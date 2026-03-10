El avance de 0,05 EU/mg:cómo Sino Biological ProPure™ está redefiniendo el estándar de endotoxinas ultrabajas

HOUSTON, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Si bien las exotoxinas predominan en los debates sobre infecciones bacterianas, las endotoxinas (componentes de la pared celular que se liberan tras la muerte bacteriana) son igualmente peligrosas. Estas endotoxinas desencadenan respuestas hiperinflamatorias que derivan en endotoxemia, en la que las endotoxinas del torrente sanguíneo desencadenan una liberación masiva de citocinas. Los síntomas van desde fiebre y fatiga hasta insuficiencia orgánica y choque séptico potencialmente mortal.

Tres mecanismos principales de patogénesis inducida por endotoxinas

Pirogenicidad: El organismo es muy sensible a las endotoxinas; dosis tan bajas como 1–5 ng/kg pueden causar fiebre. Las endotoxinas activan las células inmunitarias, produciendo citocinas (IL-1, IL-6, TNF-α) que elevan la temperatura corporal.

Respuesta leucocitaria: Las endotoxinas inicialmente desencadenan la adhesión leucocitaria a las paredes capilares, lo que provoca una disminución drástica del recuento leucocitario circulante. En cuestión de horas, la médula ósea libera neutrófilos al torrente sanguíneo, lo que provoca una leucocitosis que alcanza su punto máximo entre las 12 y las 24 horas. Este patrón de "descenso y aumento gradual" es un sello distintivo de la infección por endotoxinas.

Coagulación intravascular diseminada: Este podría ser uno de los efectos más peligrosos de las endotoxinas. Al promover la expresión de TNF e IL-1, inducen la extravasación leucocitaria y alteran el equilibrio coagulación-anticoagulación, desencadenando la formación de trombos. Simultáneamente, el factor activador de plaquetas (PAF) impulsa la agregación plaquetaria. Esta cascada de coagulación culmina en CID, una afección que, en casos graves, desencadena un shock potencialmente mortal.

Desafíos que enfrenta la investigación científica

Los peligros de las endotoxinas trascienden el ámbito clínico y se extienden a la investigación. En animales, el LPS induce inflamación sistémica y neuroinflamación, lo que corrompe los experimentos e invalida los datos preclínicos. Las proteínas recombinantes contaminadas también comprometen el comportamiento celular mediante efectos inmunoestimulantes y citotóxicos.

Como contaminante común en la producción, las trazas de endotoxinas desencadenan respuestas inmunitarias, distorsionan los resultados y ponen en peligro la seguridad del paciente; riesgos críticos en inmunología, terapia celular/génica y producción de vacunas. Por lo tanto, las proteínas libres de endotoxinas son esenciales para la precisión experimental, la seguridad y el cumplimiento normativo.

La solución: Proteínas libres de endotoxinas ProPure™

Excelencia basada en niveles ultra bajos de endotoxinas. El Centro de Bioprocesamiento (C4B) de Sino Biological en Texas produce proteínas ProPure™ libres de endotoxinas con niveles inferiores al límite de cuantificación (LCC) (< 0,05 UE/mg), que superan el estándar de la industria (0,5 UE/mg según USP <85>). La elección de las proteínas ProPure™ garantiza resultados experimentales precisos, mejora la fiabilidad de los datos y optimiza la seguridad de los estudios preclínicos con animales, los ensayos celulares precisos y los ensayos de detección.

Contamos con procesos y equipos tecnológicos avanzados que garantizan que las proteínas ProPure™ alcancen niveles de endotoxinas tan bajos como 0,05 EU/mg, y algunos productos alcanzan 0,01 EU/mg, satisfaciendo así las demandas de aplicaciones científicas y traslacionales sensibles. El riguroso sistema de control de calidad de Sino Biological garantiza niveles ultrabajos de endotoxinas, lo que ofrece a los investigadores una garantía fiable.

