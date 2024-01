Possmei, leader du bubble tea, se lance une grande tournée européenne des expositions pour l'année 2024

Du Portugal à la Suède, la programmation des salons permettra une intensification des efforts en vue de renforcer les entreprises européennes de bubble tea et de favoriser le développement dans la région

AMSTERDAM, 7 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Possmei, une marque taïwanaise renommée de bubble tea, annonce sa participation à toute une série de salons européens pour l'année 2024.

Possmei in HORECAVA 2024

Alors que les jeunes consommateurs de la région et du monde entier recherchent la nouveauté, l'industrie mondiale du bubble tea connaît une croissance importante. Sa valeur devrait presque doubler pour atteindre 4,08 milliards de dollars d'ici 2030. En particulier, Possmei s'efforce de répondre au marché européen de boba (perles de fruits) en plein essor afin de faire fonction de guichet unique pour les fabricants de boissons.

« En poursuivant et en accélérant notre dynamique positive récente, nous visons à maintenir notre avance en Europe pour le bubble tea », a déclaré Mei-Li Chen, PDG de Possmei. « Pour ce faire, nous intensifions nos activités de promotion pour la région et nous assurons une forte présence dans divers salons européens tout au long de 2024. De cette façon, nous continuerons à partager l'essence du bubble tea — et la culture taïwanaise — avec l'Europe et au-delà. »

La force derrière les entrepreneurs européens du secteur des boissons

Possmei participera à plusieurs grands salons européens en 2024, où elle présentera de nouveaux produits 'boba' distinctifs et de pointe tout en partageant son éventail de services de conseil et de formation. La visite comprend :

HORECAVA : Amsterdam (Pays-Bas), du 8 au 11 janvier (stand : 07.420)

(Pays-Bas), du 8 au 11 janvier Foodexpo : Herning (Danemark) , du 17 au 19 mars (stand : D3266)

, du 17 au 19 mars Alimentaria : Barcelone, Espagne, du 18 au 21 mars (stand : B500)

Barcelone, Espagne, du 18 au 21 mars IFE 2024 : Londres, Royaume-Uni, du 25 au 27 mars (stand : 4531)

Londres, Royaume-Uni, du 25 au 27 mars Gastronord : Suède, du 9 au 11 avril (stand : C06:11)

Suède, du 9 au 11 avril World Food Poland : Varsovie, Pologne, du 16 au 18 avril (Hall 1, stand E3)

Varsovie, Pologne, du 16 au 18 avril SIAL Paris : Paris, France , du 19 au 23 octobre

: , du 19 au 23 octobre EXPO ALIMENTA Porto : Porto, Portugal , du 24 au 26 octobre

Pour voir la liste complète des expositions dans le monde, veuillez consulter le site suivant : https://possmei.com.tw/en/? op=exhibition_show.

Faire valoir le caractère distinctif de Taïwan en Europe et au-delà

En dehors des activités promotionnelles de la société, Szu Ya 'Debby' Wang, la fille du fondateur de la société, Jacky Wang, est une musicienne qui partage également une passion pour la culture unique de Taiwan et le bubble tea. Elle jouera dans une pièce de théâtre intitulée « This Is Not an Embassy (Made in Taiwan) » qui sera diffusée dans le monde entier tout au long de l'année 2024. Coproduite par le Théâtre Vidy-Lausanne et le Taipei National Theatre and Concert Hall, la pièce a pour objectif d'être un « échantillon portable » de Taïwan, de présenter ses caractéristiques uniques et ses phénomènes culturels, notamment en soulignant l'importance du bubble tea dans la culture taïwanaise.

Mei-Li Chen a poursuivi : « Chacun de nos produits de bubble tea — chaque 'boba' — est une petite bouffée de culture taïwanaise, et nous sommes ravis que Mme Wang poursuive cette tradition tout en allant plus loin — dans le milieu culturel du théâtre. »

La première production sera présentée à la Haus der Berliner Festspiele à Berlin, en Allemagne, du 24 au 27 janvier, ce qui donnera le coup d'envoi à une tournée en Europe et en Asie qui se poursuivra tout au long de l'année 2024.

Pour en savoir plus sur This Is Not an Embassy (Made in Taiwan) :

Anglais : https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/dies-ist-keine-botschaft-made-in-taiwan

Pour acheter des billets :

Allemand : https://www.berlinerfestspiele.de/performing-arts-season/programm/2023/spielplan/dies-ist-keine-botschaft

À propos de Possmei

Possmei est une marque synonyme d'authenticité, de qualité et d'innovation dans la sphère du bubble tea. Fondée en 2009 à Taïwan, l'entreprise n'a cessé de repousser les limites du possible en matière de bubble tea, en proposant une gamme de sirops, de poudres et de garnitures qui répondent aux goûts variés des amateurs de bubble tea du monde entier.

Les produits Possmei sont fabriqués avec le plus grand soin et une attention particulière portée aux détails. Des bases de thé noir et de thé vert aux sirops de fruits alléchants, chaque ingrédient du répertoire de Possmei est sélectionné pour sa qualité supérieure. Ce souci d'excellence garantit que chaque bubble tea préparé avec des produits Possmei est une expérience délicieuse et mémorable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311012/HORECAVA.jpg