Der Crown Prosecution Service für England und Wales wählt DXCTechnology für die Arbeitsplatzumwandlung

Der mehrjährige Vertrag wird die Benutzererfahrung im Service Desk und im IT-Support verbessern

DXC will CPS-Abläufe mit KI und Automatisierung innovieren und beschleunigen

LONDON, Vereinigtes Königreich, 5. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune 500-Technologiedienstleister, wurde ausgewählt, um die wesentliche IT-Infrastruktur für den Crown Prosecution Service (CPS) für England und Wales zu betreiben und zu transformieren.

Im Rahmen des Mehrjahresvertrags im Wert von bis zu 9 Millionen GBP (11 Millionen USD) wird DXC zum vertrauenswürdigen Service-Desk-Partner des CPS und nutzt dabei die bestehende Service-Management-Plattform des CPS, ServiceNow. Das CPS wird vom sicheren Hub von DXC profitieren, einer speziellen Plattform, die rund um die Uhr Support für die Bewältigung von IT-Problemen bietet und dazu beiträgt, einen unterbrechungsfreien Service für seine rund 7.000 Mitarbeiter sicherzustellen.

DXC und das CPS werden zusammenarbeiten, um eine „Digital by Default"-Strategie zu integrieren, die Anrufe bei Service-Desk-Kollegen reduziert und Interaktionen über andere Kanäle wie Self-Service fördert.

DXC wird das CPS bei der Optimierung seiner ServiceNow-Plattform unterstützen und dabei künstliche Intelligenz und Prozessautomatisierung nutzen, um die IT-Erfahrung für CPS-Kollegen zu beschleunigen und zu verbessern.

Als unabhängige Einrichtung, die im Auftrag der Krone Straffälle verfolgt, die von der Polizei und anderen Ermittlungsorganisationen untersucht wurden, ist das CPS in ganz England und Wales über 14 regionale Abteilungen und CPS Direct, seine zentralisierte 24-Stunden-Abrechnungseinheit, tätig. Das Unternehmen bearbeitet jährlich über 400.000 Fälle und arbeitet eng mit den lokalen und nationalen Polizeikräften des Vereinigten Königreichs, dem Justizministerium und anderen zentralen Regierungsbehörden zusammen.

„Dies ist ein wichtiger Moment im Modernisierungsplan unserer Organisation. „Verbesserte digitale Fähigkeiten und starke strategische Partnerschaften werden es unseren Mitarbeitern ermöglichen, erfolgreich zu sein und eine hervorragende Qualität der Fallarbeit sicherzustellen", sagte Matthew Cain, Interim Chief Digital Information Officer beim CPS. „DXC hat sein Fachwissen und seine Fähigkeit zur Bereitstellung eines breiten Spektrums an Dienstleistungen unter Beweis gestellt, unser Betriebsumfeld verstanden und unser Engagement für die Bereitstellung sozialer Werte geteilt."

Als ServiceNow Global Elite Partner bilden über 1.400 zertifizierte ServiceNow-Experten die ServiceNow-Praxis von DXC, die über 7.000 Implementierungen für mehr als 350 Kunden weltweit verwaltet. Dadurch wird das CPS das Know-how von DXC bei der Modernisierung von Arbeitsplatzumgebungen nutzen und dazu beitragen, die Effizienz und Effektivität der Service-Management-Prozesse des CPS kontinuierlich zu verbessern und durch die Einführung wissensbasierter, benutzerzentrierter Ansätze sowohl bei der Servicebereitstellung als auch bei der Innovation Kostensenkungen zu erzielen.

„Wir freuen uns, unsere Position als vertrauenswürdiger Partner der britischen Regierung zu stärken", sagte Derek Allison, Vizepräsident des britischen öffentlichen Sektors, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bei DXC-Technology. „Durch die Weiterentwicklung des On-Demand-IT-Supports zu einem agilen Service-Desk-Modell werden wir dem CPS dabei helfen, sicherzustellen, dass seinen Mitarbeitern stets wichtige Dienste zur Verfügung stehen, sodass Fälle rund um die Uhr effizient verwaltet werden können und maximale Geschäftskontinuität gewährleistet ist. Letztendlich wird dies die Bereitstellung effizienterer Dienstleistungen für die Bürger des Vereinigten Königreichs unterstützen."

