Het Cultural Development Fund benadrukt het belang om de filmindustrie van het Koninkrijk en zet in de rug te geven door deelname aan het International Red Sea Film Festival

JEDDAH, Saoedi-Arabië, 7 december 2022 /PRNewswire/ -- Gedurende 10 dagen is Jeddah de belangrijkste stad aan de Rode Zee voor filmmakers, sterren en filmpioniers van over de hele wereld, omdat daar door de Red Sea Film Festival Foundation het 2e Internationale Rode Zee Filmfestival werd georganiseerd, met het Cultural Development Fund (CDF) van Saoedi-Arabië als officiële partner van het festival.

Het festival, dat van 1 t/m 10 december gehouden wordt onder het thema Film is Everything, is een ongeëvenaard grootschalig evenement waar filmpioniers samenkomen om audiovisuele ervaringen te vieren die het echte en het ingebeelde samensmelten. Alle Arabische en internationale filmmakers, producenten en experts zijn in de stad om hun filmrollen en producties te laten zien waarmee ze de harten van fans over de hele wereld blijven raken.

Door zijn deelname aan het evenement wil de CDF bezoekers vertrouwd maken met zijn vele initiatieven en zijn rol als facilitator van financiering en andere diensten. Het fonds fungeert als een belangrijke facilitator en belangrijke financier van de filmindustrie van het Koninkrijk, die zich blijft inzetten om de filmindustrie als een krachtige, bruisende culturele sector te waarborgen die een bijdrage levert aan het nationale inkomen en om de lokale investeringen te vergroten.

Bovendien biedt het festival de perfecte gelegenheid om investeringsmogelijkheden in de filmsector en aanverwante industrieën, evenals andere culturele en cultureel-gerelateerde sectoren in Saoedi-Arabië te verkennen.

Najla AlNomair, Chief Strategy and Business Development Officer bij CDF, onderstreepte de rol die het fonds heeft bij het versterken van de duurzaamheid van de culturele sector van het Koninkrijk: "Het Fonds probeert tijdens het festival zowel solide partnerschappen aan te gaan met toonaangevende culturele figuren en aanjagers van de filmindustrie, alsook programma's en initiatieven te starten die ontworpen zijn om lokale scriptschrijvers te helpen", aldus Najla AlNomair. "Een van deze programma's, het Film Sector Financing Program, reserveert SAR 879 miljoen om lokale filmmakers te ondersteunen en is een belangrijk onderdeel van de CDF-strategie om de lokale filmindustrie te ontwikkelen. We zijn er trots op lokale scriptschrijvers te ondersteunen die hun passie, verhalen en creatieve werk delen met 's werelds beste filmmakers en verhalen presenteren die inspirerend en boeiend zijn."

Het paviljoen van de CDF in de Red Sea Souk, een filmmarkt die gelijktijdig met het openbare festival plaatsvindt, organiseert een reeks discussies en dialogen met aanwezigen tijdens het festival die de rol ervan in het versterken van de Saoedische filmindustrie benadrukken. Deelnemers krijgen de gelegenheid om meer te weten te komen over de producten en programma's van CDF die werknemers in de culturele sector voor hun projecten, werk en investeringsideeën kunnen gebruiken.

Het International Red Sea Film Festival is een niet te missen kans voor individuen en particuliere bedrijven die actief zijn in de Saoedische filmindustrie, maar ook voor internationale bedrijven en non-profitorganisaties, om contact te leggen met 's werelds beste filmmakers en met hen het gesprek aan te gaan. Het evenement biedt een uniek platform voor het bespreken van mogelijke gezamenlijke projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de reputatie en het portfolio van de groeiende lokale filmindustrie in Saoedi-Arabië, die een bijdrage kunnen leveren aan de groei van de culturele sector als onderdeel van de nationale economie die niets met aardolie te maken heeft, en die een bijdrage kunnen leveren aan het streven van het Koninkrijk om een van 's werelds grootste, snelst groeiende en meest diverse economieën te worden.

