Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Johnson Controls markiert Meilensteine auf dem Weg zu Netto-Null

CEO und CSO betonen den 7-Jahres-Countdown zur Reduzierung der fast 40 % der weltweiten Emissionen, die durch den Bausektor verursacht werden

Das Unternehmen ist auf seinem Weg zu einer Netto-Nullbilanz dem Zeitplan voraus und hat seine absoluten Emissionen seit 2017 bereits um 42 % reduziert

Innovative Technologien haben die Emissionen der Johnson Controls Kunden seit 2017 um 14 % reduziert

Regelmäßig als weltweit führend in den Bereichen Nachhaltigkeit, Ethik, soziale Auswirkungen und Mitarbeitererfahrung eingestuft

CORK, Irland, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, der Meilensteine auf dem Weg zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen in Gebäuden auf der ganzen Welt markiert. Johnson Controls berichtet über beschleunigte Fortschritte sowohl auf dem eigenen Weg zur Nachhaltigkeit als auch bei der Reduzierung von Kundenemissionen.

"Der Klimawandel ist eines der wichtigsten Themen dieses Jahrhunderts. Wir haben sieben Jahre Zeit, um die globalen Emissionen fast zu halbieren, bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen und die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Da fast 40 % dieser Emissionen von Gebäuden stammen, sind sich die führenden Politiker der Welt einig, dass es ohne die Dekarbonisierung von Gebäuden keine Netto-Null-Emissionen geben wird", sagte George Oliver, Chairman und CEO von Johnson Controls. "Die gute Nachricht ist, dass wir die Technologie, die Finanzierung, die Partnerschaften und die Menschen haben, um Gebäude von einer der größten Herausforderungen in einen der größten und schnellsten Wegbereiter in Richtung Netto-Null zu verwandeln."

Aus einem Emissionsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass 86 % der Emissionssenkungen in Europa im vergangenen Jahr auf Verbesserungen im Gebäudebereich zurückzuführen sind. Wärmepumpen spielten mit einem Anstieg des Absatzes um 38 % eine wichtige Rolle. Weltweit konnten die Emissionen laut IEA auf einen Anstieg von weniger als 1 % begrenzt werden, was deutlich unter den Prognosen liegt. Dies ist vor allem auf das beispiellose Wachstum bei energieeffizienten Geräten, Wärmepumpen, erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen zurückzuführen.

Johnson Controls entwickelt und implementiert Technologien - das intelligente Gebäudedreieck aus energieeffizienter Ausrüstung, sauberer Elektrifizierung und systemischer Digitalisierung -, um seine eigene Netto-Null-Reise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen bereits um 42 % bzw. mehr als 455.000 Tonnen reduziert und ist auf dem Weg zu seinem SBTi-Ziel von 55 % für 2030. Auch bei der Verringerung der absoluten Scope-3-Kundenemissionen um 16% ist das Unternehmen auf dem Weg zu seinem SBTi-Ziel für 2030 bereits um 14 % bzw. mehr als 18 Millionen Tonnen vorangekommen.

"Um den Weg zu einer Netto-Null-Zukunft zu ebnen, haben wir uns ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele gesetzt", sagte Katie McGinty, Vice President und Chief Sustainability and External Relations Officer bei Johnson Controls. "Die Zahlen zeigen, dass unsere intelligenten Gebäudetechnologien und unsere as-a-Service Finanzierungs- und Partnerschaftsmodelle enorme Auswirkungen auf die Senkung von Energie, Emissionen und Kosten in unserem eigenen Betrieb und bei unseren Kunden haben. Wir können den Fortschritt beim Klimaschutz beschleunigen und gleichzeitig unsere Geschäftsziele vorantreiben - gerade rechtzeitig für die Maßnahmen, die der Planet jetzt braucht!"

Das Vorantreiben des klimatischen Fortschritts ist ein wichtiger Faktor für das Wachstum und die Vitalität des Unternehmens. Johnson Controls setzt seine Innovationstätigkeit fort und investiert im Geschäftsjahr 2022 90 % der F&E-Mittel in neue, nachhaltigkeitsbezogene Technologien. Das Unternehmen befasst sich auch mit den Emissionen von selbst verarbeitetem Stahl. Mehr als 70 % des von Johnson Controls in den USA und 45 % weltweit eingekauften Stahls stammen aus recyceltem Schrott. (Recycelter Stahl hat bis zu 80 % weniger gebundenen Kohlenstoff als Primärstahl).

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit der Einführung von "Net Zero as-a-Service" einen Schritt zur Mobilisierung von Finanzmitteln und zur Bewältigung der Kapitalbeschränkungen gemacht, mit denen so viele Unternehmen heute konfrontiert sind. Dieses Partnerschaftsmodell erfüllt die wichtigsten Leistungsziele der Kunden - von Energie-, Emissions- und Kostensenkungen bis hin zu gesunden, intelligenten Arbeitsplätzen - ohne Vorlaufkosten. "Net Zero as-a-Service" definiert das Risiko neu, indem es Energieeinsparungen garantiert und die Projektkosten aus den Einsparungen bezahlt. Seit Januar 2000 haben die innovativen Finanzierungsstrukturen von Johnson Controls Partnern und Kunden geholfen, über 37 Millionen Tonnen Emissionen zu vermeiden, und sie werden den Partnern über 7,8 Milliarden Dollar an Energie- und Betriebskosten während der Projektlaufzeit ersparen.

Für seine ESG-Arbeit mit Kunden und in seinen eigenen Betrieben wird Johnson Controls seit 16 Jahren als eines der ethischsten Unternehmen der Welt eingestuft. Das Unternehmen erhielt ein Platin-Rating von EcoVadis, ein Top-ESG-Rating von Sustainalytics und wurde vom CDP, Corporate Knights und der Financial Times als Klimaführer ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt ein AAA-Rating von MSCI und wurde für seinen hohen Anteil an nachhaltigen Einnahmen in die Clean200-Liste aufgenommen. Johnson Controls wurde von 3BL zum 17. Mal als einer der 100 Best Corporate Citizens ausgezeichnet und wurde in die Fortune-Liste Change the World aufgenommen.

Johnson Controls schreibt seine globale Führungsrolle im Bereich der Nachhaltigkeit einem 100.000-köpfigen Team zu, das von der Führungsebene bis hin zu den Servicemitarbeitern und in den Produktionsstätten reicht. Die Vergütung des Vorstands ist an Leistungsziele in den Bereichen Nachhaltigkeit und Vielfalt gebunden. Im Jahr 2022 leisteten die Mitarbeiter über 45.800 Stunden Freiwilligenarbeit, von denen 86 % die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Stipendien-, Ausbildungs- und Praktikantenprogrammen, und investiert auf diese Weise in die Ausbildung vielfältiger und nachhaltiger Führungskräfte.

Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2023 finden Sie unter: https://www.johnsoncontrols.com/2023Sustainability

