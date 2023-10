Le Crown Prosecution Service d'Angleterre et du Pays de Galles utilise la technologie DXC pour la transformation du lieu de travail

Un contrat pluriannuel améliorera les expériences des utilisateurs du centre de service et de l'assistance informatique

DXC permettra d'innover et d'accélérer les opérations du CPS grâce à l'IA et l'automatisation

LONDON, Royaume-Uni, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a été sélectionné pour exploiter et transformer l'infrastructure informatique essentielle du Crown Prosecution Service (CPS) d'Angleterre et du pays de Galles.

Dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'une valeur maximale de 9 millions de livres sterling (11 millions de dollars américains), DXC deviendra le partenaire de confiance du centre de services du CPS, en utilisant la plateforme de gestion de services existante du CPS, ServiceNow. Le CPS bénéficiera du centre sécurisé de DXC, une plateforme dédiée offrant une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour gérer les problèmes informatiques et aider à assurer un service ininterrompu pour ses quelques 7 000 employés.

DXC et le CPS travailleront ensemble pour intégrer une stratégie « numérique par défaut », réduisant le volume d'appels au centre de service et encourageant les interactions via d'autres canaux tels que le libre-service.

DXC aidera le CPS à optimiser sa plateforme ServiceNow, en utilisant l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus pour accélérer et améliorer les expériences informatiques pour les collaborateurs du CPS.

En tant qu'organisme indépendant qui intente au nom de la Couronne des poursuites criminelles ayant fait l'objet d'enquêtes de la police et d'autres organismes d'enquêtes, le CPS exerce ses activités partout en Angleterre et au Pays de Galles par l'intermédiaire de 14 divisions régionales et du CPS Direct, son unité centralisée de services de poursuites 24 heures sur 24. Traitant plus de 400 000 cas par an, il travaille en étroite collaboration avec les forces de police locales et nationales du Royaume-Uni, le ministère de la Justice et d'autres départements du gouvernement central.

« Il s'agit d'un moment important dans le plan de modernisation de notre organisation. Des capacités numériques améliorées et des partenariats stratégiques solides permettront à nos employés de se développer et d'assurer une excellente qualité de travail, a déclaré Matthew Cain, responsable de l'information numérique par intérim au CPS. DXC a démontré son expertise et sa capacité à fournir un large éventail de services, à comprendre notre environnement opérationnel et à partager notre engagement à apporter une valeur ajoutée sur le plan social. »

En tant que partenaire Global Elite de ServiceNow, plus de 1 400 experts ServiceNow certifiés constituent la pratique ServiceNow de DXC qui gère plus de 7 000 implémentations pour plus de 350 clients dans le monde. Par conséquent, le CPS tirera parti de l'expertise de DXC en matière de modernisation des environnements de travail, ce qui contribuera à améliorer en permanence l'efficience et l'efficacité des processus de gestion des services du CPS et à réduire les coûts en adoptant des approches axées sur les connaissances et sur les utilisateurs qui bénéficieront à la fois aux prestations de services et à l'innovation.

« Nous sommes ravis de renforcer notre position en tant que partenaire de confiance du gouvernement britannique, a déclaré Derek Allison, vice-président du secteur public britannique, de l'aérospatiale et de la défense chez DXC Technology. En faisant évoluer l'assistance informatique à la demande vers un modèle de bureau d'assistance agile, nous aiderons le CPS à s'assurer que les services essentiels sont toujours disponibles pour ses employés, ce qui permettra de gérer les cas efficacement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d'assurer une continuité maximale des activités. À terme, cela permettra d'offrir des services plus efficaces aux citoyens britanniques. »

