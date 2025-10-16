Depot Connect International (DCI) opent nieuwe vestiging in Summerville (North Charleston) en versterkt daarmee de banden met de haven van Charleston en de gemeenschap van Summerville

De nieuwe, ultramoderne vestiging, strategisch gelegen in de buurt van de haven van Charleston, vergroot het vermogen van DCI om regionale en nationale klanten te bedienen en creëert tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, groei en maatschappelijke betrokkenheid in de regio Charleston. Deze uitbreiding vergroot de servicecapaciteit, verbetert de operationele efficiëntie en creëert waardevolle kansen voor lokale werkgelegenheid en partnerschappen met leveranciers.

Tijdens de openingsceremonie zullen DCI-CEO Chris Synek en leiders van de haven van Charleston, de Kamer van Koophandel van Summerville en lokale ambtenaren een toespraak houden.

"Deze opening is meer dan de lancering van een faciliteit, het is een verbintenis met Summerville en de regio Charleston", aldus Chris Synek, CEO van DCI. "De haven van Charleston is een van de snelst groeiende containerhavens in het land, en Summerville vertegenwoordigt het soort levendige, innovatieve gemeenschap waar DCI wil investeren en groeien. De samenwerking en steun die we hebben gekregen van zowel de havenautoriteit als de Kamer van Koophandel van Summerville is buitengewoon geweest. Samen bouwen we aan sterkere banden voor onze klanten, onze medewerkers en de lokale economie."

De 20 hectare grote faciliteit biedt een volledig scala aan diensten, waaronder het wassen en onderhouden van tanktrailers, onderdelen en inspecties, opslag van ISO-tanks, wassen, verwarmen/stomen en chassisreparatie. Met deze uitbreiding versterkt DCI zijn toewijding aan veilige, betrouwbare en duurzame dienstverlening in heel Noord-Amerika.

Micah Mallace, president en CEO van South Carolina Ports, merkte op: "South Carolina Ports is er trots op dat DCI zijn aanwezigheid op de markt van Charleston heeft uitgebreid. Hun investering versterkt de supply chain-mogelijkheden voor klanten die gebruikmaken van de haven van Charleston en creëert zinvolle kansen voor bedrijven en banen in onze regio."

Rita Berry, president en CEO van de Greater Summerville/Dorchester County Chamber of Commerce, voegde hieraan toe: "We zijn verheugd DCI te mogen verwelkomen als nieuw lid van onze kamer van koophandel en onze gemeenschap. Hun aanwezigheid in Summerville brengt nieuwe diensten, nieuwe partnerschappen en nieuwe energie voor ons lokale bedrijfsleven. We kijken ernaar uit om hun groei en succes hier te ondersteunen."

De feestelijke opening markeert een belangrijke mijlpaal in de introductie van het merk "ONE DCI" van DCI, dat zijn 190 wereldwijde vestigingen onder één identiteit verenigt. Naast het verbeteren van de klantenservicecapaciteit, weerspiegelt de nieuwe locatie het langetermijnengagement van DCI op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid.

Over DCI

Depot Connect International (DCI) is een wereldwijde leider op het gebied van depot-, tankreinigings-, onderhouds-, opslag- en logistieke oplossingen, met meer dan 190 vestigingen in zeven landen. DCI bedient industrieën variërend van chemicaliën tot voedingsmiddelen en biedt veilige, efficiënte en duurzame oplossingen voor de opslag, reiniging, het onderhoud en het vervoer van kritieke vracht. Geleid door zijn waarden veiligheid, kwaliteit, mensen en planeet, investeert DCI in infrastructuur, technologie en mensen om uitzonderlijke waarde te leveren aan klanten en tegelijkertijd de gemeenschappen te ondersteunen waarin het actief is.

Over de Kamer van Koophandel van Summerville

De Greater Summerville / Dorchester County Chamber of Commerce is een lokale non-profitorganisatie volgens 501(c)(6) die bestaat uit meer dan 750 aangesloten bedrijven die zich inzetten voor het opbouwen van een sterkere gemeenschap door het bevorderen van economische vitaliteit, het behartigen van zakelijke belangen en het behouden van de levenskwaliteit in Summerville en de omliggende regio.

Over South Carolina Ports

De South Carolina Ports Authority exploiteert maritieme terminals in Charleston en twee binnenhavens, en fungeert als een belangrijke motor voor handel en economische ontwikkeling in het zuidoosten. Als achtste grootste containerhaven van de VS investeert SC Ports proactief in infrastructuur en capaciteit om betrouwbare toeleveringsketens te ondersteunen, banen te creëren en economische groei in de hele staat te stimuleren.

Contactpersoon voor de media:

Mike Elwood

Vicepresident Marketing & ESG

Depot Connect International

416-953-4134 | [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795861/DCI_facility_Charleston_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795862/DCI_facility_Charleston_1__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795863/DCI_facility_Charleston_3.jpg