Derrick Brown
[email protected]

RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU.

Diciembre de 2025

-- MES ACTUAL --

-- AÑO CALENDARIO HASTA LA FECHA --

2025

2024

Tasa de venta diaria (%)

VOLUMEN EN %

2025

2024

Tasa de venta diaria (%)

VOLUMEN EN %

TOTAL TMNA

231,513

209,953

6.0

10.3

2,518,071

2,332,623

8.3

8.0

TOTAL DIVISIÓN TOYOTA

193,280

172,909

7.5

11.8

2,147,811

1,986,954

8.4

8.1

TOTAL DIVISIÓN LEXUS

38,233

37,044

-0.8

3.2

370,260

345,669

7.5

7.1

COROLLA

23,517

17,720

27.6

32.7

248,088

232,908

6.9

6.5

SUPRA

277

70

280.5

295.7

2,953

2,615

13.3

12.9

GR86 (INCL FR-S)

576

579

-4.3

-0.5

9,940

11,426

-12.7

-13.0

MIRAI

26

35

-28.6

-25.7

210

499

-57.8

-57.9

CROWN

1,219

810

44.7

50.5

12,309

19,648

-37.1

-37.4

PRIUS

4,042

5,211

-25.4

-22.4

56,488

44,711

26.8

26.3

CAMRY

28,512

26,811

2.3

6.3

316,185

309,876

2.4

2.0

TOTAL DIVISIÓN TOYOTA AUTOS

58,169

51,236

9.2

13.5

646,176

621,696

4.3

3.9

IS

1,836

1,458

21.1

25.9

19,714

18,946

4.4

4.1

RC

94

175

-48.4

-46.3

1,349

1,854

-27.0

-27.2

ES

3,646

5,005

-30.0

-27.2

39,926

43,156

-7.2

-7.5

LS

86

158

-47.7

-45.6

1,082

2,163

-49.8

-50.0

LC

98

72

30.9

36.1

1,286

1,464

-11.9

-12.2

TOTAL DIVISIÓN LEXUS AUTOS

5,760

6,868

-19.4

-16.1

63,357

67,587

-6.0

-6.3

TOTAL AUTOS TMNA

63,929

58,104

5.8

10.0

709,533

689,283

3.3

2.9

BZ

2,054

1,854

6.5

10.8

15,609

18,570

-15.7

-15.9

RAV4

42,028

44,296

-8.8

-5.1

479,288

475,193

1.2

0.9

COROLLA CROSS

8,851

7,448

14.3

18.8

99,798

93,021

7.6

7.3

CROWN SIGNIA

1,726

2,794

-40.6

-38.2

20,550

10,263

100.9

100.2

VENZA

1

1,315

-99.9

-99.9

707

32,086

-97.8

-97.8

HIGHLANDER

4,426

3,252

30.9

36.1

56,208

89,658

-37.1

-37.3

GRAND HIGHLANDER

11,620

8,429

32.6

37.9

136,801

71,721

91.4

90.7

4RUNNER

11,132

60

17,739.6

18,453.3

98,805

92,156

7.2

7.6

SEQUOIA

2,634

2,105

20.3

25.1

26,186

26,097

0.7

0.3

LAND CRUISER

3,174

5,399

-43.5

-41.2

43,946

29,113

51.4

50.9

TOTAL DIVISIÓN TOYOTA TODOTERRENOS (SUV)

87,646

76,953

9.5

13.9

977,901

937,880

4.6

4.3

SIENNA

8,747

7,032

19.6

24.4

101,486

75,037

35.7

35.2

TACOMA

25,075

22,715

6.1

10.4

274,638

192,813

42.9

42.4

TUNDRA

13,643

14,973

-12.4

-8.9

147,610

159,528

-7.2

-7.5

TOTAL DIVISIÓN TOYOTA CAMIONETAS PICKUP

38,718

37,688

-1.2

2.7

422,248

352,341

20.2

19.8

TOTAL DIVISIÓN TOYOTA CAMIONETAS

135,111

121,673

6.8

11.0

1,501,635

1,365,258

10.3

10.0

UX

635

948

-35.6

-33.0

8,421

8,877

-4.8

-5.1

NX

7,913

8,120

-6.3

-2.5

76,836

74,488

3.5

3.2

RZ

895

397

116.8

125.4

6,400

9,697

-33.8

-34.0

RX

12,463

13,027

-8.0

-4.3

113,256

118,636

-4.2

-4.5

TX

6,913

3,462

92.0

99.7

57,346

28,640

100.9

100.2

GX

2,692

3,468

-25.4

-22.4

37,180

30,914

20.7

20.3

LX

962

754

22.7

27.6

7,464

6,830

9.6

9.3

TOTAL DIVISIÓN LEXUS CAMIONETAS

32,473

30,176

3.5

7.6

306,903

278,082

10.7

10.4

TOTAL CAMIONETAS TMNA

167,584

151,849

6.1

10.4

1,808,538

1,643,340

10.4

10.1

Jornadas de venta

26

25

307

308

DSR = Tasa de venta diaria

























RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE TOYOTA EN EE. UU.

Diciembre de 2025

-- MES ACTUAL --

-- AÑO CALENDARIO HASTA LA FECHA --  

2025

2024

Tasa de venta diaria (%)

VOLUMEN EN PORCENTAJE (%)

2025

2024

Tasa de venta diaria (%)

VOLUMEN EN PORCENTAJE (%)

TOYOTA PRIUS HÍBRIDO

2,989

3,716

-22.7

-19.6

40,985

32,039

28.3

27.9

TOYOTA PRIUS HÍBRIDO ENCHUFABLE

1,053

1,495

-32.3

-29.6

15,503

12,672

22.7

22.3

TOYOTA COROLLA HÍBRIDO

4,520

3,737

16.3

21.0

50,245

50,190

0.4

0.1

TOYOTA CAMRY HÍBRIDO

28,506

26,789

2.3

6.4

316,115

205,156

54.6

54.1

TOYOTA MIRAI

26

35

-28.6

-25.7

210

499

-57.8

-57.9

TOYOTA CROWN

1,219

810

44.7

50.5

12,309

19,648

-37.1

-37.4

TOYOTA SIENNA HÍBRIDO

8,747

7,031

19.6

24.4

101,476

75,008

35.7

35.3

TOYOTA 4RUNNER HÍBRIDO

2,844

0

0.0

0.0

21,456

0

0.0

0.0

TOYOTA HIGHLANDER HÍBRIDO

1,434

2,487

-44.6

-42.3

24,720

24,777

0.1

-0.2

TOYOTA GRAND HIGHLANDER HÍBRIDO

7,031

2,999

125.4

134.4

69,210

26,119

165.8

165.0

TOYOTA SEQUOIA HÍBRIDO

2,634

2,104

20.4

25.2

26,186

26,091

0.7

0.4

TOYOTA LAND CRUISER HÍBRIDO

3,174

5,399

-43.5

-41.2

43,946

29,113

51.4

50.9

TOYOTA BZ BEV

2,054

1,854

6.5

10.8

15,609

18,570

-15.7

-15.9

TOYOTA RAV4 HÍBRIDO

13,765

20,612

-35.8

-33.2

181,433

208,356

-12.6

-12.9

TOYOTA RAV4 HÍBRIDO ENCHUFABLE

1,271

2,147

-43.1

-40.8

20,272

31,093

-34.6

-34.8

TOYOTA COROLLA CROSS HÍBRIDO

1,553

2,803

-46.7

-44.6

29,422

35,289

-16.4

-16.6

TOYOTA CROWN SIGNIA

1,726

2,794

-40.6

-38.2

20,550

10,263

100.9

100.2

TOYOTA VENZA HÍBRIDO

1

1,315

-99.9

-99.9

707

32,086

-97.8

-97.8

TOYOTA TACOMA HÍBRIDO

2,754

1,720

54.0

60.1

30,493

9,444

223.9

222.9

TOYOTA TUNDRA HÍBRIDO

2,796

1,358

98.0

105.9

30,549

37,010

-17.2

-17.5

LEXUS ES HÍBRIDO

358

1,816

-81.0

-80.3

16,063

18,481

-12.8

-13.1

LEXUS UX HÍBRIDO

635

948

-35.6

-33.0

8,421

8,877

-4.8

-5.1

LEXUS LX HÍBRIDO

413

0

0.0

0.0

2,883

0

0.0

0.0

LEXUS NX HÍBRIDO

3,078

2,832

4.5

8.7

30,203

27,129

11.7

11.3

LEXUS NX HÍBRIDO ENCHUFABLE

699

832

-19.2

-16.0

7,008

6,301

11.6

11.2

LEXUS RZ BEV

895

397

116.8

125.4

6,400

9,697

-33.8

-34.0

LEXUS RX HÍBRIDO

5,974

4,618

24.4

29.4

43,259

42,876

1.2

0.9

LEXUS RX HÍBRIDO ENCHUFABLE

526

569

-11.1

-7.6

5,873

4,248

38.7

38.3

LEXUS TX HÍBRIDO

1,328

634

101.4

109.5

10,740

4,812

123.9

123.2

LEXUS TX HÍBRIDO ENCHUFABLE

84

70

15.4

20.0

953

502

90.5

89.8

LEXUS LS HÍBRIDO

0

9

-100.0

-100.0

38

94

-59.4

-59.6

LEXUS LC HÍBRIDO

1

1

-3.8

0.0

10

18

-44.3

-44.4

TOTAL vehículos eléctricos TMNA

104,088

103,931

-3.7

0.2

1,183,248

1,006,461

17.9

17.6

TOTAL vehículos eléctricos TOYOTA

90,097

91,205

-5.0

-1.2

1,051,397

883,426

19.4

19.0

TOTAL vehículos eléctricos LEXUS

13,991

12,726

5.7

9.9

131,851

123,035

7.5

7.2

RATIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA

45.0 %

49.5 %

47.0 %

43.1 %

Jornadas de venta

26

25

307

308

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854486/Toyota_2025_YE_Q4_Sales.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/439685/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg

FUENTE Toyota Motor North America

