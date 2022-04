Firma Changhong, chiński producent artykułów AGD i RTV, zaprezentuje swoją całą ofertę podczas edycji online 131. Targów Kantońskich

Obok premier produktów i wydarzeń transmitowanych na żywo Changhong zaprezentuje aktualną ofertę w kilku halach wystawienniczych VR i na wirtualnych stanowiskach, dzięki czemu zainteresowani nabywcy będą mogli szczegółowo zapoznać się z każdym produktem. Ponieważ wydarzenie odbywa się online, można liczyć na całodobową dostępność wszystkich wystawców i wszystkich wystawianych produktów. Nabywcy mogą oglądać produkty, negocjować ze sprzedawcami i składać zamówienia o każdej porze bez względu na region świata i strefę czasową.

Bazując na swojej wiedzy z zakresu internetu rzeczy (IoT), dużych zbiorów danych (big data) i 5G, firma Changhong prowadzi prace badawczo-rozwojowe i produkcję sprzętu, który wyznacza nowe trendy i standardy jakości, w tym telewizorów smart TV z serii M8, pierwszego w swoim rodzaju klimatyzatora Eva, który reaguje na komendy głosowe w kilku językach bez konieczności połączenia z urządzeniem online, a także lodówki i pralki Space Pro, które wyposażone są w wiodące na świecie technologie ultracienkich elementów.

Mimo powszechnej niepewności na rynkach całego świata Changhong radzi sobie z wyzwaniami, jakie stawiają przed nią zagraniczne rynki poza Chinami. W 2021 r. producent pobił wszystkie swoje dotychczasowe rekordy – jeśli chodzi o działalność zagraniczną, zwiększył przychody ze sprzedaży artykułów AGD i RTV poza Chinami o przeszło 10% rok do roku, odnotowując także blisko 20% wzrost sprzedaży produktów marki CHiQ .

Firma Changkong zoptymalizowała swoje kanały sprzedażowe online i offline oraz przyspieszyła prace związane z uruchomieniem dodatkowych kanałów na rynkach zagranicznych, a także cały czas dostosowuje swoją ofertę do trendów demograficznych na czołowych platformach e-commerce na całym świecie.

Na koniec roku 2021 r. należąca do Changhong marka ChiQ, pod którą powstaje szersza i bardziej konkurencyjna grupa produktów, obecna była w ponad 20 państwach/regionach oraz na 40 platformach e-commerce. W ujęciu rok do roku odnotowała ona ponad 40% wzrost przychodów. Telewizory i lodówki marki CHiQ zaliczają się do czołówki najpopularniejszych produktów na europejskiej platformie Amazon, jak również na platformach Shopee i Lazada w Azji Południowo-Wschodniej.

