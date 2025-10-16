Depot Connect International (DCI) ouvre un nouveau site à Summerville (North Charleston), renforçant ainsi ses liens avec le port de Charleston et la communauté de Summerville

Ces nouvelles installations ultramodernes, stratégiquement situées à proximité du port de Charleston, permettent à DCI d'étendre sa capacité à servir ses clients régionaux et nationaux tout en créant de nouvelles opportunités de collaboration, de croissance et d'engagement communautaire dans la région métropolitaine de Charleston. Cette expansion renforce la capacité de service, améliore l'efficacité opérationnelle et crée de précieuses opportunités pour l'emploi local et les partenariats avec les fournisseurs.

La cérémonie d'inauguration sera marquée par les discours du PDG de DCI, Chris Synek, ainsi que des dirigeants du port de Charleston, de la chambre de commerce de Summerville et des autorités locales.

« Cette ouverture est plus que le lancement d'une installation, c'est un engagement envers Summerville et la région métropolitaine de Charleston », a déclaré Chris Synek, PDG de DCI. « Le port de Charleston est l'un des ports à conteneurs qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis, et Summerville représente le type de communauté dynamique et innovante dans laquelle DCI souhaite investir et se développer. La collaboration et le soutien que nous avons reçus de la part de l'autorité portuaire et de la chambre de commerce de Summerville ont été extraordinaires. Ensemble, nous renforçons les liens avec nos clients, nos employés et l'économie locale. »

L'installation de 20 acres offre une gamme complète de services, notamment le lavage et l'entretien des camions-citernes, les pièces détachées et les inspections, le stockage des citernes ISO, le lavage, le chauffage/la vapeur et la réparation des châssis. Avec cette expansion, DCI renforce son engagement en faveur d'un service sûr, fiable et durable dans toute l'Amérique du Nord.

Micah Mallace, président-directeur général de South Carolina Ports, a déclaré : « South Carolina Ports est fier que DCI ait étendu sa présence sur le marché de Charleston. Son investissement renforce les capacités de la chaîne d'approvisionnement mises à la disposition des clients qui utilisent le port de Charleston et crée des opportunités significatives pour les entreprises et l'emploi dans notre région. »

Rita Berry, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Summerville/Comté de Dorchester, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir DCI en tant que nouveau membre de notre Chambre et de notre communauté. Sa présence à Summerville apporte de nouveaux services, de nouveaux partenariats et une nouvelle énergie à notre paysage commercial local. Nous sommes impatients de soutenir sa croissance et son succès ici. »

L'inauguration marque une étape importante dans le déploiement de la marque « ONE DCI » de DCI, qui réunit ses 190 sites mondiaux sous une identité unique. Outre l'amélioration de la capacité de service à la clientèle, le nouveau site reflète l'engagement à long terme de DCI en faveur de l'engagement communautaire, du développement économique et de la durabilité environnementale.

À propos de DCI

Depot Connect International (DCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions de dépôt, de nettoyage de citernes, de maintenance, de stockage et de logistique, avec plus de 190 sites répartis dans sept pays. Au service d'industries allant des produits chimiques aux denrées alimentaires, DCI fournit des solutions sûres, efficaces et durables pour le stockage, le nettoyage, la maintenance et le transport de marchandises critiques. Guidée par ses valeurs de sécurité, de qualité, d'humain et de planète, DCI investit dans les infrastructures, la technologie et les ressources humaines afin d'offrir une valeur exceptionnelle à ses clients tout en soutenant les communautés dans lesquelles elle opère.

À propos de la Chambre de commerce de Summerville

La Chambre de commerce du Grand Summerville / Comté de Dorchester est une organisation locale à but non lucratif 501(c)(6) composée de plus de 750 entreprises membres qui se consacrent à la construction d'une communauté plus forte en promouvant la vitalité économique, en défendant les intérêts des entreprises et en préservant la qualité de vie à Summerville et dans la région environnante.

À propos des ports de Caroline du Sud

La South Carolina Ports Authority exploite des terminaux maritimes à Charleston et deux ports intérieurs, qui constituent un moteur important pour le commerce et le développement économique dans le sud-est des États-Unis. En tant que 8e plus grand port à conteneurs des États-Unis, SC Ports investit de manière proactive dans les infrastructures et les capacités afin de soutenir des chaînes d'approvisionnement fiables, de créer des emplois et de stimuler la croissance économique dans tout l'État.

