Der Kulturentwicklungsfonds unterstreicht die Bedeutung der Förderung des Filmsektors des Königreichs durch die Teilnahme am International Red Sea Film Festival

DSCHIDDA, Saudi-Arabien, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Zehn Tage lang ist die größte Stadt am Roten Meer der Treffpunkt für Filmemacher, Stars und Filmpioniere aus der ganzen Welt, während das 2. International Red Sea Film Festival in Dschidda stattfindet. Es wird von der Red Sea Film Festival Foundation organisiert und der saudi-arabische Kulturentwicklungsfonds (CDF) fungiert dabei als offizieller Partner.

Das Festival, das vom 1. bis 10. Dezember unter dem Motto Film is Everything (Film ist alles) stattfindet, ist ein einzigartiges Großereignis, bei dem Filmpioniere zusammenkommen, um audiovisuelle Erfahrungen zu feiern, die das Reale mit dem Imaginären verschmelzen. Die Elite der arabischen und internationalen Filmemacher, Produzenten und Experten ist in der Stadt, um ihre Filmrollen und Produktionen vorzustellen, die die Herzen der Fans in der ganzen Welt berühren sollen.

Durch seine Teilnahme an der Veranstaltung möchte der CDF die Besucher mit seinen zahlreichen Initiativen und seiner Rolle als Vermittler von Finanzierungen und anderen Dienstleistungen vertraut machen. Der Fonds ist ein wichtiger Förderer und Finanzier der Filmindustrie des Königreichs und setzt sich weiterhin dafür ein, die Nachhaltigkeit eines lebendigen, dynamischen Kultursektors zu gewährleisten, der zum nationalen Einkommen beiträgt und örtliche Inhalte fördert.

Darüber hinaus bietet das Festival die perfekte Gelegenheit, Investitionsmöglichkeiten im Filmsektor und verwandten Branchen sowie in anderen kulturellen und kulturbezogenen Sektoren in Saudi-Arabien zu erkunden.

Najla AlNomair, Chief Strategy and Business Development Officer beim CDF, betonte die Rolle des Fonds bei der Stärkung der Nachhaltigkeit des Kultursektors im Königreich: „Der Fonds nutzt seine Präsenz auf dem Festival, um solide Partnerschaften mit führenden Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich und der Industrie aufzubauen und Programme und Initiativen zu starten, die Kreative unterstützen", sagte sie. „Eines dieser Programme, das Filmsektor-Finanzierungsprogramm, sieht 879 Mio. SAR für die Unterstützung lokaler Filmemacher vor und ist eine Schlüsselkomponente der Strategie des CDF zur Entwicklung der lokalen Filmindustrie. Wir sind stolz darauf, lokale Kunstschaffende dabei zu unterstützen, ihre Leidenschaft, ihre Geschichten und ihre kreative Arbeit den besten Filmemachern der Welt vorzustellen und Geschichten zu präsentieren, die inspirieren und mitreißen."

Der Pavillon des CDF auf dem Red Sea Souk, einem Filmmarkt, der parallel zum öffentlichen Festival stattfindet, veranstaltet während des gesamten Festivals eine Reihe von Diskussionen und Dialogen mit Besuchern, die die Rolle des CDF bei der Förderung der saudischen Filmindustrie hervorheben. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, mehr über die Produkte und Programme des CDF zu erfahren, die Kulturschaffende für ihre Projekte, Arbeiten und Investitionsideen nutzen können.

Das International Red Sea Film Festival ist eine unverzichtbare Gelegenheit für Einzelpersonen und Privatunternehmen, die in der saudischen Filmindustrie tätig sind, sowie für internationale Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, um mit den besten Filmemachern der Welt in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform für die Erörterung möglicher gemeinsamer Projekte, die den Ruf und das Portfolio der wachsenden saudi-arabischen Filmindustrie stärken, zum Wachstum des Kultursektors als Bestandteil der nicht erdölbezogenen Seite der Volkswirtschaft beitragen und die Bestrebungen des Königreichs, eine der größten, am schnellsten wachsenden und vielfältigsten Volkswirtschaften der Welt zu werden, fördern könnten.

