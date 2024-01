Der Marktführer für Bubble Tea Possmei startet große Expo-Tour 2024 durch Europa

Von Portugal bis Schweden werden die Messeauftritte das europäische Bubble-Tea-Geschäft und die Entwicklung in der Region vorantreiben

AMSTERDAM, 8. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Possmei, eine bekannte taiwanesische Bubble-Tea-Marke, kündigt für 2024 ein umfangreiches Programm für die Teilnahme an europäischen Fachmessen an.

Mit den jüngeren Verbrauchern in der Region und auf der ganzen Welt, die diese Neuheit für sich entdeckt haben, erfährt die globale Bubble-Tea-Industrie ein beträchtliches Wachstum — Prognosen zufolge wird sich ihr Wert bis 2030 auf 4,08 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln. So möchte Possmei insbesondere den aufstrebenden europäischen Markt für Boba als Komplettanbieter für Getränkehersteller bedienen.

Possmei in HORECAVA 2024

„Indem wir unsere jüngste positive Dynamik fortsetzen und beschleunigen, wollen wir unsere Führungsposition in Europa im Bubble-Tea-Bereich verteidigen", erklärte Mei-Li Chen, CEO von Possmei. „Um dies zu erreichen, verstärken wir unsere Werbemaßnahmen in der Region und sorgen für eine starke Präsenz auf verschiedenen europäischen Messen im Jahr 2024. Auf diese Weise werden wir die Besonderheit des Bubble Tea — und der taiwanesischen Kultur — weiterhin mit Europa und darüber hinaus teilen."

Als treibende Kraft hinter den europäischen Getränkeunternehmern

Possmei wird im Jahr 2024 an mehreren großen europäischen Messen teilnehmen, auf denen das Unternehmen unverwechselbare, innovative neue Boba-Produkte vorstellen und sein Angebot an Beratungs- und Schulungsdienstleistungen präsentieren wird. Die Tour umfasst:

HORECAVA: Amsterdam , Niederlande, 8.-11. Januar (Stand: 07.420)

, Niederlande, 8.-11. Januar Foodexpo: Herning, Dänemark, 17.-19. März (Stand: D3266)

Herning, Dänemark, 17.-19. März Alimentaria: Barcelona , Spanien, 18.-21. März (Stand B500)

, Spanien, 18.-21. März IFE 2024: London , Vereinigtes Königreich, 25.-27. März (Stand 4531)

, Vereinigtes Königreich, 25.-27. März Gastronord: Schweden, 9.-11. April (Stand C06:11)

Schweden, 9.-11. April World Food Poland: Warschau, Polen, 16.-18. April (Halle 1, Stand E3)

Warschau, Polen, 16.-18. April SIAL Paris : Paris , Frankreich, 19.-23. Oktober

: , Frankreich, 19.-23. Oktober EXPO ALIMENTA Porto: Porto, Portugal , 24.-26. Oktober

Die vollständige Liste der internationalen Messen finden Sie im Internet unter: https://possmei.com.tw/en/?op=exhibition_show

Näherbringen der Besonderheiten Taiwans in Europa und darüber hinaus

Abseits der Werbeaktivitäten des Unternehmens ist Szu-Ya „Debby" Wang, die Tochter des verstorbenen Firmengründers Jacky Wang, eine Musikerin, die auch eine Leidenschaft für die einzigartige Kultur Taiwans und Bubble Tea teilt. Sie wird die Hauptrolle in einem Bühnenstück mit dem Titel „This Is Not an Embassy (Made in Taiwan)" (Dies ist keine Botschaft (Made in Taiwan)) spielen, das im Jahr 2024 weltweit aufgeführt wird. Das vom Théâtre Vidy-Lausanne und der Taipei National Theatre and Concert Hall koproduzierte Stück soll als „mobile Kostprobe" Taiwans, seiner einzigartigen Eigenschaften und seiner kulturellen Phänomene dienen, einschließlich des Bubble Tea in der taiwanesischen Kultur.

Chen ergänzt: „Jedes unserer Bubble-Tea-Produkte — jedes einzelne Boba — ist ein Stück taiwanesische Kultur, und wir sind begeistert, dass Frau Wang diese Tradition fortsetzt und sogar noch einen Schritt weiter geht — in das Kulturmedium des Theaters."

Die erste Inszenierung wird vom 24. bis 27. Januar im Haus der Berliner Festspiele in Berlin uraufgeführt und bildet den Auftakt zu einer Tournee durch Europa und Asien im Jahr 2024.

Weitere Informationen zu This Is Not an Embassy (Made in Taiwan):

Englisch: https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/dies-ist-keine-botschaft-made-in-taiwan

Zum Ticketverkauf:

Deutsch: https://www.berlinerfestspiele.de/performing-arts-season/programm/2023/spielplan/dies-ist-keine-botschaft

Informationen zu Possmei

Possmei ist eine Marke, die für Authentizität, Qualität und Innovation im Bereich des Bubble Tea steht. Das 2009 in Taiwan gegründete Unternehmen hat die Grenzen dessen, was mit Bubble Tea möglich ist, stetig erweitert und bietet eine Reihe von Sirupen, Pulvern und Toppings an, die den unterschiedlichen Geschmäckern von Bubble-Tea-Liebhabern weltweit gerecht werden.

Die Produkte von Possmei werden mit äußerster Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt. Von den charakteristischen Schwarztee- und Grünteebasen bis hin zu den verlockenden Fruchtsirupen wird jede Zutat im Repertoire von Possmei anhand ihrer erstklassigen Qualität ausgewählt. Dieses Qualitätsbewusstsein sorgt dafür, dass jeder Bubble Tea, der mit Possmei-Produkten zubereitet wird, ein köstliches und unvergessliches Erlebnis ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311012/HORECAVA.jpg