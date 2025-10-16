Depot Connect International (DCI) eröffnet neue Anlage in Summerville (North Charleston) und stärkt damit die Beziehungen zum Hafen von Charleston und zur Gemeinde Summerville

Die neue, hochmoderne Anlage in strategisch günstiger Lage in der Nähe des Hafens von Charleston erweitert die Möglichkeiten von DCI, regionale und nationale Kunden zu bedienen, und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Wachstum und gesellschaftliches Engagement im Großraum Charleston. Diese Erweiterung erhöht die Servicekapazität, verbessert die betriebliche Effizienz und schafft wertvolle Möglichkeiten für lokale Arbeitsplätze und Partnerschaften mit Lieferanten.

Bei der Eröffnungsfeier werden neben DCI-CEO Chris Synek auch Führungskräfte des Hafens von Charleston, der Handelskammer von Summerville und lokale Amtsträger das Wort ergreifen.

„Diese Eröffnung ist mehr als nur die Inbetriebnahme einer Anlage, sie ist ein Bekenntnis zu Summerville und der Region Charleston", sagte Chris Synek, CEO von DCI. „Der Hafen von Charleston ist einer der am schnellsten wachsenden Containerhäfen des Landes, und Summerville ist eine dynamische, innovative Gemeinde, in die DCI investieren und wachsen möchte. Die Zusammenarbeit und Unterstützung, die wir sowohl von der Hafenbehörde als auch von der Handelskammer von Summerville erhalten haben, war außergewöhnlich. Gemeinsam bauen wir stärkere Verbindungen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und die lokale Wirtschaft auf."

Die 20 Hektar große Anlage bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, darunter die Reinigung und Wartung von Tankaufliegern, Ersatzteile und Inspektionen, die Lagerung von ISO-Tanks, Reinigung, Beheizung/Dämpfen und die Reparatur von Fahrgestellen. Mit dieser Erweiterung bekräftigt DCI sein Engagement für sichere, zuverlässige und nachhaltige Dienstleistungen in ganz Nordamerika.

Micah Mallace, Präsident und CEO von South Carolina Ports, kommentierte: „South Carolina Ports ist stolz darauf, dass DCI seine Präsenz auf dem Markt in Charleston ausgebaut hat. Die Investition stärkt die Lieferkettenkapazitäten für Kunden, die den Hafen von Charleston nutzen, und schafft bedeutende Möglichkeiten für Unternehmen und Arbeitsplätze in unserer Region."

Rita Berry, Präsidentin und CEO der Greater Summerville/Dorchester County Chamber of Commerce, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, DCI als neues Mitglied unserer Kammer und unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen. Ihre Präsenz in Summerville bringt neue Dienstleistungen, neue Partnerschaften und neue Energie in unsere lokale Geschäftswelt. Wir freuen uns darauf, ihr Wachstum und ihren Erfolg hier zu unterstützen."

Die feierliche Eröffnung ist ein wichtiger Meilenstein in der Einführung der Marke „ONE DCI", die die 190 Standorte weltweit unter einer einzigen Identität vereint. Neben der Verbesserung der Kundendienstkapazitäten spiegelt der neue Standort das langfristige Engagement von DCI für gesellschaftliches Engagement, wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit wider.

Über DCI

Depot Connect International (DCI) ist ein weltweit führender Anbieter von Depot-, Tankreinigungs-, Wartungs-, Lager- und Logistiklösungen mit mehr als 190 Standorten in sieben Ländern. DCI bedient Branchen von Chemikalien bis hin zu Lebensmitteln und bietet sichere, effiziente und nachhaltige Lösungen für die Lagerung, Reinigung, Wartung und den Transport kritischer Güter nach dem Prinzip. Geleitet von seinen Werten Sicherheit, Qualität, Menschen und Planet investiert DCI in Infrastruktur, Technologie und Menschen, um seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig die Gemeinden zu unterstützen, in denen es tätig ist.

Über die Handelskammer von Summerville

Die Greater Summerville / Dorchester County Chamber of Commerce ist eine lokale gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)(6), die aus mehr als 750 Mitgliedsunternehmen besteht, die sich für den Aufbau einer stärkeren Gemeinschaft einsetzen, indem sie die wirtschaftliche Vitalität fördern, die Interessen der Unternehmen vertreten und die Lebensqualität in Summerville und der umliegenden Region erhalten.

Über South Carolina Ports

Die South Carolina Ports Authority betreibt Seehafenterminals in Charleston und zwei Binnenhäfen und ist damit ein wichtiger Motor für den Handel und die wirtschaftliche Entwicklung im Südosten der USA. Als achtgrößter Containerhafen der USA investiert SC Ports proaktiv in Infrastruktur und Kapazitäten, um zuverlässige Lieferketten zu unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum im gesamten Bundesstaat voranzutreiben.

