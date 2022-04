Le fabricant chinois d'appareils ménagers Changhong apporte une gamme complète de produits à l'édition en ligne de la 131e Foire de Canton

Changhong accueillera plusieurs lancements de nouveaux produits et des événements de diffusion en direct, en plus d'exposer ses gammes de produits dans plusieurs halls d'exposition RV et lieux d'exposition virtuels, permettant aux acheteurs intéressés d'obtenir un aperçu complet et détaillé de chaque produit et de ses caractéristiques. S'agissant d'un événement en ligne, toutes les expositions et tous les exposants seront disponibles 24 heures sur 24. Les acheteurs peuvent voir les produits, engager des négociations et commander des produits à tout moment depuis n'importe quel fuseau horaire, ce qui supprime les restrictions temporelles et géographiques.

Changhong a mis à profit sa compréhension de l'Internet des objets (IoT), du big data et de la 5G pour la R&D et la production de produits afin de fabriquer des produits tendance qui améliorent l'expérience utilisateur, tels que la smart TV de la série M8, le climatiseur modèle Eva, premier du genre, capable de répondre à des commandes vocales dans plusieurs langues sans avoir besoin d'être connecté à un appareil en ligne, ainsi que le réfrigérateur et le lave-linge Space Pro, tous deux dotés des meilleures technologies ultra-minces au monde.

Malgré les diverses incertitudes dans le monde, l'activité de Changhong en dehors de son marché d'origine, la Chine, reste résiliente. En 2021, les activités du fabricant à l'étranger ont battu tous les records précédents, le chiffre d'affaires des ventes d'appareils électroménagers hors Chine ayant augmenté de plus de 10 % d'une année sur l'autre, tandis que les ventes de produits de la marque CHiQ ont fait un bond de quelque 20 %.

Changhong a encore optimisé ses canaux de vente en ligne et hors ligne et accélère la mise en place de canaux supplémentaires sur les marchés d'outre-mer, ainsi que la création de portefeuilles de produits personnalisés en fonction de la démographie du public sur les principales plateformes de commerce électronique dans le monde.

À la fin de l'année 2021, le CHiQ de Changhong, avec des gammes de produits plus riches et plus compétitives, est désormais présent dans plus de 20 pays/régions et sur 40 plateformes de commerce électronique. Son activité de commerce électronique a enregistré une augmentation de plus de 40 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel. Les téléviseurs et les réfrigérateurs de la marque CHiQ ont pris la tête des produits les plus vendus sur la plateforme européenne d'Amazon, ainsi que sur les plateformes de Shopee et Lazada, basées en Asie du Sud-Est.

