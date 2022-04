Der chinesische Haushaltsgerätehersteller Changhong präsentiert sein komplettes Produktsortiment in der Online-Ausgabe der 131. Canton Fair

Changhong wird mehrere neue Produkteinführungen und Live-Streaming-Events veranstalten und seine Produktpalette in mehreren VR-Ausstellungshallen und virtuellen Ausstellungsräumen präsentieren, so dass sich interessierte Käufer umfassend und detailliert über jedes Produkt und seine Funktionen informieren können. Da es sich um eine Online-Veranstaltung handelt, werden alle Exponate und Aussteller 24 Stunden am Tag verfügbar sein. Käufer können jederzeit und von jeder Zeitzone aus Produkte ansehen, verhandeln und bestellen, so dass zeitliche und geografische Einschränkungen entfallen.

Changhong hat sein Wissen über das Internet der Dinge (IoT), Big Data und 5G in die Produktforschung und -produktion einfließen lassen, um richtungsweisende Produkte zu entwickeln, die das Nutzererlebnis verbessern. Dazu gehören die Smart-TVs der M8-Serie, das erste Eva-Modell einer Klimaanlage, das auf Sprachbefehle in mehreren Sprachen reagieren kann, ohne mit einem Online-Gerät verbunden sein zu müssen, sowie der Space Pro-Kühlschrank und die Space Pro-Waschmaschine, die beide mit den weltweit führenden ultradünnen Technologien ausgestattet sind.

Trotz der verschiedenen Unsicherheiten weltweit bleibt das Geschäft von Changhong außerhalb seines Heimatmarktes China stabil. Im Jahr 2021 brach das Auslandsgeschäft des Herstellers alle bisherigen Rekorde: Der Umsatz mit Haushaltsgeräten außerhalb Chinas stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10%, während der Absatz von Produkten der Marke CHiQ um rund 20% zunahm.

Changhong hat seine Online- und Offline-Vertriebskanäle weiter optimiert und beschleunigt den Aufbau zusätzlicher Kanäle in Überseemärkten sowie die Erstellung von Produktportfolios, die auf die demografische Zielgruppe auf führenden E-Commerce-Plattformen weltweit zugeschnitten sind.

Ab Ende 2021 ist CHiQ von Changhong mit einem reichhaltigeren und wettbewerbsfähigeren Produktsortiment in über 20 Ländern/Regionen und auf 40 E-Commerce-Plattformen vertreten. Das E-Commerce-Geschäft verzeichnete einen Umsatzanstieg von mehr als 40% im Vergleich zum Vorjahr. Fernsehgeräte und Kühlschränke der Marke CHiQ gehören zu den meistverkauften Produkten auf der europäischen Plattform von Amazon sowie auf den Plattformen der südostasiatischen Unternehmen Shopee und Lazada.

