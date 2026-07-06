Depot Connect International (DCI) nomme Stan Kolev au poste de directeur financier

TAMPA, Floride, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), leader mondial des services de conteneurs-citernes et des solutions logistiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stan Kolev, CPA, CMA, au poste de directeur financier. Kolev possède plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans les domaines de la finance et de la comptabilité, ainsi qu'une expertise approfondie et une spécialisation dans les stratégies de croissance soutenues par des fonds d'investissement privés et les services industriels.

Stan Kolev joins DCI as Chief Financial Officer

Kolev rejoint DCI après avoir occupé avec succès le poste de directeur financier chez ITS Logistics, un prestataire de services logistiques tiers de premier plan dont le chiffre d'affaires dépasse 1,3 milliard de dollars, où il a exercé les fonctions de directeur financier jusqu'à la récente acquisition réussie de l'entreprise par un acquéreur stratégique. Auparavant, il a occupé le poste de directeur financier chez Industrial Service Solutions, un prestataire de premier plan dans le domaine de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO), où il a joué un rôle déterminant en déployant avec succès une stratégie de « buy-and-build », qui a permis à l'entreprise de passer d'un chiffre d'affaires annuel inférieur à 300 millions de dollars à plus de 550 millions de dollars, avant une sortie réussie au profit d'un nouveau fonds de capital-investissement.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Kolev sera chargé de diriger la stratégie financière mondiale de DCI, notamment en matière de reporting financier, de trésorerie et d'intégration des fusions-acquisitions.

« La solide expérience de Stan dans le domaine du capital-investissement et ses succès dans l'optimisation de plateformes industrielles complexes font de lui le dirigeant idéal pour nos opérations financières », a déclaré Christopher Synek, PDG de Depot Connect International. « Sa capacité à clarifier des questions complexes et à créer de la valeur pour les actionnaires sera déterminante à mesure que DCI entamera sa prochaine phase de croissance. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe de direction ».

Kolev est titulaire d'un master en comptabilité et fiscalité de la Florida Gulf Coast University et d'un master en finance de l'Université d'économie de Varna, en Bulgarie. Il est à la fois Certified Public Accountant et Certified Management Accountant.

« Je suis ravi de me joindre à DCI à un moment aussi décisif de son développement », a déclaré Kolev. « Je me réjouis de travailler avec Chris et toute l'équipe pour renforcer la réputation de DCI en matière d'excellence opérationnelle et pour créer encore plus de valeur pour nos clients et nos parties prenantes ».

À propos de Depot Connect International

Depot Connect International est l'un des principaux prestataires de services liés aux conteneurs-citernes, proposant une gamme complète de solutions pour ces derniers, notamment le nettoyage, les réparations, l'entretien, le transport et le stockage. Animée par une volonté d'excellence, DCI s'efforce de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients et de renforcer sa présence sur les marchés clés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.depotconnect.com/.

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