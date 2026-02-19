Depot Connect International stroomlijnt portfolio met verkoop van industriële en spoorwegdiensten aan Clean Harbors

TAMPA, Fla., 19 februari 2026 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van zijn industriële en spoorwegdiensten aan Clean Harbors (NYSE: CLH) voor ongeveer 130 miljoen dollar. De transactie, die vijf strategische locaties in Ohio, Louisiana en Texas omvat, zal naar verwachting in de eerste helft van 2026 worden afgerond, onder voorbehoud van het voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden voor afronding.

De afstoting is een belangrijke mijlpaal in de langetermijnstrategie van DCI om zich meer te richten op zijn kernactiviteiten.

"We zijn verheugd dat we deze overeenkomst met Clean Harbors hebben bereikt", aldus Chris Synek, CEO van Depot Connect International. "Door deze verkoop kunnen we verdergaan met een meer gestroomlijnde portefeuille. Door deze niet-kernactiva af te stoten, zijn we in staat om te herinvesteren in onze kernactiviteiten, ons vooraanstaande depotnetwerk uit te breiden en de gespecialiseerde diensten te verbeteren waar onze klanten het meest op vertrouwen."

De relatie tussen DCI en Clean Harbors blijft na de verkoop intensief. DCI blijft samen met Clean Harbors gevestigd in belangrijke faciliteiten in Baton Rouge, Louisiana, en Pasadena, Texas, waar DCI de toegewijde leverancier blijft voor reinigings- en onderhoudsdiensten voor tanktrailers. Bovendien zullen de twee bedrijven een actief partnerschap onderhouden binnen het DCI-netwerk voor essentiële transportdiensten en afvalwaterzuivering. Zowel DCI als Clean Harbors zetten zich in voor een naadloze en soepele overgang voor onze gewaardeerde klanten bij de afronding van deze transactie.

Door zich te concentreren op zijn kerncompetenties blijft DCI zich inzetten voor innovatie en operationele uitmuntendheid in Noord-Amerika en Europa, zodat het bedrijf flexibeler en beter toegerust is om te voldoen aan de veranderende behoeften van de transport- en logistieke sector.

Depot Connect International werd geadviseerd door Simpson Thacher & Bartlett LLP als juridisch adviseur en Stifel als financieel adviseur.

Over Depot Connect International:

Depot Connect International (DCI) is een toonaangevende leverancier van bedrijfskritische diensten aan de transportsector, gespecialiseerd in het reinigen en onderhouden van tanktrailers en containeroplossingen. Met een uitgebreid netwerk van strategisch gelegen faciliteiten biedt DCI de essentiële infrastructuur die nodig is om de wereldwijde toeleveringsketen veilig en efficiënt te laten functioneren.

Over Clean Harbors:

Clean Harbors (NYSE: CLH) is de toonaangevende leverancier van milieu- en industriële diensten in Noord-Amerika. Het bedrijf bedient een divers klantenbestand, waaronder een meerderheid van de Fortune 500-bedrijven. Met een jaarlijkse omzet van ongeveer 6 miljard dollar en een uitgebreid netwerk van servicelocaties in Noord-Amerika biedt Clean Harbors een breed scala aan diensten, zoals end-to-end beheer van gevaarlijk afval, noodhulp bij lekkages en industriële reiniging.

Contactpersoon voor mediavragen:

Terry O'Brien, Chief Development Officer

[email protected]

