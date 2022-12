Le Fonds de développement culturel souligne l'importance de dynamiser le secteur cinématographique du Royaume en participant au Festival international du film de la mer Rouge

JEDDAH, Arabie saoudite, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Pendant 10 jours, la ville la plus importante de la mer Rouge est le lieu de rendez-vous des cinéastes, des stars et des pionniers du cinéma du monde entier. Le 2e Festival international du film de la mer Rouge, organisé par la Fondation du Festival du film de la mer Rouge, se déroule à Jeddah, avec comme partenaire officiel le Fonds de développement culturel (CDF) d'Arabie Saoudite.

Organisé sous le thème Film is Everything (Le film est tout) du 1er au 10 décembre, le festival est un événement de grande envergure unique en son genre où les pionniers du cinéma se retrouvent pour célébrer des expériences audiovisuelles qui allient le réel et l'imaginaire. Les plus grands réalisateurs, producteurs et experts arabes et internationaux sont présents dans la ville pour présenter leurs rôles et productions cinématographiques qui continuent d'émouvoir les fans du monde entier.

À travers sa participation à cet événement, le CDF entend faire découvrir aux visiteurs ses nombreuses initiatives et son rôle de facilitateur du financement et d'autres services. Le fonds est un catalyseur et un financier majeur de l'industrie cinématographique du Royaume, et s'engage à assurer sa pérennité en tant que secteur culturel vigoureux et dynamique pour contribuer au revenu national et augmenter le contenu local.

En outre, le festival est l'occasion idéale d'explorer les possibilités d'investissement dans le secteur cinématographique et les industries connexes, ainsi que dans d'autres secteurs culturels et liés à la culture en Arabie saoudite.

Najla AlNomair, directrice de la stratégie et du développement commercial au CDF, a souligné le rôle du fonds pour promouvoir la pérennité du secteur culturel du Royaume : « Le Fonds tire parti de sa présence au festival pour nouer des partenariats solides avec des personnalités culturelles de premier plan et des facilitateurs du secteur et lancer des programmes et des initiatives de soutien aux créatifs », a-t-elle déclaré. « L'un de ces programmes, le Programme de financement du secteur cinématographique, consacre 879 millions de SAR au soutien des cinéastes locaux et constitue un élément clé de la stratégie du CDF pour développer l'industrie cinématographique locale. Nous sommes fiers de soutenir les créatifs locaux, car ils partagent leur passion, leurs histoires et leur travail créatif avec les meilleurs cinéastes du monde et proposent des histoires qui inspirent et passionnent. »

Le pavillon du CDF au Red Sea Sou, un marché du film qui se tient parallèlement au festival public, organise une série de débats et de dialogues avec les participants tout au long du festival. Ces échanges soulignent le rôle du CDF dans l'autonomisation de l'industrie cinématographique saoudienne. Les participants ont la possibilité d'en savoir plus sur les produits et programmes du CDF dont les acteurs du secteur culturel peuvent tirer parti pour réaliser leurs projets, leur travail et leurs idées d'investissement.

Le Festival international du film de la mer Rouge est une occasion unique pour les particuliers et les sociétés privées opérant dans l'industrie cinématographique saoudienne, ainsi que pour les sociétés internationales et les organismes à but non lucratif, de nouer des contacts avec les meilleurs cinéastes du monde. L'événement offre une plate-forme unique pour discuter d'éventuels projets communs susceptibles de développer la réputation et le portefeuille de l'industrie cinématographique locale en pleine croissance en Arabie saoudite, de contribuer à la croissance du secteur culturel en tant que composante du volet non pétrolier de l'économie nationale, et de soutenir la volonté du Royaume de devenir l'une des économies les plus importantes, les plus dynamiques et les plus diversifiées du monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1962836/Cultural_Development_Fund1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1962837/Cultural_Development_Fund2.jpg

SOURCE Cultural Development Fund