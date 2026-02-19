Depot Connect International optimiert Portfolio durch Verkauf von Industrie- und Bahndienstleistungen an Clean Harbors

TAMPA, Fla., 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seines Industrie- und Bahndienstleistungsgeschäfts an Clean Harbors (NYSE: CLH) für rund 130 Millionen US-Dollar geschlossen hat. Die Transaktion, die fünf strategische Standorte in Ohio, Louisiana und Texas umfasst, wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Veräußerung ist ein wichtiger Meilenstein in der langfristigen Strategie von DCI, sich stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.

„Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Clean Harbors getroffen zu haben", sagte Chris Synek, CEO von Depot Connect International. „Dieser Verkauf ermöglicht es uns, mit einem gestrafften Portfolio voranzukommen. Durch die Veräußerung dieser nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte sind wir in der Lage, in unsere Kernfunktionen zu reinvestieren, unser erstklassiges Depotnetzwerk zu erweitern und die spezialisierten Dienstleistungen zu verbessern, auf die unsere Kunden am meisten vertrauen."

Die Beziehung zwischen DCI und Clean Harbors wird auch nach dem Verkauf weiterhin von einer engen Zusammenarbeit geprägt sein. DCI wird weiterhin gemeinsam mit Clean Harbors an wichtigen Standorten in Baton Rouge, Louisiana, und Pasadena, Texas, tätig sein, wo DCI weiterhin als spezialisierter Anbieter für die Reinigung und Wartung von Tankaufliegern fungieren wird. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen eine aktive Partnerschaft im gesamten DCI-Netzwerk für wichtige Transportdienstleistungen und Abwasserbehandlung aufrechterhalten. Sowohl DCI als auch Clean Harbors sind bestrebt, unseren geschätzten Kunden einen nahtlosen und reibungslosen Übergang zu gewährleisten, während wir diese Transaktion abschließen.

Durch die Konzentration auf seine Kernkompetenzen bleibt DCI seinem Engagement für Innovation und operative Exzellenz in Nordamerika und Europa treu und stellt sicher, dass das Unternehmen agiler und besser gerüstet ist, um den sich wandelnden Anforderungen der Transport- und Logistikbranche gerecht zu werden.

Depot Connect International wurde von Simpson Thacher & Bartlett LLP als Rechtsberater und Stifel als Finanzberater beraten.

Über Depot Connect International:

Depot Connect International (DCI) ist ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Dienstleistungen für die Transportbranche und hat sich auf die Reinigung und Wartung von Tankaufliegern sowie auf Containerlösungen spezialisiert. Mit einem umfangreichen Netzwerk strategisch günstig gelegener Standorte stellt DCI die notwendige Infrastruktur bereit, um die globale Lieferkette sicher und effizient am Laufen zu halten.

Über Clean Harbors:

Clean Harbors (NYSE: CLH) ist Nordamerikas führender Anbieter von Umwelt- und Industriedienstleistungen. Das Unternehmen bedient einen vielfältigen Kundenstamm, darunter die Mehrheit der Fortune-500-Unternehmen. Mit einem Jahresumsatz von rund 6 Milliarden US-Dollar und einem umfangreichen Netzwerk von Servicestandorten in ganz Nordamerika bietet Clean Harbors eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter die End-to-End-Entsorgung gefährlicher Abfälle, Notfallmaßnahmen bei Verschüttungen und industrielle Reinigung.

