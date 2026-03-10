La percée de 0,05 UE/mg : Comment Sino Biological ProPure™ redéfinit les normes d'endotoxines ultra-faibles

HOUSTON, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Si les exotoxines dominent les discussions sur les infections bactériennes, les endotoxines – composants de la paroi cellulaire libérés lors de la mort de la bactérie – sont tout aussi dangereuses. Ces endotoxines déclenchent des réponses hyperinflammatoires qui se transforment en endotoxémie, dans laquelle les endotoxines de la circulation sanguine déclenchent une libération massive de cytokines. Les symptômes vont de la fièvre et de la fatigue à la défaillance d'un organe et au choc septique potentiellement mortel.

Trois mécanismes majeurs de la pathogenèse induite par les endotoxines

Pyrogénicité : L'organisme est très sensible aux endotoxines – des doses aussi faibles que 1-5 ng/kg peuvent provoquer de la fièvre. Les endotoxines activent les cellules immunitaires, produisant des cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) qui augmentent la température corporelle.

Réponse des leucocytes : Les endotoxines déclenchent d'abord l'adhésion des leucocytes aux parois capillaires, ce qui entraîne une chute brutale du nombre de leucocytes circulants. Dans les heures qui suivent, la moelle osseuse libère des neutrophiles dans la circulation sanguine, entraînant une leucocytose qui atteint son maximum après 12 à 24 heures. Ce schéma « baisse puis hausse » est une caractéristique de l'infection par les endotoxines.

Coagulation intravasculaire disséminée : C'est peut-être l'un des effets les plus dangereux des endotoxines. En favorisant l'expression du TNF et de l'IL-1, ils induisent l'extravasation des leucocytes et perturbent l'équilibre coagulation-anticoagulation, déclenchant la formation de thrombus. Parallèlement, le facteur d'activation des plaquettes (PAF) entraîne l'agrégation des plaquettes. Cette cascade de coagulation aboutit à la CIVD, un état qui, lorsqu'il est grave, précipite un choc mettant en jeu le pronostic vital.

Les défis de la recherche scientifique

Les dangers liés aux endotoxines dépassent le cadre de la clinique pour s'étendre à la recherche. Chez l'animal, le LPS induit une inflammation systémique et une neuroinflammation, ce qui fausse les expériences et invalide les données précliniques. Les protéines recombinantes contaminées compromettent également le comportement cellulaire par des effets immunostimulants et cytotoxiques.

En tant que contaminant courant de la production, l'endotoxine à l'état de trace déclenche des réactions immunitaires, fausse les résultats et met en péril la sécurité des patients – des risques qui sont cruciaux en immunologie, en thérapie cellulaire/génétique et en production de vaccins. Les protéines exemptes d'endotoxines sont donc essentielles pour la précision expérimentale, la sécurité et la conformité réglementaire.

La solution : Protéines ProPure™ sans endotoxine

L'excellence fondée sur un taux d'endotoxines ultra-faible. Le Center for Bioprocessing (C4B) de Sino Biological au Texas produit des protéines sans endotoxines ProPure™ avec des niveaux inférieurs à la limite de quantification (BQL) (< 0,05 UI/mg), ce qui est supérieur à la norme industrielle (0,5 UI/mg selon l'USP). Le choix des protéines ProPure™ favorise des résultats expérimentaux précis, renforce la fiabilité des données et améliore l'inoccuité pour les études précliniques sur les animaux, les essais cellulaires précis et les essais de détection.

Nous possédons des processus et des équipements technologiques avancés, garantissant que les protéines ProPure™ atteignent des niveaux d'endotoxines aussi bas que 0,05 UI/mg, certains produits atteignant 0,01 UI/mg, répondant ainsi aux exigences des applications scientifiques et translationnelles sensibles. Le système rigoureux de contrôle de la qualité de Sino Biological garantit des niveaux d'endotoxines très bas, offrant ainsi aux chercheurs une garantie fiable.

Contact : Sino Biological, Inc. [email protected], www.sinobiological.com