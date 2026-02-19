Depot Connect International rationalise son portefeuille avec la vente de ses services industriels et ferroviaires à Clean Harbors

TAMPA, Fla., 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour vendre ses activités de services industriels et ferroviaires à Clean Harbors (NYSE : CLH) pour environ 130 millions de dollars. La transaction, qui comprend cinq sites stratégiques situés dans l'Ohio, en Louisiane et au Texas, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Cette cession marque une étape importante dans la stratégie à long terme de DCI visant à se concentrer davantage sur son activité principale.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Clean Harbors », a déclaré Chris Synek, PDG de Depot Connect International. « Cette vente nous permet d'aller de l'avant avec un portefeuille plus rationalisé. En cédant ces actifs non essentiels, nous sommes en mesure de réinvestir dans nos fonctions principales, d'étendre notre réseau de dépôts de premier ordre et d'améliorer les services spécialisés sur lesquels nos clients comptent le plus. »

La relation entre DCI et Clean Harbors restera étroitement collaborative après la vente. DCI continuera à partager les locaux de Clean Harbors dans les principales installations de Baton Rouge, en Louisiane, et de Pasadena, au Texas, où DCI restera le fournisseur exclusif de services de nettoyage et d'entretien des camions-citernes. En outre, les deux sociétés maintiendront un partenariat actif à travers le réseau DCI pour les services de transport essentiels et le traitement des eaux usées. DCI et Clean Harbors s'engagent à assurer une transition transparente et harmonieuse pour nos précieux clients à l'issue de cette transaction.

En se concentrant sur ses principaux atouts, DCI reste déterminée à stimuler l'innovation et l'excellence opérationnelle dans toute son implantation en Amérique du Nord et en Europe, afin de garantir que l'entreprise soit plus agile et mieux équipée pour répondre aux besoins en constante évolution du secteur du transport et de la logistique.

Depot Connect International a été conseillé par Simpson Thacher & Bartlett LLP en tant que conseiller juridique et par Stifel en tant que conseiller financier.

À propos de Depot Connect International :
Depot Connect International (DCI) est l'un des principaux fournisseurs de services essentiels au secteur des transports, spécialisé dans le nettoyage et l'entretien des camions-citernes et les solutions de conteneurs. Grâce à un vaste réseau d'installations stratégiquement situées, DCI fournit l'infrastructure essentielle nécessaire au bon fonctionnement et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

À propos de Clean Harbors :
Clean Harbors (NYSE : CLH) est le premier fournisseur nord-américain de services environnementaux et industriels. La société sert une clientèle diversifiée, comprenant la majorité des entreprises du classement Fortune 500. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 milliards de dollars et un vaste réseau de sites de service à travers l'Amérique du Nord, Clean Harbors fournit une large gamme de services tels que la gestion complète des déchets dangereux, l'intervention d'urgence en cas de déversement et le nettoyage industriel.

Contact pour les demandes des médias :
Terry O'Brien, directeur du développement
[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2611837/DCI_Logo.jpg

