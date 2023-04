Le combleur Hyalmass de Maypharm, doté de la technologie hybride, a obtenu le marquage CE et sera commercialisé en Europe et en Amérique

SÉOUL, Corée du Sud et NEW YORK, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Déjà populaire sur le marché de l'Asie du Sud, en particulier au Vietnam, aux Philippines, en Thaïlande et en Chine, grâce à la technologie hybride et à l'acide hyaluronique fortement dense pour un effet durable, le combleur Hyalmass obtient l'homologation CE pour pénétrer correctement les marchés d'Europe, d'Amérique, etc.

Tout comme Metoo fill, Sedy fill, Metox, Mennus, Hairna et Eyebella, Hyalmass a passé un grand nombre de tests cliniques préalables exigeants afin de garantir les performances du dispositif. Il a été mis au point en ajoutant un anesthésique local, la lidocaïne, pour atténuer la douleur pendant la procédure. Il contient également de l'acide hyaluronique, un matériau pour les tissus mous, et vise à améliorer temporairement les rides. Hyalmass est composé d'acide hyaluronique homogénéisé, un produit propre à Maypharm qui crée un taux élevé de biocompatibilité.

Hyalmass est un traitement cosmétique qui vise à restaurer le volume et à atténuer les rides du visage. Cette procédure est réalisée à l'aide d'acide hyaluronique, une substance naturellement présente dans le corps qui apporte hydratation et plénitude à la peau.

La tige unique de Hyalmass a été conçue pour permettre à l'utilisateur de l'insérer pour la procédure avec moins d'effort. La poignée a été spécialement conçue pour s'adapter aux différentes tailles de mains et éviter de glisser.

Le principal avantage de l'utilisation du combleur Hyalmass est l'obtention de résultats immédiats et visibles. Après le traitement, les patients peuvent s'attendre à une amélioration de l'apparence des rides, des ridules et du relâchement cutané, ainsi qu'à une augmentation du volume global du visage. Les résultats peuvent durer jusqu'à 12 mois et le traitement est sûr et efficace pour la plupart des gens.

Outre ses avantages cosmétiques, le produit de comblement Hyalmass peut également avoir un impact positif sur la confiance et l'estime de soi. En rétablissant le volume et en lissant les rides, les patients peuvent se sentir plus jeunes et plus frais, ce qui peut conduire à une amélioration de leur bien-être général.

En conclusion, le combleur Hyalmass est un traitement cosmétique populaire qui offre une solution simple et efficace pour restaurer le volume et lisser les rides du visage. Que vous souhaitiez améliorer votre apparence ou renforcer votre confiance en vous, ce traitement est la meilleure option à envisager.

Maypharm souhaite devenir un fabricant réputé de combleurs dermiques pour leur sécurité et leur efficacité, et être très demandé sur tous les marchés, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique du Sud et du Nord.

Pour plus d'informations, consultez le site Web : http://www.maypharm.net

