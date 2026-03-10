Der 0,05 EU/mg-Durchbruch: Wie Sino Biological ProPure™ den Standard für extrem niedrige Endotoxinwerte neu definiert

HOUSTON, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Exotoxine dominieren immer noch die Diskussion über bakterielle Infektionen. Doch Endotoxine – Zellwandbestandteile, die beim Absterben von Bakterien freigesetzt werden – ebenso gefährlich. Endotoxine lösen hyperinflammatorische Reaktionen aus, die in eine Endotoxämie münden, bei der Endotoxine im Blut eine massive Freisetzung von Zytokinen auslösen. Die Symptome reichen von Fieber und Müdigkeit bis hin zu Organversagen und lebensbedrohlichem septischem Schock.

Drei wichtige Mechanismen der Endotoxin-induzierten Pathogenese

Pyrogenität: Der Körper reagiert sehr empfindlich auf Endotoxine; schon Dosen von 1–5 ng/kg können Fieber verursachen. Endotoxine aktivieren Immunzellen und produzieren Zytokine (IL-1, IL-6, TNF-α), welche die Körpertemperatur erhöhen.

Leukozytenreaktion: Endotoxine lösen zunächst die Adhäsion von Leukozyten an den Kapillarwänden aus, was zu einem starken Abfall der zirkulierenden Leukozytenzahl führt. Innerhalb weniger Stunden setzt das Knochenmark Neutrophile in den Blutkreislauf frei, was zu einer Leukozytose führt, die nach 12–24 Stunden ihren Höhepunkt erreicht. Dieses Muster aus Einbruch und Anstieg ist ein Kennzeichen der Endotoxin-Infektion.

Disseminierte intravasale Koagulation: Dies kann eine der gefährlichsten Auswirkungen von Endotoxinen sein. Indem sie die Expression von TNF und IL-1 fördern, induzieren sie die Extravasation von Leukozyten und stören das Gleichgewicht zwischen Gerinnung und Gerinnungshemmung, wodurch die Bildung von Thromben ausgelöst wird. Gleichzeitig treibt der Plättchen-aktivierende Faktor (PAF) die Thrombozytenaggregation an. Diese Gerinnungskaskade gipfelt schließlich in einer disseminierten intravaskulären Koagulation (DIC) – einem Zustand, der in schweren Fällen zu einem lebensbedrohlichen Schock führt.

Herausforderungen für die wissenschaftliche Forschung

Die Gefahren von Endotoxinen reichen über den klinischen Bereich hinaus bis in die Forschung. Bei Tieren lösen Lipopolysaccharide (LPS) eine systemische Entzündung und eine Neuroinflammation aus, wodurch Experimente beeinträchtigt und präklinische Daten entkräftet werden. Verunreinigte rekombinante Proteine beeinträchtigen auch das Verhalten der Zellen durch immunstimulierende und zytotoxische Wirkungen.

Als häufige Verunreinigung in der Produktion lösen Spuren von Endotoxinen Immunreaktionen aus, verfälschen die Ergebnisse und gefährden die Patientensicherheit – Risiken, die in der Immunologie, Zell-/Gentherapie und Impfstoffproduktion von entscheidender Bedeutung sind. Endotoxinfreie Proteine sind daher für die experimentelle Genauigkeit, die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften unerlässlich.

Die Lösung: ProPure™ Endotoxin-freie Proteine

Hervorragende Performance auf Basis von extrem niedrigem Endotoxin-Gehalt. Das Center for Bioprocessing (C4B) von Sino Biological in Texas produziert ProPure™ Endotoxin-freie Proteine mit Werten unterhalb der Quantifizierungsgrenze (BQL) (< 0,05 EU/mg), die den heutigen Industriestandard (0,5 EU/mg gemäß USP <85>) deutlich übertreffen. Die Wahl von ProPure™-Proteinen unterstützt genaue Versuchsergebnisse, erhöht die Zuverlässigkeit der Daten und verbessert die Sicherheit bei präklinischen Tierstudien, genauen Zellassays und Nachweisverfahren.

Wir verfügen über fortschrittliche technologische Prozesse und Anlagen, die sicherstellen, dass ProPure™-Proteine Endotoxingehalte von nur 0,05 EU/mg erreichen, wobei einige Produkte sogar 0,01 EU/mg erreichen und damit den Anforderungen sensibler wissenschaftlicher und translationaler Anwendungen gerecht werden. Das strenge Qualitätskontrollsystem von Sino Biological gewährleistet einen extrem niedrigen Endotoxingehalt und bietet Forschenden zuverlässige Sicherheit.

Kontakt: Sino Biological, Inc., [email protected], www.sinobiological.com