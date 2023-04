Der Hyalmass-Filler von Maypharm mit Hybrid-Technologie erhielt die CE-Kennzeichnung und kommt in Europa und Amerika auf den Markt

SEOUL, Südkorea und NEW YORK, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Der Hyalmass-Füller ist bereits auf dem südasiatischen Markt populär, insbesondere in Vietnam, auf den Philippinen, in Thailand und China, wegen seiner Hybridtechnologie und seiner hochdichten Hyalmass-Füllung für langanhaltende Wirkung. Er erhält jetzt die CE-Kennzeichnung und kommt ordnungsgemäß in Europa und Amerika auf den Markt.

Maypharm’s Hyalmass filler Maypharm’s Hyalmass filler

Zusammen mit Metoo Fill, Sedy Fill, Metox, Mennus, Hairna und Eyebella hat Hyalmass eine Menge anspruchsvoller klinischer Vorstufen bestanden, um die Leistung des Geräts zu gewährleisten. Es wurde durch Zugabe eines Lokalanästhetikums, Lidocain, entwickelt, um die Schmerzen während des Eingriffs zu lindern. Es enthält auch ein Weichgewebematerial, Hyaluronsäure, das auf eine vorübergehende Verbesserung von Falten abzielt. Hyalmass besteht aus einer homogenisierten Hyaluronsäure, einem Maypharm-eigenen Produkt, das eine hohe Biokompatibilitätsrate aufweist.

Hyalmass ist eine kosmetische Behandlung, die darauf abzielt, das Volumen wiederherzustellen und Falten im Gesicht zu glätten. Bei diesem Verfahren wird Hyaluronsäure verwendet, eine natürlich im Körper vorkommende Substanz, die der Haut Feuchtigkeit und Fülle verleiht.

Die einzigartige Schubstange von Hyalmass wurde so konzipiert, dass der Benutzer sie für das Verfahren mit weniger Kraftaufwand einführen kann. Das Design des Griffs wurde speziell entwickelt, um sich verschiedenen Handgrößen anzupassen und ein Abrutschen zu verhindern.

Der Hauptvorteil der Verwendung von Hyalmass-Füllern sind sofortige und sichtbare Ergebnisse. Nach der Behandlung können die Patienten eine Verbesserung des Erscheinungsbildes von Falten, feinen Linien und schlaffer Haut sowie eine Zunahme des gesamten Gesichtsvolumens erwarten. Das Ergebnis kann bis zu 12 Monate anhalten, und die Behandlung ist für die meisten Menschen sicher und wirksam.

Neben seinen kosmetischen Vorteilen kann sich der Hyalmass-Filler auch positiv auf das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl einer Person auswirken. Durch die Wiederherstellung des Volumens und die Glättung von Falten können sich die Patienten jünger und erfrischt fühlen, was zu einer Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens führen kann.

Zusammenfassend ist Hyalmass-Filler eine beliebte kosmetische Behandlung, die eine einfache und effektive Lösung zur Wiederherstellung des Volumens und zur Glättung von Falten im Gesicht bietet. Egal, ob Sie Ihr Aussehen verbessern oder Ihr Selbstvertrauen stärken möchten, diese Behandlung ist die beste Option, die Sie in Betracht ziehen können.

Maypharm freut sich darauf, ein bekannter Hersteller von Dermal-Fillern zu werden, der für seine Sicherheit und Effizienz bekannt ist und auf allen Märkten, sei es in Asien, im Nahen Osten und Afrika oder in Süd- und Nordamerika, die größte Nachfrage hat.

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website: http://www.maypharm.net

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056663/Maypharm_s_Hyalmass_filler.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056664/Maypharm_s_Hyalmass_filler.jpg

SOURCE Maypharm