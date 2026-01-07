Toyota Motor North America publica los resultados de ventas en EE. UU. para 2025

Las ventas de TMNA en 2025 aumentan un 8,0 por ciento

Las ventas de vehículos eléctricos de Toyota y Lexus al cierre del ejercicio representan el 47 por ciento del volumen total de ventas

30 opciones de vehículos eléctricos disponibles entre las marcas Toyota y Lexus

Lexus registra su mejor resultado de ventas anual

PLANO, Texas, 7 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America (TMNA) informó hoy que sus ventas en EE. UU. al cierre del ejercicio 2025 fueron de 2,518,071 vehículos, lo que supone un aumento del 8.0 % en volumen y del 8.3 % en la tasa de venta diaria (DSR) en comparación con 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el año ascendieron a 1,183,248, lo que supone un aumento del 17.6 % en volumen y del 17.9 % en la DSR, lo que representa el 47,0% del volumen total de ventas.

Para el cuarto trimestre, TMNA informó unas ventas de 652,195 vehículos, lo que supone un aumento del 8.1 % en volumen y del 8.1 % en la DSR con respecto al cuarto trimestre de 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el cuarto trimestre ascendieron a 290,840, lo que supone un descenso del 1.9 % en volumen y del 1.9 % en la DSR, lo que representa el 44,6 % del volumen total de ventas.

TMNA informó ventas en diciembre de 2025 de 231,513 vehículos, lo que supone un aumento del 10.3 % en volumen y del 6.0 % en la DSR con respecto a diciembre de 2024. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 104,088, lo que supone un aumento del 0.2 % en volumen y un 3.7 % menos en la DSR, lo que representa el 45.0 % del volumen total de ventas.

La división Toyota registró unas ventas de 2,147,811 vehículos a finales de 2025, lo que supone un aumento del 8.1 % en volumen y del 8.4 % en la DSR. Durante el trimestre, la división Toyota registró ventas de 552,510 vehículos, lo que supone un aumento del 9.3 % en volumen y del 9.3 % en la DSR. La división Toyota registró ventas en diciembre de 193,280 vehículos, lo que supone un aumento del 11.8 % en volumen y del 7.5 % en la DSR.

La división Lexus registró ventas a finales de 2025 de 370,260 vehículos, lo que supone un aumento del 7.1 % en volumen y del 7.5 % en la DSR. En el trimestre, la división Lexus registró unas ventas de 99,685 vehículos, lo que supone un aumento del 2.3 % en volumen y del 2.3 % en la DSR. La división Lexus registró unas ventas en diciembre de 38,233 vehículos, lo que supone un aumento del 3.2 % en volumen y una disminución del 0.8 % en la DSR.

"Estamos muy agradecidos por la gran respuesta que han tenido nuestros clientes de Toyota en 2025, lo que refleja nuestro profundo compromiso con la asequibilidad y la variedad", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automovilísticas de Toyota Motor North America. "El éxito de modelos emblemáticos y superventas como el Camry y el Corolla, junto con una amplia variedad de vehículos con precios a partir de $30,000, demuestra que los clientes valoran tener opciones accesibles. Esta dinámica también se vio impulsada por nuestros populares vehículos eléctricos, el siempre popular RAV4 y el emocionante Tacoma rediseñado".

"También tuvimos un año excepcional en Lexus", continuó Gilleland. "Fue alentador ver que más clientes eligieron nuestros vehículos en el mercado de lujo. Captamos a muchos nuevos compradores atraídos por nuestra tecnología avanzada y nuestra creciente oferta de vehículos eléctricos. Para ambas marcas, seguimos centrados en ofrecer vehículos que se adapten a una amplia variedad de estilos de vida durante el próximo año.

Aspectos destacados (por volumen, salvo que se indique lo contrario)

TMNA:

Aumento de las ventas en 2025 del 8.0 %.

Ventas de vehículos eléctricos en 2025 de 1,183,248, lo que supone un aumento del 17.6 % y representa el 47.0 % del volumen total de ventas.

Aumento de las ventas en el cuarto trimestre del 8.1 %.

Las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre alcanzaron las 290,840 unidades, un descenso del 1.9 %.

Las ventas de diciembre aumentaron un 10.3 %.

Las ventas de vehículos eléctricos en diciembre alcanzaron las 104,088 unidades, un aumento del 0.2 %.

Actualmente tenemos un total de 30 vehículos eléctricos disponibles en los concesionarios de las marcas Toyota y Lexus.

Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa

En 2025, Toyota inauguró su primera planta de baterías en Estados Unidos, en Carolina del Norte, con una inversión de casi $14.000 millones que generó hasta 5,100 puestos de trabajo en el país, e invirtió $912 millones en cinco plantas de fabricación, lo que generó 252 nuevos puestos de trabajo, como parte de su compromiso de invertir $10.000 millones en Estados Unidos durante los próximos cinco años.

División Toyota:

Tuvimos el cuarto mejor año de ventas de la historia y el mejor desde 2017.

Ventas de vehículos eléctricos en 2025 de 1,051,397, un aumento del 19.0 %; representan el 49.0 % del volumen total de ventas.

Aumento de las ventas a final de año del 8.1 %.

Las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 9.3 %.

Las ventas de vehículos eléctricos del cuarto trimestre fueron de 257,867, lo que supone un descenso del 1.9 %.

Las ventas de diciembre aumentaron un 11,8 %.

Las ventas de vehículos eléctricos de diciembre fueron de 90,097, lo que supone un descenso del 1.2 %.

El mejor año de la historia para: GR Corolla Corolla Híbrido Camry Híbrido 4Runner Híbrido Corolla Cross Crown Signia Grand Highlander Land Cruiser Híbrido RAV4 Sequoia Tacoma



División Lexus:

La división registra su mejor resultado de ventas anual de la historia.

Las ventas de vehículos eléctricos en 2025 alcanzaron las 131,851 unidades, un récord histórico, con un aumento del 7.2 %; esto representa el 35.6 % del volumen total de ventas.

Las ventas de fin de año aumentaron un 7.1 %.

Las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 2.3 %.

Las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre alcanzan las 32,973 unidades, un descenso del 1.6 %.

Las ventas de diciembre aumentan un 3.2 %.

Las ventas de vehículos eléctricos en diciembre alcanzan las 13,991 unidades, un aumento del 9.9 %.

El mejor año de la historia para: NX Híbrido NX Híbrido enchufable GX RX Híbrido enchufable TX TX Híbrido TX Híbrido enchufable



RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU. Diciembre de 2025

-- MES ACTUAL -- -- AÑO CALENDARIO HASTA LA FECHA --

2025 2024 Tasa de venta diaria (%) VOLUMEN EN % 2025 2024 Tasa de venta diaria (%) VOLUMEN EN % TOTAL TMNA 231,513 209,953 6.0 10.3 2,518,071 2,332,623 8.3 8.0 TOTAL DIVISIÓN TOYOTA 193,280 172,909 7.5 11.8 2,147,811 1,986,954 8.4 8.1 TOTAL DIVISIÓN LEXUS 38,233 37,044 -0.8 3.2 370,260 345,669 7.5 7.1 COROLLA 23,517 17,720 27.6 32.7 248,088 232,908 6.9 6.5 SUPRA 277 70 280.5 295.7 2,953 2,615 13.3 12.9 GR86 (INCL FR-S) 576 579 -4.3 -0.5 9,940 11,426 -12.7 -13.0 MIRAI 26 35 -28.6 -25.7 210 499 -57.8 -57.9 CROWN 1,219 810 44.7 50.5 12,309 19,648 -37.1 -37.4 PRIUS 4,042 5,211 -25.4 -22.4 56,488 44,711 26.8 26.3 CAMRY 28,512 26,811 2.3 6.3 316,185 309,876 2.4 2.0 TOTAL DIVISIÓN TOYOTA AUTOS 58,169 51,236 9.2 13.5 646,176 621,696 4.3 3.9 IS 1,836 1,458 21.1 25.9 19,714 18,946 4.4 4.1 RC 94 175 -48.4 -46.3 1,349 1,854 -27.0 -27.2 ES 3,646 5,005 -30.0 -27.2 39,926 43,156 -7.2 -7.5 LS 86 158 -47.7 -45.6 1,082 2,163 -49.8 -50.0 LC 98 72 30.9 36.1 1,286 1,464 -11.9 -12.2 TOTAL DIVISIÓN LEXUS AUTOS 5,760 6,868 -19.4 -16.1 63,357 67,587 -6.0 -6.3 TOTAL AUTOS TMNA 63,929 58,104 5.8 10.0 709,533 689,283 3.3 2.9 BZ 2,054 1,854 6.5 10.8 15,609 18,570 -15.7 -15.9 RAV4 42,028 44,296 -8.8 -5.1 479,288 475,193 1.2 0.9 COROLLA CROSS 8,851 7,448 14.3 18.8 99,798 93,021 7.6 7.3 CROWN SIGNIA 1,726 2,794 -40.6 -38.2 20,550 10,263 100.9 100.2 VENZA 1 1,315 -99.9 -99.9 707 32,086 -97.8 -97.8 HIGHLANDER 4,426 3,252 30.9 36.1 56,208 89,658 -37.1 -37.3 GRAND HIGHLANDER 11,620 8,429 32.6 37.9 136,801 71,721 91.4 90.7 4RUNNER 11,132 60 17,739.6 18,453.3 98,805 92,156 7.2 7.6 SEQUOIA 2,634 2,105 20.3 25.1 26,186 26,097 0.7 0.3 LAND CRUISER 3,174 5,399 -43.5 -41.2 43,946 29,113 51.4 50.9 TOTAL DIVISIÓN TOYOTA TODOTERRENOS (SUV) 87,646 76,953 9.5 13.9 977,901 937,880 4.6 4.3 SIENNA 8,747 7,032 19.6 24.4 101,486 75,037 35.7 35.2 TACOMA 25,075 22,715 6.1 10.4 274,638 192,813 42.9 42.4 TUNDRA 13,643 14,973 -12.4 -8.9 147,610 159,528 -7.2 -7.5 TOTAL DIVISIÓN TOYOTA CAMIONETAS PICKUP 38,718 37,688 -1.2 2.7 422,248 352,341 20.2 19.8 TOTAL DIVISIÓN TOYOTA CAMIONETAS 135,111 121,673 6.8 11.0 1,501,635 1,365,258 10.3 10.0 UX 635 948 -35.6 -33.0 8,421 8,877 -4.8 -5.1 NX 7,913 8,120 -6.3 -2.5 76,836 74,488 3.5 3.2 RZ 895 397 116.8 125.4 6,400 9,697 -33.8 -34.0 RX 12,463 13,027 -8.0 -4.3 113,256 118,636 -4.2 -4.5 TX 6,913 3,462 92.0 99.7 57,346 28,640 100.9 100.2 GX 2,692 3,468 -25.4 -22.4 37,180 30,914 20.7 20.3 LX 962 754 22.7 27.6 7,464 6,830 9.6 9.3 TOTAL DIVISIÓN LEXUS CAMIONETAS 32,473 30,176 3.5 7.6 306,903 278,082 10.7 10.4 TOTAL CAMIONETAS TMNA 167,584 151,849 6.1 10.4 1,808,538 1,643,340 10.4 10.1 Jornadas de venta 26 25



307 308



DSR = Tasa de venta diaria



















































RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE TOYOTA EN EE. UU. Diciembre de 2025

-- MES ACTUAL --

-- AÑO CALENDARIO HASTA LA FECHA --

2025 2024 Tasa de venta diaria (%) VOLUMEN EN PORCENTAJE (%) 2025 2024 Tasa de venta diaria (%) VOLUMEN EN PORCENTAJE (%) TOYOTA PRIUS HÍBRIDO 2,989 3,716 -22.7 -19.6 40,985 32,039 28.3 27.9 TOYOTA PRIUS HÍBRIDO ENCHUFABLE 1,053 1,495 -32.3 -29.6 15,503 12,672 22.7 22.3 TOYOTA COROLLA HÍBRIDO 4,520 3,737 16.3 21.0 50,245 50,190 0.4 0.1 TOYOTA CAMRY HÍBRIDO 28,506 26,789 2.3 6.4 316,115 205,156 54.6 54.1 TOYOTA MIRAI 26 35 -28.6 -25.7 210 499 -57.8 -57.9 TOYOTA CROWN 1,219 810 44.7 50.5 12,309 19,648 -37.1 -37.4 TOYOTA SIENNA HÍBRIDO 8,747 7,031 19.6 24.4 101,476 75,008 35.7 35.3 TOYOTA 4RUNNER HÍBRIDO 2,844 0 0.0 0.0 21,456 0 0.0 0.0 TOYOTA HIGHLANDER HÍBRIDO 1,434 2,487 -44.6 -42.3 24,720 24,777 0.1 -0.2 TOYOTA GRAND HIGHLANDER HÍBRIDO 7,031 2,999 125.4 134.4 69,210 26,119 165.8 165.0 TOYOTA SEQUOIA HÍBRIDO 2,634 2,104 20.4 25.2 26,186 26,091 0.7 0.4 TOYOTA LAND CRUISER HÍBRIDO 3,174 5,399 -43.5 -41.2 43,946 29,113 51.4 50.9 TOYOTA BZ BEV 2,054 1,854 6.5 10.8 15,609 18,570 -15.7 -15.9 TOYOTA RAV4 HÍBRIDO 13,765 20,612 -35.8 -33.2 181,433 208,356 -12.6 -12.9 TOYOTA RAV4 HÍBRIDO ENCHUFABLE 1,271 2,147 -43.1 -40.8 20,272 31,093 -34.6 -34.8 TOYOTA COROLLA CROSS HÍBRIDO 1,553 2,803 -46.7 -44.6 29,422 35,289 -16.4 -16.6 TOYOTA CROWN SIGNIA 1,726 2,794 -40.6 -38.2 20,550 10,263 100.9 100.2 TOYOTA VENZA HÍBRIDO 1 1,315 -99.9 -99.9 707 32,086 -97.8 -97.8 TOYOTA TACOMA HÍBRIDO 2,754 1,720 54.0 60.1 30,493 9,444 223.9 222.9 TOYOTA TUNDRA HÍBRIDO 2,796 1,358 98.0 105.9 30,549 37,010 -17.2 -17.5 LEXUS ES HÍBRIDO 358 1,816 -81.0 -80.3 16,063 18,481 -12.8 -13.1 LEXUS UX HÍBRIDO 635 948 -35.6 -33.0 8,421 8,877 -4.8 -5.1 LEXUS LX HÍBRIDO 413 0 0.0 0.0 2,883 0 0.0 0.0 LEXUS NX HÍBRIDO 3,078 2,832 4.5 8.7 30,203 27,129 11.7 11.3 LEXUS NX HÍBRIDO ENCHUFABLE 699 832 -19.2 -16.0 7,008 6,301 11.6 11.2 LEXUS RZ BEV 895 397 116.8 125.4 6,400 9,697 -33.8 -34.0 LEXUS RX HÍBRIDO 5,974 4,618 24.4 29.4 43,259 42,876 1.2 0.9 LEXUS RX HÍBRIDO ENCHUFABLE 526 569 -11.1 -7.6 5,873 4,248 38.7 38.3 LEXUS TX HÍBRIDO 1,328 634 101.4 109.5 10,740 4,812 123.9 123.2 LEXUS TX HÍBRIDO ENCHUFABLE 84 70 15.4 20.0 953 502 90.5 89.8 LEXUS LS HÍBRIDO 0 9 -100.0 -100.0 38 94 -59.4 -59.6 LEXUS LC HÍBRIDO 1 1 -3.8 0.0 10 18 -44.3 -44.4 TOTAL vehículos eléctricos TMNA 104,088 103,931 -3.7 0.2 1,183,248 1,006,461 17.9 17.6 TOTAL vehículos eléctricos TOYOTA 90,097 91,205 -5.0 -1.2 1,051,397 883,426 19.4 19.0 TOTAL vehículos eléctricos LEXUS 13,991 12,726 5.7 9.9 131,851 123,035 7.5 7.2 RATIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA 45.0 % 49.5 %



47.0 % 43.1 %



Jornadas de venta 26 25



307 308





